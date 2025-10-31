Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 86-70: Άνετη νίκη για τους Βαυαρούς
Διπλασίασε τις νίκες της στη «διαβολοβδομάδα» η Μπάγερν Μονάχου, αφού μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε και τη Βίρτους Μπολόνια.
Η Μπάγερν Μονάχου ολοκλήρωσε αήττητη τις εντός έδρας υποχρεώσεις της μέσα στην εβδομάδα στη Euroleague, καθώς μετά τη Ρεάλ έκαμψε την αντίσταση και της Βίρτους Μπολόνια, ισορροπώντας σε 4-4 το ρεκόρ της.
Οι Βαυαροί επικράτησαν άνετα με 86-70 των Ιταλών, για την 8η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη ήττα τους και δεύτερη διαδοχική.
Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου και η «ζεστή» περιφέρεια (12/30 τρίποντα), απλοποίησαν το έργο των Γερμανών, οι οποίοι αφού περιόρισαν τους Ιταλούς στους 32 πόντους σε αυτό το διάστημα εξασφάλισαν μία διψήφια διαφορά ασφαλείας, την οποία εκτόξευσαν στο +19 στο 39΄ (84-65).
Κορυφαίος των νικητών ο Αντρέας Ομπστ με 21 πόντους και 4 τρίποντα, ενώ από τη Βίρτους προσπάθησε ο Άλεν Σμάιλαγκιτς με 17.
Τα δεκάλεπτα: 18-15, 41-38, 61-55, 86-70
