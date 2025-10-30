Για μικρούς και όχι μόνο: Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας στο Μέγαρο­

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 επιστρέφει για 8η συνεχή χρονιά, από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός, Village Cinemas Ρέντη και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Το πρόγραμμα – ταινίες που πρωταγωνιστούν

Το Μυστικό των Αηδονιών (The Songbirds’ Secret)

Αντουάν Λανσιό, Γαλλία, 77’, 2025, με ζωντανή μεταγλώττιση στα ελληνικά | 5+ ετών

Η 9χρονη Λουσί καταφθάνει στο Μπεκτουάλ για τις διακοπές της. Εκεί η μαμά της, Καρολίν διευθύνει μια αρχαιολογική ανασκαφή μαζί με το συνάδελφό της, Πιερό. Στο Μπεκτουάλ, όμως, κρύβεται ένα παλιό οικογενειακό μυστικό, που η Λουσί είναι έτοιμη να ξεθάψει με τη βοήθεια του νέου της φίλου, Γιαν, και δύο αηδονιών με ξεχωριστά ταλέντα.

Γεια σου, Φρίντα (Hola Frida)

Αντρέ Καντί, Καρίν Βεζινά, Γαλλία, Καναδάς, 82’, 2024, μεταγλωττισμένο στα ελληνικά | 6+ ετών

Η μικρή Φρίντα είναι κάτι σαν ηλιαχτίδα για το μικρό χωριό της στο Μεξικό. Ξαφνικά, μια διάγνωση πολιομυελίτιδας την αναγκάζει να απομονωθεί στο δωμάτιό της. Όμως, εκεί βρίσκει παρηγοριά στη φαντασία της, σε έναν κόσμο γεμάτο χρώματα και λουλούδια.

Άρκο, ο Χρονοταξιδιώτης (Arco)

Ουγκό Μπιενβενί, Γαλλία, ΗΠΑ, 82’, 2025, μεταγλωττισμένο στα ελληνικά | 7+ ετών

Το 2075, η 10χρονη Ίρις βλέπει ξαφνικά ένα μυστηριώδες αγόρι με στολή ουράνιου τόξου να πέφτει από τον ουρανό. Είναι ο Άρκο και έχει έρθει από το μακρινό μέλλον. Η Ίρις τον κρύβει και είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει να επιστρέψει στη δική του εποχή.

Μια Καινούργια Αρχή (Pixie: New Beginning)

Κρίστοφ Κομάντερ, Πολωνία, Τσεχία, 95’, 2025, πολωνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 10+ ετών

Η 11χρονη Χάνια δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα της πόλη και στο σχολείο, όπου οι συμμαθητές της την απορρίπτουν επειδή πιστεύει στα ξωτικά. Με τη βοήθεια του Μιχάλ, ενός συμμαθητή της που επίσης νιώθει διαφορετικός, καταστρώνει ένα σχέδιο για να αποδείξει σε όλους ότι οι νεράιδες και τα ξωτικά είναι αληθινά.

Ο Μυστικός Όροφος (The Secret Floor)

Νόρμπερτ Λέχνερ, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, 95’, 2025, γερμανικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 11 +

Ο 12χρονος Κάρλι μετακομίζει σε ένα παλιό ξενοδοχείο στις Άλπεις με τους γονείς του. Εκεί θα ανακαλύψει ένα μυστικό ανελκυστήρα που λειτουργεί ως χρονοπύλη και που θα τον μεταφέρει στο 1938.

Στη νέα του ζωή γίνεται φίλος με τη θαρραλέα εβραιοπούλα Χάνα και το λουστράκο Γκέοργκ. Όταν ο Γκέοργκ κατηγορείται άδικα για κλοπή, τα παιδιά πρέπει να λύσουν το μυστήριο που κρύβεται στους τοίχους του ξενοδοχείου την ώρα που η σκιά του ναζισμού απλώνεται παντού γύρω τους.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Αθήνα.

Τα Παιδιά της Οδού Σίλβερ (The Children of Silver Street)

Μεχντί Αβάζ, Δανία, 102’, 2025, δανέζικα με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους| 11+

Τα 4 αδέλφια του διαμερίσματος της οδού Σίλβερ ζουν χωρίς ενήλικη επίβλεψη, μετά την εξαφάνιση της μητέρας τους, γεγονός που έχουν κρατήσει μυστικό. Όταν, όμως, ο διευθυντής του σχολείου αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, καταστρώνουν ένα σχέδιο για να μην καταλήξουν σε ορφανοτροφείο:

θα προσλάβουν οικονόμο για να τα φροντίζει. Το σχέδιό τους θα αλλάξει όταν επιλέξουν τη δεσποινίδα Νέλι, έναν άντρα που προτιμά να φοράει φούστες και τακούνια. Για πόσο καιρό θα καταφέρουν, όμως, να κρύβουν την αλήθεια;

Ζωή XXL (Living Large)

Κριστίνα Ντούφκοβα, Τσεχία, Σλοβακία, Γαλλία, 80΄, 2024, αγγλικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 12+

Ο 12χρονος Μπεν, εκκολαπτόμενος ροκ σταρ, μπαίνει στην εφηβεία και ξαφνικά το βάρος του γίνεται πρόβλημα. Οι συμμαθητές τον κοροϊδεύουν, οι γονείς του και η νοσοκόμα του σχολείου ανησυχούν.

Παρ’ όλη την αγάπη του για το φαγητό και το ταλέντο του στη μαγειρική, ο Μπεν αποφασίζει να ξεκινήσει δίαιτα και να κερδίσει και την καρδιά της Κλάρα, της κοπέλας που του αρέσει. Μέσα από αυτό του το ταξίδι, θα ανακαλύψει την αξία της αποδοχής του εαυτού του.

Ενότητα περιβάλλον (Green)

Σταθερή δέσμευσή του Φεστιβάλ είναι να μεταδώσει στην επόμενη γενιά την αγάπη για τη φύση και να τονίσει τη ζωτική σημασία της προστασίας της μέσα από τις έξι ταινίες της ενότητας: Πράσινα πορτοκάλια, Ουπς!, Ξημέρωμα, Παγιδευμένος (με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα), Τα Πλάσματα της Πόλης, Ο Μικρός Πρόγονος, Πόσο Έξυπνα Είναι τα Κοράκια;.

Δείτε το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ εδώ: program2025.pdf