Νεκρό 10χρονο κορίτσι στον Ασπρόπυργο
Η μαθήτρια δημοτικού αναφέρθηκε ότι κατέρρευσε ξαφνικά στον χώρο του σχολικού γηπέδου μπάσκετ ενώ περπατούσε και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της
- Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
- O Μασκ φέρεται να αναλαμβάνει εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
- Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη - Το παρασκήνιο της απόφασης
- Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο, όταν ένα μικρό παιδί κατέρρευσε σε σχολείο και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Πρόκειται για 10χρονη μαθήτρια δημοτικού, η οποία αναφέρθηκε ότι κατέρρευσε ξαφνικά στον χώρο του σχολικού γηπέδου μπάσκετ ενώ περπατούσε.
Δεν είχε ιατρικά προβλήματα
Σύμφωνα με την καρτέλα υγείας της, η 10χρονη δεν είχε καταγεγραμμένα ιατρικά προβλήματα και μπορούσε να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.
Άμεσα ο γυμναστής αντιλήφθηκε το περιστατικό και κάλεσε τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ.
Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της μαθήτριας στο Θριάσιο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε.
Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διερεύνηση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της μαθήτριας, ενώ το σχολείο συνεργάζεται πλήρως με τις υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
- To Bitcoin γιορτάζει τα γενέθλιά του – 17 χρόνια από τη Λευκή Βίβλο του Νακαμότο
- «Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
- Τουρκία: Κόκκινη κάρτα σε 149 διαιτητές που έπαιζαν στοίχημα
- Αρκεί η συνταγή των 70 ετών για να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι τον Πούτιν;
- Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα χημικά που συνδέονται με νόσο του Πάρκινσον
- «Δεν θυμάμαι ποιος με χτύπησε» – Επιμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο Κορωπί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις