Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 86-77: Ανώτεροι οι Ιταλοί κι εύκολη νίκη

Την τρίτη νίκη της σε 8 αγώνες της Euroleague πανηγύρισε η Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας 86-77 της Παρί στο «Unipol Forum». Για τους Γάλλους ήταν η τέταρτη ήττα και υποχώρησαν στο 4-4.

Η Αρμάνι κατάφερε να πάρει από νωρίς τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, κυρίως χάρη στην απίστευτη αστοχία των Γάλλων που σούταραν 8/34 εντός παιδιάς στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι διαμορφώθηκε η μέγιστη διαφορά των 23 πόντων (47-24) λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Αυτό φυσικά δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί μέχρι τέλους. Αργά και σταθερά η Παρί άρχισε να περιορίζει τις… απώλειες και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου είχε ρίξει τη διαφορά στο -8 (67-59) με σερί 11-0 και 11 συνεχόμενους πόντους του Ναντίρ Χιφί!

Το τρίποντο του Γκούντουριτς επανέφερε τη διαφορά σε μη αναστρέψιμο επίπεδο, 78-61 ακριβώς στο 35΄ και το ματς κύλησε χωρίς απρόοπτα μέχρι το χρονόμετρο να σταματήσει στο 86-77 υπέρ της ομάδας του Έτορε Μεσίνα.

Οι Μπρουκς (12), Μπουκερ (13), Μάνιον (10) και Σιλντς (10) ήταν εκφραστές της επιθετικής πολυφωνίας των νικητών, ο Ρίτσι έχασε για ένα πόντο το double double (9π., 10ρ.), ενώ για την Παρί πάλευε ορισμένες στιγμές μόνος του ο Χιφί με 24π., 6ρ.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 47-27, 67-53, 86-77