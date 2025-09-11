magazin
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
11.09.2025 | 21:02
Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μεγάρο Μουσικής Αθηνών: Όλες οι εκδηλώσεις που θα δούμε από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο
Culture Live 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Μεγάρο Μουσικής Αθηνών: Όλες οι εκδηλώσεις που θα δούμε από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του για τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο, με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Spotlight

Σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό φέρνοντας μαζί τους τη δύναμη της μουσικής, της τέχνης και της δημιουργίας.

Με οδηγό τη γνώση και τη δέσμευσή του για ποιότητα και προσφορά στην πολιτιστική ζωή της χώρας, το Μέγαρο παρουσιάζει παραγωγές υψηλών προδιαγραφών και εμπειρίες που συγκινούν.

Η πρεμιέρα

Αρχή με τη διεθνούς φήμης Λιθουανή σοπράνο Asmik Grigorian (Ασμίκ Γκριγκοριάν), στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα, να μας υπόσχεται μια ερμηνεία γεμάτη δραματική ένταση και λυρική δύναμη.

Μαζί με τον συμπατριώτη της πιανίστα Λούκας Γκενιούσας σε μια περιήγηση στο ρωσικό ρομαντικό τραγούδι με αριστουργήματα των Τσαϊκόφσκι και Ραχμάνινοφ (17/10).

Η Utopia υπό τον Θεόδωρο Κουρεντζή παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το συμφωνικό αριστούργημα «Το Δαχτυλίδι χωρίς λόγια» (The Ring without Words), σε διασκευή του Lorin Maazel — μια ανεπανάληπτη συμφωνική εμπειρία (14 & 15/11).

Το περίφημο σύνολο Les Arts Florissants υπό τον διάσημο σκωτσέζο τενόρο και αρχιμουσικό Πωλ Άγκνιου να διευθύνει ένα από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ το «Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο» (16/12).

Θεματικός κύκλος αφιερωμένος στον Sergei Rachmaninoff

Ο Βασίλης Βαρβαρέσος (28/11) και ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος (9/12) κάνουν την αρχή στο πρώτο τρίμηνο της σεζόν. Θα ακολουθήσουν οι πιανίστες Γιώργος – Εμμανουήλ Λαζαρίδης (25/1/26),  Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου (3/2/2026) και  Αλεξία Μουζά (26/2/26).

Jazz @ Megaron

Οι Stacey Kent Trio (Στέισι Κεντ Τρίο) (13/11) και Richard Bona – Alfredo Rodriguez Trio, (Ρίτσαρντ Μπόνα – Αλφρέδο Ροδρίγκεθ Τρίο) (18/11), ενώ παράλληλα το Μέγαρο φιλοξενεί και σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής jazz σκηνής, σε συναυλίες που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές γεμάτες ρυθμό, αυτοσχεδιασμό και συναρπαστική μελωδικότητα.

Χορός

Η σπουδαία ομάδα χορού Les Grands Ballets Canadiens έρχεται στις 7 Νοεμβρίου (έως τις 9/11), φέρνοντας την εκφραστική δύναμη του σύγχρονου μπαλέτου και την αισθητική του μεγαλοπρέπεια στο αθηναϊκό κοινό με δυο χρογραφίες του Mauro Bigonzetti (Μάουρο Μπιγκονσέτι) “Οι τέσσερις εποχές” και “Καντάτα”.

Γιορτές στο Μέγαρο

Από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Ιανουαρίου 2026, το Μέγαρο μεταμορφώνεται σε έναν γιορτινό παράδεισο για όλες τις ηλικίες με το πρωτότυπο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και οι τρεις Χριστουγεννιάτικες ευχές», μια νέα μεγάλη σύγχρονη παραγωγή, με εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά, κι ένα. εξαιρετικό καστ που υπόσχεται μια… ιπτάμενη θεατρική εμπειρία. Κείμενα Μυρτώ Κοντοβά, σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου – Χλόη Μάντζαρη, στίχοι Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μουσική Στέφανος Κορκολής.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα δώσει το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γκαλά συναυλία-συμπαραγωγή με τίτλο ο Γύρος του Κόσμου σε 80 (και κάτι) λεπτά (30/12), ενώ την Πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Καμεράτας με άρωμα Βιέννης  με βαλς των Strauss, θα διευθύνει ο Διονύσης Γραμμένος (4/1/2026).

Συναυλίες  με όργανα εποχής

Η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής με τον σπουδαίο μαέστρο Γιώργο Πέτρου, παρουσιάζουν τρεις μεγάλες συναυλίες με όργανα εποχής.

Πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν, στις 2/11 με το Mozart Concerto Festival, αυθεντικοί ήχοι της εποχής του Μότσαρτ με τη δεξιοτεχνία της Καμεράτας και Ελλήνων σολίστ.

Στις 19/11, παρουσιάζονται δύο συμφωνικά αριστουργήματα του 1822: η «Ημιτελής» Συμφωνία του Σούμπερτ, και η θρυλική 5η Συμφωνία του Μπετόβεν. Στις 28/12, το έργο Vespro della Beata Vergine του Μοντεβέρντι παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε όργανα εποχής από την Καμεράτα σε μουσική διεύθυνση του Emiliano Gonzalez Toro (Εμιλιάνο Γκονζάλες Τόρο).

