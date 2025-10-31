Τουλάχιστον 700 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τανζανία

Περίπου 700 άτομα έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των τριήμερων διαδηλώσεων για τις εκλογές στην Τανζανία, σύμφωνα με το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν την ημέρα των εκλογών, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, με αφορμή την καταστολή της αντιπολίτευσης μετά τον αποκλεισμό βασικών υποψηφίων από τις προεδρικές εκλογές.

Ο Τζον Κιτόκα, εκπρόσωπος του κόμματος της αντιπολίτευσης Chadema, δήλωσε στο Agence France-Presse (AFP) ότι εκατοντάδες άτομα έχουν σκοτωθεί από τότε.

«Καθώς μιλάμε, ο αριθμός των νεκρών στο Νταρ [εσ Σαλάμ] είναι περίπου 350 και στο Μουάνζα είναι πάνω από 200. Προσθέτοντας τα στοιχεία από άλλες περιοχές της χώρας, ο συνολικός αριθμός είναι περίπου 700», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς οι δολοφονίες ενδέχεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας που επιβλήθηκε από την Τετάρτη.

CONTINUE PRAYING FOR #Tanzania

Over 500 People Feared Dead in 3 Days.

Time to Rebuild the Broken Walls over NATIONS.

– Ecclesiastes 10: 8 pic.twitter.com/n7FzBzY2FZ — BARAKA JUSTIN (@justin_baraka) October 31, 2025

Πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε στο AFP ότι υπήρχαν αναφορές για περισσότερους από 500 νεκρούς, «ίσως 700-800 σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο Κιτόκα είπε ότι τα στοιχεία του Chadema είχαν συγκεντρωθεί από ένα δίκτυο μελών του κόμματος που πήγαν σε νοσοκομεία και κλινικές και «μέτρησαν τα πτώματα».

Απαίτησε από την κυβέρνηση να «σταματήσει να σκοτώνει τους διαδηλωτές μας» και ζήτησε τη σύσταση μεταβατικής κυβέρνησης που θα προετοιμάσει το έδαφος για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

«Σταματήστε την αστυνομική βία. Σεβαστείτε τη βούληση του λαού, που είναι η εκλογική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Κιτόκα.

Μία αυταρχική κυβέρνηση στην Τανζανία

Σύμφωνα με τον Guardian, οι πολίτες της Τανζανίας προσήλθαν στις κάλπες την Τετάρτη σε εκλογές στις οποίες η πρόεδρος Σάμια Σούλου Χασάν αναμενόταν να ενισχύσει την εξουσία της στη χώρα εν μέσω της ταχείας εντατικοποίησης της καταστολής και του αποκλεισμού βασικών αντιπάλων από τον προεδρικό αγώνα.

Τον Απρίλιο, ο Τούντου Λίσου, αντιπρόεδρος του Chadema, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για προδοσία και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Το κόμμα του, το οποίο είχε ηγηθεί των εκκλήσεων για μποϊκοτάζ των εκλογών, εκτός εάν αναμορφωθούν τα εκλογικά συστήματα, αποκλείστηκε αργότερα από τη συμμετοχή.

Τον περασμένο μήνα, ο Λουχάγκα Μπίνα, ηγέτης του ACT-Wazalendo, ενός άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης, αποκλείστηκε επίσης, πράγμα που σημαίνει ότι η Χασάν θα αντιμετωπίσει μόνο λιγότερο γνωστούς αντιπάλους από μικρότερα κόμματα.

Κριτικοί της κυβέρνησης απήχθησαν και συνελήφθησαν επίσης κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές.

Αστυνομική βία και θανατηφόρα καταστολή

Από την Τετάρτη, τεράστιες ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν στην αστυνομία και κατέστρεψαν περιουσίες επιχειρήσεων που συνδέονται με το κυβερνών κόμμα.

Οι διαδηλώσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην παραλιακή πόλη Νταρ ες Σαλάμ, αλλά έκτοτε έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κυβέρνηση αντέδρασε επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας. Αναφέρθηκαν επίσης διακοπές στο διαδίκτυο, με τον παγκόσμιο οργανισμό παρακολούθησης NetBlocks να αναφέρει ότι ήταν σε εθνικό επίπεδο.

Την Πέμπτη, ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Τζέικομπ Τζον Μκούντα, καταδίκασε τη βία και χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «εγκληματίες». Δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την κατάσταση.

Την Παρασκευή, οι διαδηλωτές αντιμετώπισαν έντονη αστυνομική και στρατιωτική παρουσία.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) δήλωσε ότι «ανησυχεί» για τους θανάτους και τους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σημειώνοντας ότι έλαβε αναφορές ότι τουλάχιστον 10 άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το OHCHR δήλωσε επίσης ότι είχε λάβει αξιόπιστες αναφορές για θανάτους στο Νταρ ες Σαλάμ, στο Σινγιάνγκα στα βορειοδυτικά και στο Μορογκόρο στα ανατολικά, με τις δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολούν με όπλα και δακρυγόνα για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.