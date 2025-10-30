sports betsson
Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 30 Οκτωβρίου 2025 | 18:58

Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League

Τι έκαναν στις πρώτες 8 αγωνιστικές οι επιλογές του Λανουά. Οι καλοί, οι κακοί και οι "άσχημοι". Το χαμηλό επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών και οι ξένοι

Βάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ηδη έχουν διεξαχθεί οκτώ αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Stoiximam Super League και το γεγονός ότι η διαιτησία βρίσκεται στο κάδρο από την πρώτη αγωνιστική δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Καθόλου τυχαίο που ο επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας Στεφάν Λανουά δήλωσε ότι οι Ελληνες διαιτητές θα είναι έτοιμοι να σφυρίξουν ντέρμπι σε 4-5 χρόνια.

Αυτό δείχνει ότι μέχρι και οι αρμόδιοι συμπεραίνουν ότι το επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών είναι χαμηλό και το …επιβεβαιώνουν με την απόδοσή τους οι Γερμανοί που ήρθαν να σφυρίξουν ντέρμπι, καθώς ο Λανουά τους έφερε ως παράδειγμα στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις με τους ρέφερι της Super League, ειδικότερα τον Οσμερς (ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός) και τον Στίλερ (Ολυμπιακός-ΑΕΚ).

Αξιο αναφοράς και οι ίδιοι οι παράγοντες της ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους τόσο για την εικόνα των διαιτητών που σφυρίζουν αγώνες όσο και για το «προβληματικό» VAR. Δεν το φωνάζουν αλλά ψάχνουν λύσεις για να αλλάξει η εικόνα της διαιτησίας.

Με βάση την απόδοσή τους, μέχρι τώρα, χωρίσαμε τους 21 διαιτητές (19+2 ειδικοί του VAR) σε καλούς (= 8), κακούς (=6) και στους… άσχημους, σε αυτούς που είχαν προβλήματα, δηλαδή είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΟΙ ΚΑΛΟΙ

Ευαγγέλου Αγγελος (Αθηνών): Ο Λανουά τον χρησιμοποιεί περισσότερο στο VAR παρά στο χορτάρι. Μόνο… φάλτσo ως VAR στον αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 2-0, όπου κάλεσε με καθυστέρηση (77’) τον Σιδηρόπουλο για να ακυρώσει το γκολ για δήθεν φάουλ του Σιέλη στον Γιακουμάκη, στο ξεκίνημα της φάσης, στην περιοχή του Παναιτωλικού! Στο ίδιο ματς  στο 82’ κάλεσε τον Σιδηρόπουλο, σε δεύτερο on field review, για να αποβάλει τον Γκαρσία του Παναιτωλικού, αν και δεν υπήρχε παράβαση για κόκκινη κάρτα. Στα υπόλοιπα δεν έδωσε δικαιώματα και παράλληλα με παρεμβάσεις του ως VAR έσωσε διαιτητές.

Ευαγγέλου

Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας): Επέστρεψε το καλοκαίρι στην Super League και παρότι πολλοί περίμεναν να είναι ανέτοιμος δείχνει αυτοπεποίθηση και ως διαιτητής έβγαλε δύσκολα ματς, όπου του έτυχαν πολλές φάσεις. «Δεν έγινες και Κολίνα», τον παρατήρησε ο Βαλέρι για να μην πάρουν τα μυαλά του αέρα και απόδειξη ότι στο Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά 2-2 τον έσωσε ο Παπαπέτρου. Αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη και ως VAR.

Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου): Την προηγούμενη σεζόν ήταν από τους καλύτερους διαιτητές της Super League, λογικά ήταν μέσα στους τρεις πρώτους με τον καλύτερο μέσο όρο βαθμολογιών, μπορεί και πρώτος! Με την ίδια σταθερότητα συνέχισε και φέτος αν και ο Λανουά τον τιμώρησε για το ματς της προηγούμενης αγωνιστικής Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1. Αν ήταν μικρότερος σε ηλικία (= 40) θα γινόταν διεθνής. Βέβαια, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο υποβιβάστηκε και ανέβηκε δυο φορές.

Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνης): Ηταν κι αυτός ένας από τους τέσσερις υποψήφιους για διεθνείς, μαζί με τους Κατοίκο, Ζαμπαλά και τον Πολυχρόνη που τελικά έγινε διεθνής. Το διάστημα που τους τέσταραν σφύριξε τα πιο δύσκολα παιχνίδια (Βόλος-Ολυμπιακός 0-2, ΑΕΚ-Παναιτωλικός 2-1 στο Κύπελλο, Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ 3-3) και τα πήγε καλύτερα από όλους τους …ανταγωνιστές του. Είχε πρόβλημα μόνο στην Τρίπολη, με ένα πέναλτι που χρειάστηκε VAR σε ένα δύσκολο διαιτητικά παιχνίδι. Για πολλούς δικαιούνταν τη θέση.

Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου): Αποσύρθηκε από διδάσκαλος χορού για να αφοσιωθεί στη διαιτησία καθώς το καλοκαίρι ανέβηκε στην Super League. Ο Λανουά τον θεωρεί έτοιμο διαιτητή, τον τέσταρε και στον αγώνα Λάρισα-ΑΕΚ 1-1, όπου αντιμετώπισε και επικοινωνιακό μπούλινγκ από την ΑΕΚ. Στη διαιτητική πιάτσα κυκλοφορεί ότι αν μείνει ο Γάλλος, ο Μόσχου θα είναι ο επόμενος διεθνής. Μέχρι τώρα έχει τα πάνω του και τα κάτω του.

Παπαδόπουλος Γιάννης (Μακεδονίας): Από τους πιο έμπειρους διαιτητές (μαζί με τους Σιδηρόπουλο, Παπαπέτρου). Ο Θεσσαλονικιός κατάφερε να διατηρήσει το σήμα του διεθνή κόντρα στη φημολογία ότι μπορεί να τον αλλάξουν. Αν δεν έκανε το λάθος να φωνάξει τον Τζήλο στο VAR για να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, την προηγούμενη αγωνιστική με τον Αστέρα, θα λέγαμε ότι κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν του.

Φωτιάς Βασίλης (Πέλλας): Αν δημοσιοποιούνταν οι βαθμολογίες θα είχε τις καλύτερες. Ακόμη και για την UEFA, εννοείται και για τον Λανουά θεωρείται ο πιο ανερχόμενος Ελληνας διαιτητής. Ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία των διεθνών διαιτητών της UEFA, είναι σε πίνακα ταλέντων υπό προώθηση για την ελίτ κατηγορία και τώρα βρίσκεται στο Κατάρ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνικών Ομάδων U17 που θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα 3-27/11. Είναι η τρίτη του μεγάλη διοργάνωση. Το καλοκαίρι του 2024 σφύριξε στην τελική φάση του Euro U19 στην Βόρεια Ιρλανδία, όπου διαιτήτευσε και τον τελικό Ισπανία-Γαλλία 2-0. Τον προηγούμενο καλοκαίρι πήρε μέρος στην τελική φάση του Euro U21 και σφύριξε τον ημιτελικό Αγγλία-Ολλανδία 2-1.

Φωτιάς

Κόκκινος Γεώργιος (Χαλκιδικής): Έχει δρόμο ακόμα αλλά έχει δείξει καλά στοιχεία και είναι από τους μικρότερους (=29) σε ηλικία διαιτητές. Έχει πάρει τέσσερα ματς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και έχει πάει καλά. Το ίδιο ισχύει και για το Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΛ 2-2 στο πρωτάθλημα. Αν στο ματς Λεβαδειακός-Παναιτωλικός 6-0 δεν είχε πάει τρεις φορές στο VAR, όπου σωστά διόρθωσε λάθη του, θα αναφέραμε ότι ξεκίνησε καλά. Η γενική εικόνα του είναι καλή, επειδή τα λάθη του έτυχαν σε ματς που μπήκαν έξι γκολ.

