Η Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν έχει ξεκινήσει καλά στη Euroleague, πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) με διαφορά την καλύτερή της εμφάνιση ως τώρα, σαρώνοντας με 84-58 τη Φενέρμπαχτσε για την 8η αγωνιστική.

Οι Μαδριλένοι του Σέρτζιο Σκαριόλο έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους μέσα από την άμυνα και οικοδομώντας διαφορά ασφαλείας ήδη από το πρώτο ημίχρονο (49-22).

Με τη νίκη αυτή ανέβηκαν στο 4-4, ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποχώρησαν στο 3-5, δείχνοντας για ακόμη ένα παιχνίδι σημάδια αστάθειας και έλλειψης ενέργειας.

Η Ρεάλ κυριάρχησε σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, έπαιξε σκληρή άμυνα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Τούρκους, οι οποίοι έμοιαζαν αποσυντονισμένοι μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Το τελικό 84-58 αποτυπώνει πλήρως την εικόνα ενός αγώνα χωρίς… δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-22, 64-35, 84-58

Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της Euroleague μετά το πέρας του πρώτου μέρους της 8ης αγωνιστικής και πριν τα ματς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Euroleague:

Πέμπτη 30/10

Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν 96-59

Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99

Βαλένθια-Ντουμπάι 80-78

Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70

Αρμάνι Μιλάνο-Παρί 86-77

Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 84-58

Παρασκευή 31/10

Μονακό-Παναθηναϊκός 20:00

Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15

Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 21:30

Μπασκόνια-Αναντολού Εφές 21:30

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1.Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1

2.Ζάλγκιρις Κάουνας 6-2

3.Ερυθρός Αστέρας 6-2

4.Παναθηναϊκός 5-2

5.Βαλένθια 5-3

6.Ολυμπιακός 4-3

————————

7.Μονακό 4-3

8.Μπαρτσελόνα 4-3

9.Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

10.Παρί 4-4

————————

11.Βίρτους Μπολόνια 4-4

12.Μπάγερν Μονάχου 4-4

13.Αναντολού Εφές 3-4

14.Παρτίζαν 3-4

15.Αρμάνι Μιλάνο 3-5

16.Ντουμπάι 3-5

17.Φενέρμπαχτσε 3-5

18.Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6

19.Bιλερμπάν 2-6

20.Μπασκόνια 1-6

Η επόμενη (9η) αγωνιστική:

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 5/11 στις 21:00

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 6/11 στις 19:45

Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ 6/11 στις 20:00

Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 6/11 στις 21:30

Παρί – Μπάγερν Μονάχου 6/11 στις 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 6/11 στις 22:00

Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 7/11 στις 20:00

Ολυμπιακός – Παρτίζαν 7/11 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30