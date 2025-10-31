Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο, όταν ένα μικρό παιδί κατέρρευσε σε σχολείο και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πρόκειται για 10χρονη μαθήτρια δημοτικού, η οποία αναφέρθηκε ότι κατέρρευσε ξαφνικά στον χώρο του σχολικού γηπέδου μπάσκετ ενώ περπατούσε.

Δεν είχε ιατρικά προβλήματα

Σύμφωνα με την καρτέλα υγείας της, η 10χρονη δεν είχε καταγεγραμμένα ιατρικά προβλήματα και μπορούσε να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

Άμεσα ο γυμναστής αντιλήφθηκε το περιστατικό και κάλεσε τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ.

Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της μαθήτριας στο Θριάσιο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διερεύνηση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της μαθήτριας, ενώ το σχολείο συνεργάζεται πλήρως με τις υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.