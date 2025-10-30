Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η σωστή προπόνηση μετά τα 40: Πέντε tips για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς
Απλά πράγματα 30 Οκτωβρίου 2025 | 06:30

Η σωστή προπόνηση μετά τα 40: Πέντε tips για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς

Όσο μεγαλώνουμε, καλό είναι να προσέχουμε την προπόνηση που κάνουμε για να μην έχουμε τραυματισμούς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Spotlight

Είναι φυσιολογικό με το πέρασμα των χρόνων, οι μυς μας να αποδυναμώνονται, ο μεταβολισμός μας να επιβραδύνεται και η καθημερινή άσκηση να γίνεται πιο απαιτητική. Το καλό νέο; Μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτές με την προπόνηση – και τις αλλαγές μέσω του σωστού προγράμματος ενδυνάμωσης. Και το καλύτερο; Μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να φοβόμαστε τραυματισμούς.

Η σαρκοπενία: Η αθόρυβη απειλή για τους μυς μετά τα 40

Η σαρκοπενία είναι η φυσική διαδικασία της απώλειας μυϊκής μάζας που έρχεται καθώς μεγαλώνουμε. Σύμφωνα, μάλιστα με έρευνα που δημοσιεύτηκε σε αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό, από τα 35-40 χρόνια και μετά, χωρίς τακτικές ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, χάνουμε περίπου 3-8% της μυϊκής μας μάζας κάθε δεκαετία. Και αυτή η απώλεια δεν αφορά μόνο τους μυς, αλλά και την επιβράδυνση του μεταβολισμού μας, καθώς οι μύες είναι οι βασικοί «καυστήρες» θερμίδων του σώματος.

Η ενδυνάμωση άλλωστε προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία μας:

  • Ενίσχυση των οστών: Η άσκηση με βάρη διεγείρει τα οστά να παράγουν νέο ιστό, αυξάνοντας την πυκνότητα των οστών και καταπολεμώντας την οστεοπόρωση.
  • Βελτίωση του μεταβολισμού: Ενισχύοντας τους μύες, βελτιώνουμε και το μεταβολισμό μας, αποτρέποντας την αύξηση βάρους και ενισχύοντας τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.
  • Βελτίωση της στάσης του σώματος: Ισχυροί μύες στον κορμό και τη μέση βοηθούν στη διατήρηση μιας καλής στάσης του σώματος και μειώνουν τους πόνους στη πλάτη.

5 «χρυσοί» κανόνες για ασφαλή προπόνηση και ενδυνάμωση

Για να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από την ενδυνάμωση μετά τα 40, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μερικούς βασικούς κανόνες ασφαλείας, σε συνδυασμό με επαγγελματική καθοδήγηση και αφού έχετε συμβουλευτεί τον γιατρο σας.

  1. Τεχνική πριν από το βάρος

Ο πρώτος κανόνας για ασφαλή ενδυνάμωση είναι να επικεντρωθείτε στην τέλεια τεχνική πριν προσπαθήσετε να σηκώσετε βάρη.Έπειτα, ξεκινήστε με μικρά βάρη εστιάζοντας στη σωστή κίνηση και στη σύνδεση του νου με τους μυς σας.

  1. Ζέσταμα: Μην το παραλείπετε!

Οι μύες και οι αρθρώσεις μετά τα 40 γίνονται πιο σφιχτοί και πιο επιρρεπείς σε τραυματισμούς. Ένα ζέσταμα 5-10 λεπτών είναι απαραίτητο για να αυξήσετε τη ροή του αίματος στους μύες και να προστατέψετε τις αρθρώσεις σας. Κάντε ήπιας έντασης ποδηλασία, περπάτημα ή δυναμικό stretching για να προετοιμάσετε το σώμα σας για την έντονη άσκηση.

  1. Σταδιακή πρόοδος: Μην βιάζεστε

Η ανάπτυξη της δύναμης απαιτεί χρόνο, για τον λόγο αυτό ξεκινήστε με μικρά βάρη και αυξήστε τα μόνο όταν η τεχνική σας είναι άψογη. Αν αυξήσετε το βάρος πριν να το καταφέρετε σωστά με το χαμηλότερο βάρος, αυξάνετε τον κίνδυνο τραυματισμού.

  1. Ακούστε το σώμα σας

Η ανάπαυση και η αποκατάσταση είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη των μυών. Διακρίνετε τον “καλό” πόνο (που προκαλείται από μυϊκή κούραση) από τον “κακό” πόνο (που συνδέεται με τραυματισμούς). Ο καλός πόνος συνήθως εμφανίζεται 24-48 ώρες μετά την προπόνηση και είναι ένδειξη ότι δουλέψατε σκληρά. Ο κακός πόνος, όμως, είναι ξαφνικός, εντοπισμένος και σχετίζεται με τραυματισμό — στην περίπτωση αυτή, σταματήστε αμέσως.

  1. Πολυαρθρικές ασκήσεις

Εστιάστε σε πολυαρθρικές ασκήσεις ή αλλιώς σύνθετες ασκήσεις, στις οποίες για την εκτέλεσή τους επιστρατεύονται παραπάνω από μια άρθρωσεις, έτσι ενεργοποιούν πολλούς μυς ταυτόχρονα. Αυτές οι ασκήσεις είναι πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς. Καλές επιλογές είναι τα squats, οι πιέσεις και οι έλξεις.

Tips για επιτυχημένη ενδυνάμωση

  • Να είστε συνεπείς: Η τακτική άσκηση είναι το κλειδί.
  • Μην παραβλέπετε την αποκατάσταση: Η σωστή διατροφή και η ανάπαυση είναι απαραίτητες για την πρόοδο.
  • Απλότητα και αποτελεσματικότητα: Αντί για περίπλοκες ασκήσεις, προτιμήστε τις βασικές και αποτελεσματικές κινήσεις.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση υδάτων, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση υδάτων, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Fit & Run
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ - Σι στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με 12 με άριστα το 10, ωστόσο αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων - Οι ΗΠΑ θα κάνουν πυρηνικές δοκιμές μετά από 33 χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών - Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη – «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»
Στη Γλυφάδα 30.10.25

Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση - «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»

Μαρτυρία φίλης της ηλικιωμένης γυναίκας που δέχτηκε την επίθεση με πέτρα από τον 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα - «Ήταν αιμόφυρτη, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Σύνταξη
Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης
Μπάσκετ 30.10.25

Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης

O Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027, καθώς και η Μονακό άναψε το πράσινο φως στον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)
Euroleague 30.10.25

Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)

Ένα τρομερό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο ΣΕΦ, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με οπαδούς κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μονακό

Σύνταξη
Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής
Τα Νέα της Αγοράς 30.10.25

Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής

Λύσεις για θέρμανση και αφύγρανση, διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν ανάγκες ως προς το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας, τις λειτουργίες και την αισθητική.

Σύνταξη
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες
Αναστάτωση 30.10.25

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Η φωτιά στις Σέρρες ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου

Σύνταξη
Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς
Ύδατα 30.10.25

Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Η κατανομή 30.10.25

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο