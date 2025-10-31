Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που θα κινούνται στη λεωφόρο Μεσογείων το Σαββατοκύριακο (1-2/11), λόγω εκτέλεσης έργων στο κομμάτι που εκτείνεται από Ψυχικό έως Αγία Παρασκευή.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη δεξιά λωρίδα της Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα

Ειδικότερα, λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Λεωφόρο Μεσογείων το Σαββατοκύριακο, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα, από τις 08:00 έως 17:00, μεταξύ των ο.α. 259 και 497, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις αφορούν στο κομμάτι της λεωφόρου στην περιοχή των δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού και Φιλοθέης – Ψυχικού.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της, κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλεί δε τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.