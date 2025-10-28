Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Yoga: Τρεις στάσεις που κάνουν καλύτερη τη σεξουαλική ζωή μας
28 Οκτωβρίου 2025

Yoga: Τρεις στάσεις που κάνουν καλύτερη τη σεξουαλική ζωή μας

Η yoga, πέρα από ενέργεια και ευλιγισία, μπορεί να επηρεάσει και τη σεξουαλική ζωή μας.

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Η υγιής σεξουαλική ζωή δεν αφορά μόνο την επιθυμία και η yoga μπορεί να παίξει ρόλο στην ενίσχυσή της, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος, ενδυναμώνοντας κρίσιμους μύες, μειώνοντας το άγχος, αυξάνοντας την αντοχή και δημιουργώντας μια βαθύτερη σύνδεση με τον/ την σύντροφό σας.

Τρεις στάσεις yoga που υπόσχονται να βελτιώσουν την σεξουαλική σας ζωή

1. Κόμπρα

  • Ξαπλώστε μπρούμυτα με το πρόσωπο στραμμένο προς το έδαφος και τα δάχτυλα των ποδιών σας να ακουμπούν στο πάτωμα.
  • Πάρτε μια βαθιά εισπνοή, τοποθετήστε τις παλάμες σας στα πλάγια στο ύψος των ώμων και ανασηκώστε αργά τον κορμό σας κοιτάζοντας προς τα εμπρός.
  • Σε αυτό το σημείο, τα μόνα μέρη του σώματος που αγγίζουν το έδαφος θα πρέπει να είναι οι παλάμες και το κάτω μέρος του σώματός σας (από τη λεκάνη δηλαδή και κάτω).
  • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ίση πίεση και στις δύο παλάμες.
  • Κρατήστε αυτή τη θέση για μερικά δευτερόλεπτα ενώ αναπνέετε ομοιόμορφα.
  • Εκπνεύστε και αφήστε την κοιλιά, το στήθος και το κεφάλι σας να επανέλθει στο πάτωμα.

Η στάση «κόμπρα» της γιόγκα είναι ιδανική για τη βελτίωση της ευλυγισίας στη σπονδυλική στήλη και για την τόνωση της ροής του αίματος στην περιοχή της πυέλου. Αυτή η θέση βοηθά στο να ενδυναμωθούν τα αναπαραγωγικά όργανα ενώ ανοίγοντας το στήθος και τεντώνοντας τη σπονδυλική στήλη, ανακουφιζόμαστε από την ένταση και το άγχος, που είναι κοινοί παράγοντες μείωσης της σεξουαλικής επιθυμίας.

2. Γέφυρα

  • Ξαπλώστε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα, τις πατούσες σταθερά στο στρωματάκι και τα χέρια στα πλάγια παράλληλα με το σώμα σας.
  • Εισπνεύστε αργά και σηκώστε τους γοφούς σας από το έδαφος μέχρι το σημείο που μπορείτε.
  • Το πάνω μέρος του κορμού, το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια σας θα πρέπει να αγγίζουν το πάτωμα.
  • Μείνετε σε αυτή τη θέση για 10 δευτερόλεπτα.
  • Εκπνεύστε και χαμηλώστε το σώμα σας μέχρι να επιστρέψει στο πάτωμα, επιτρέποντας στην πλάτη σας να ξεκουραστεί.

Η στάση «γέφυρα» τεντώνει απαλά το στήθος, το λαιμό και τη σπονδυλική στήλη ενώ ενεργοποιεί τους γλουτούς και τους δικέφαλους μυς των ποδιών, βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος στο κάτω μέρος του σώματος, ειδικά στην περιοχή της πυέλου.

Αυτή η θέση μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των ορμονικών ανισορροπιών που επηρεάζουν τη σεξουαλική υγεία. Προάγει επίσης τη χαλάρωση, διευκολύνοντας τη συναισθηματική και σωματική σύνδεση με τον/την σύντροφό μας.

3. Στάση του ευτυχισμένου μωρού

Μια ήπια αλλά αποτελεσματική θέση για το άνοιγμα των γοφών και το τέντωμα του κάτω μέρους της πλάτης. Αυτή η θέση αποδεσμεύει την ένταση στους γοφούς, κάτι που συχνά συνδέεται με χαμηλή σεξουαλική ενέργεια, και βοηθά στη δημιουργία ενός αισθήματος χαράς.

  • Ξαπλώστε ανάσκελα στο στρωματάκι.
  • Λυγίστε τα γόνατα προς το στήθος σας σε γωνία 90 μοιρών. Στρέψτε τα πέλματα των ποδιών σας προς το ταβάνι. Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να κρατήσετε την «ουρά» της σπονδυλικής σας στήλης, τους ώμους και το κεφάλι στο έδαφος. Αν το τελευταίο σας είναι δύσκολο, τοποθετήστε μια τυλιγμένη κουβέρτα ή πετσέτα κάτω από τον αυχένα σας για υποστήριξη.
  • Απλώστε τα χέρια μπροστά και πιάστε το εσωτερικό ή εξωτερικό μέρος των ποδιών σας. Ανοίξτε τα γόνατα, μετακινώντας τα προς τις μασχάλες. Αν είστε αρχάριοι και δεν μπορείτε να πιάσετε τα πόδια σας ή να κρατήσετε την σπονδυλική σας στήλη στο πάτωμα, δοκιμάστε να έχετε ένα λάστιχο της γιόγκα γύρω από την καμάρα των πελμάτων σας ή να πιαστείτε πίσω από τα γόνατα για να βοηθήσετε το σώμα σας.
  • Μείνετε σε αυτή τη θέση για αρκετές αναπνοές, εισπνέοντας και εκπνέοντας βαθιά.
  • Όσο κρατάτε τα πέλματά σας και έχετε ανοίξει τα γόνατά σας προς το πλάι, κουνηθείτε απαλά από τη μια πλευρά προς την άλλη σαν ένα… ευτυχισμένο μωρό.

* Πηγή: Vita

