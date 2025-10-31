Σύλληψη γνωστού σεφ για χρέη προς το Δημόσιο

Στη σύλληψη πασίγνωστου σεφ με πολυετή τηλεοπτική παρουσία και διεθνείς διακρίσεις προχώρησαν οι αρχές, λόγω χρεών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολυβραβευμένος σεφ διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα που φέρονται να ξεπερνούν τα 1,3 έως 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, παρά τα σημαντικά έσοδα, ο γνωστός σεφ κατηγορείται ότι δεν απέδωσε τον αναλογούντα ΦΠΑ, δημιουργώντας οφειλές προς το Δημόσιο ύψους άνω των 350.000 ευρώ.

Για την υπόθεση έχει ήδη εκδοθεί καταδικαστική απόφαση και βούλευμα σε βάρος του.

Έτσι, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο 58χρονος γνωστός σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του.

Πλέον, αν δεν τακτοποιήσει άμεσα τις οικονομικές του υποχρεώσεις, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη και ποινή φυλάκισης.