ΟΙ ΚΑΚΟΙ

Ζαμπαλάς Σπύρος (Ηπείρου): Από τους πιο προβληματικούς διαιτητές και παράλληλα κάνει λάθη και στο VAR. Και να σκεφτεί κανείς ότι έπαιξε και για διεθνής, αν και με τα λάθη που κάνει δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει το σήμα. Στο ματς Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 5-0 έγινε μπροστά του πέναλτι και αποβολή, όμως στην πρώτη περίπτωση το υπέδειξε ο βοηθός και στη δεύτερη κλήθηκε στο VAR. Αν συνεχίσει έτσι, το καλοκαίρι θα κινδυνεύσει να μείνει εκτός πινάκων.

Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας): Είχαν δίκιο το καλοκαίρι που του έκαναν πρόταση να συνεχίσει ως ειδικός του VAR. Εκεί τα πάει καλύτερα, σε αντίθεση με όταν τον βάζουν να σφυρίζει αγώνες. Για παράδειγμα την προηγούμενη αγωνιστική (8η) σφύριξε Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-0 και οι φιλοξενούμενοι φωνάζουν ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με ανύπαρκτο πέναλτι, ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστέρα, έπρεπε να αποβάλει τον Τσιριβέγια. Τον έβαλαν να σφυρίξει Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ.

Γιουματζίδης Μελέτης (Πέλλας): Ξεγέλασε και την ΚΕΔ! Ενώ ξεκίνησε καλά, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Δεν απέφυγε τα χοντρά λάθη ως διαιτητής, καθώς στο VAR μπαίνει ως δεύτερος (AVAR). Θέλει ακόμη δουλειά, επειδή μόνο στο πρώτο ματς ήταν καλός, σε ένα είχε εύκολο έργο και σε άλλα δύο έκανε σημαντικά λάθη. Κίνδυνος να το πάρει η κάτω βόλτα!

Πολυχρόνης Φώτης (Πιερίας): Γίνεται να τιμωρηθεί και στα τρία ματς που τον έβαλαν και να γίνει διεθνής; Κι όμως γίνεται1 Πιο πριν τον είχαν επιλέξει και για να φοιτήσει στο core, ένα πρόγραμμα της UEFA για εξελίξιμους διαιτητές. Αν συνεχίσει έτσι θα εκθέσει κι άλλο τον Λανουά που τον επέλεξε. Είναι από τους χειρότερους διαιτητές μέχρι τώρα; Είναι! Όμως, τον προωθούν σαν να πρόκειται για μεγάλο ταλέντο.

Πολυχρόνης

Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής): Δεν δικαιώνει τον Λανουά που ένα χρόνο πριν τον έκανε διεθνή. Παρόλα αυτά ο Γάλλος εξακολουθεί να τον στηρίζει. Πρέπει να δουλέψει λίγο το θέμα της προσωπικότητας και της παρουσίας του μέσα στο γήπεδο. Σε ένα παιχνίδι του οι παίκτες της ΑΕΚ τα έβαζαν με παίκτη του Αστέρα και ο Τσακαλίδης ήταν θεατής! Στο ματς Λάρισα-Ολυμπιακός 0-2 χρειάστηκε VAR για να δώσει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού και για να πάρει πίσω πέναλτι υπέρ της Λάρισας.

Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων) και Πουλικίδης Κώστας (Δράμας): Είναι οι δυο ειδικοί του VAR που πάνε από το κακό στο χειρότερο. Εφτιαξαν ξεχωριστό πίνακα επειδή δεν περνάνε τα τεστ λόγω τραυματισμών, όμως κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο και βγάζουν στη… σέντρα ότι τη μετριότητα της ελληνικής διαιτησίας.

