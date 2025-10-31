Βαλένθια – Ντουμπάι 80-78: Ανεβαίνουν οι «νυχτερίδες» με τρεις διαδοχικές νίκες
Βήματα ανόδου κάνει στην Ευρωλίγκα η Βαλένθια, η οποία έβγαλε επιτυχημένα τη «διαβολοβδομάδα», νικώντας τη Ντουμπάι με 80-78 και φτάνοντας τις τρεις σερί νίκες.
Δίχως απώλειες ολοκλήρωσε τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague η Βαλένθια, η οποία στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής πανηγύρισε την τρίτη σερί νίκη της και πέμπτη στο σύνολο, με σκορ 80-78 επί της Ντουμπάι.
Οι «νυχτερίδες» υποδέχθηκαν τη Ντουμπάι και παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν στο -10 στο 23΄ (40-50), κατάφεραν με την άμυνα της τέταρτης περιόδου, όχι μόνο να επιστρέψουν, αλλά και να αρπάξουν τη νίκη στο… νήμα με 80-78. Στο 3-5 υποχώρησε η ομάδα των Εμιράτων, μετά την τρίτη διαδοχική ήττα της.
«Κρύο αίμα» των νικητών ο Ομάρι Μουρ, ο οποίος εκτός από τους 15 πόντους που σημείωσε στον αγώνα κατάφερε στα 21΄΄ για τη λήξη να διαμορφώσει το τελικό 80-78, καθώς στον υπολειπόμενο χρόνο Μπέικον και Μπερτάνς αστόχησαν στα τρίποντα της νίκης για τη Ντουμπάι.
Από τους ηττημένους πάλεψαν οι Μπούγκι Έλις και Φιλίπ Πετρούσεφ με 18 και 17 πόντους, αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 38-41, 60-64, 80-78
