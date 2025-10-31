Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη σταθερή στάση της Ρωσίας στις απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία, ανέφεραν την Παρασκευή οι Financial Times.

Η απόφαση ελήφθη μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των κορυφαίων διπλωματών των δύο χωρών, ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενοι άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα των FT. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Αξιωματούχοι της ρωσικής κυβέρνησης δεν ήταν επίσης άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

Τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη αυτόν τον μήνα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν αναβλήθηκαν αφού η Μόσχα επέμεινε στις απαιτήσεις της, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης περισσότερων εδαφών από την Ουκρανία ως προϋπόθεση για την κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ υποστήριξε την έκκληση της Ουκρανίας για άμεση κατάπαυση του πυρός με βάση τη γραμμή πυρός που υπάρχει σήμερα στο πεδίο.

Το τηλεφώνημα Ρούμπιο – Λαβρόφ

Μέρες αφότου ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε ένα υπόμνημα στην Ουάσιγκτον υπογραμμίζοντας τις ίδιες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση αυτού που ο Πούτιν αποκαλεί «βασικές αιτίες» της εισβολής του, οι οποίες περιλαμβάνουν εδαφικές παραχωρήσεις, μια απότομη μείωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και εγγυήσεις ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, ανέφερε η εφημερίδα.

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν στη συνέχεια τη σύνοδο κορυφής μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μετά την οποία ο Ρούμπιο είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα δεν έδειχνε καμία προθυμία για διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε το ρεπορτάζ των FT.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά της από τα εδάφη, όπως ζήτησε η Μόσχα.