ΟΙ «ΑΣΧΗΜΟΙ»

Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών): Την προηγούμενη σεζόν είχε… παίζει να βγει από τον πίνακα, τελικά σώθηκε λόγω μεγάλης στήριξης της ΕΠΣ Αθηνών. Την τρέχουσα σεζόν «έπαιξε» και για διεθνής, όμως η κενή θέση θα καλυφθεί από τον Πολυχρόνη (Πιερίας). Δεν ξεκίνησε καλά στο χορτάρι, τιμωρήθηκε για το ματς Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2, όμως στο ματς Παναιτωλικός-ΟΦΗ 4-2 έκανε 4-2 και ο Λανουά άρχισε να τον… θυμάται!

Παπαπέτρου Τάσος (Αθηνών): Είχε καλές στιγμές, όμως είχε και φάλτσα. Ένα ως διαιτητής στο Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-2, όπου δεν άφησε πλεονέκτημα υπέρ των γηπεδούχων που εξελίχθηκε σε γκολ. Ένα ως VAR στον αγώνα ΠΑΟΚ-Βόλος 3-0, όπου στο 0-0, δεν ειδοποίησε τον Βεργέτη για πέναλτι υπέρ του Βόλου. Παρόλα ο Λανουά δείχνει να τον εμπιστεύεται και αναμένουμε την συνέχεια επειδή το Σάββατο 1/11 σφυρίζει Παναθηναϊκός-Βόλος.

Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας): Εχει πάρει πολύ δύσκολα ματς αλλά δεν απέφυγε τα λάθη. Στον αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 έπρεπε να αποβάλει και τον Πιερό κι ας φωνάζει η ΑΕΚ ότι δήθεν την αδίκησε. Ηταν διαιτητής και στο ΠΑΟΚ-Βόλος 3-0, όπου με VAR τον Παπαπέτρου και με το ματς στο 0-0 δεν έδωσαν πέναλτι υπέρ του Βόλου. Ο Λανουά έχει καταλάβει ότι μπορεί να «σηκώσει» τα δύσκολα και για αυτό τον επιλέγει για τέτοια ματς. Δίνει λύσεις και ως VAR, για παράδειγμα στο Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 5-0 έσωσε τον Ζαμπαλά από σημαντικά λάθη.

Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου): Εκανε τα… θαύματά του! Κάτι παθαίνει όταν τον βάζουν στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Στο ματς Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3 δεν ειδοποίησε τον Βεργέτη για αποβάλει τον Πιερό που πήγε με τις τάπες στο στομάχι του τερματοφύλακα Ξενόπουλου. Ως διαιτητής στον αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0 μέσω VAR ακύρωσε γκολ του Παναιτωλικού και μετά απέβαλε παίκτη του.

Κουκούλας Παναγιώτης (Λέσβου): Ανέβηκε ξανά το καλοκαίρι στην Super League και παρά την προηγούμενη εμπειρία του ο Λανουά δεν τον εμπιστεύεται όσο τους Μόσχου, Ματσούκα, Κόκκινο, Γιουματζίδη που επίσης επέλεξε να προωθήσει στην Super League. Οι κακές γλώσσες λένε ότι αυτό οφείλεται στη φυσική του κατάσταση και του είπαν να δουλέψει περισσότερο.

***Μέγας Αλέξανδρος (Πιερίας): Ανέβηκε το καλοκαίρι, όμως ακόμη δεν τον είδαμε. Είναι τραυματίας και δεν πέρασε τα αγωνιστικά τεστ. Μια δυο φορές μπήκε AVAR αλλά «χάθηκε» κι από εκεί!

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Τράπεζες
Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως και το 60% των καθαρών κερδών του 2025

Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως και το 60% των καθαρών κερδών του 2025

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)

Οι φίλαθλοι της ομάδας γιόρτασαν τη μέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα συμπλήρωνε τα 65 έτη, μεταφέροντας άγαλμά του στους δρόμους της πόλης που αγάπησε και τον αγάπησε

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε

Σύνταξη
Βόλεϊ 30.10.25

Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League

Θριαμβευτικά προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 3-0 σετ της Νάπρεντακ Ότζακ στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