Συναυλία Λεωνίδα Καβάκου

Ο Λεωνίδας Καβάκος συναντά επί σκηνής τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν, για μια σπάνια ερμηνεία του Διπλού Κοντσέρτου του Μπραμς, σε συνεργασία με την ΕΛΣΟΝ και τον μαέστρο Διονύση Γραμμένο. Η συναυλία ολοκληρώνεται με τη συμφωνία αρ. 9 του Ντβόρζακ, «του Νέου Κόσμου».

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες παρουσιάζουν εκεί το έργο τους, αναδεικνύοντας τη μουσική σε κρυφό θησαυρό που αξίζει να ανακαλυφθεί.

Στην ΑΔΜ πραγματοποιούνται και οι μεσημεριανές κυριακάτικες συναυλίες που ανοίγουν στις 19/10, με τη πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου και Έλληνες σολίστ να ερμηνεύουν τρία έργα-σταθμούς της μουσικής δωματίου.

Θέατρο

Στον Κύκλο Θέατρο στο Μέγαρο, η αρχή γίνεται στις 20/10 (& 21/10)  με την Κατερίνα Διδασκάλου να πρωταγωνιστεί στην “Κλυταιμνήστρα” της Marguerite Yourcenar, από την συλλογή Feux, σε δραματοποιημένη μορφή και πρωτότυπη μετάφραση και σκηνοθεσία του Αντώνη Γαλέου.

Στο ρόλο της Ιφιγένειας η Αναστασία Γαλερού-Βλάσση.

Στις 13/11 (έως τις 16/11) ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, κάτοχος του βραβείου δραματουργίας «Κάρολος Κουν», Χριστόφορος Χριστοφής επιστρατεύει το χιούμορ, σε μια ιστορική ιλαροτραγωδία στα σύνορα του παραμυθιού εστιασμένη στη προσωπικότητα του Ιωσήφ Στάλιν με τίτλο “Ο Τύραννος και η κόρη”, με το Δημήτρη Πιατά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στο πλαίσιο των μεταδόσεων θεατρικών έργων που ξεχωρίζουν, από το National Theatre Live θα παρακολουθήσουμε στις 25/9 το αριστούργημα του Tennessee Williams “Λεωφορείον ο Πόθος”, σε σκηνοθεσία Μπένεντικτ Άντριους και με πρωταγωνιστές την Γκίλιαν Άντερσον (Sex Education), τη Βανέσσα Κίρμπυ (The Crown) και τον Μπεν Φόστερ (Lone Survivor).

Ακολουθεί στις 30/10 το νέο έργο της Suzie Miller “Inter Alia”, με την υποψήφια για Όσκαρ Ρόζαμουντ Πάικ (Το κορίτσι που εξαφανίστηκε, Saltburn)

Στις 4/12 θα προβληθεί το κλασικό έργο του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω “Το επάγγελμα της κυρίας Γουώρρεν”, σε σκηνοθεσία Ντόμινικ Κουκ, με τις σπουδαίες Ιμέλντα Στόντον (The Crown) και Μπέσι Κάρτερ (Bridgerton).

«Μουσική του Σήμερα»

Σε δυο συναυλίες στις 11/10,  το Κουαρτέτο Εγχόρδων L’ Anima θα ερμηνεύσει δύο νέα έργα των Ελλήνων συνθετών Γιάννη Κουρούδη και Χαράλαμπου Σταφυλίδη (ώρα 18.30), και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η 15η Συμφωνία του Σοστακόβιτς σε μεταγραφή για πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο και κρουστά, μαζί με έργα του Αλφρεντ Σνίτκε (ώρα 20.30).

Στις 14/10, ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος ξεναγεί το κοινό στη σύγχρονη πιανιστική δημιουργία, και στις 30/10, το Collegium Musicum Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αθηναίου, αφιερώνεται στην ελληνική μουσική παραγωγή με έργα των Δημήτρη Δραγατάκη, Γ.Α. Παπαϊωάννου, Θεόδωρου Αντωνίου και Ιωσήφ Παπαδάτου.

Παιδιά στο Μέγαρο

Ο αγαπημένος σκιοπαίκτης των παιδιών, Ηλίας Καρελλάς, παρουσιάζει από τις 18/10 έως τις 13/12 το ολοκαίνουργιο σκιομιούζικαλ «Καρα-Cartoon», μια ευρηματική παράσταση όπου το Θέατρο Σκιών συναντά τη ζωντανή μουσική των Burger Project και τον κόσμο των κόμικ, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά μέσα από διαδραστικά παιχνίδια.

Από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου 2026 ο Καραγκιόζης μάς ταξιδεύει με γιορτινή διάθεση στην παράσταση «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα»

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Μεγάρου

https://www.megaron.gr/events/events-list/

Εισιτήρια

210 72 82 333

megaron.gr

Η προπώληση για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου έχει αρχίσει

Έναρξη προπώλησης για τις συναυλίες της Ορχήστρας Utopia: 22 Σεπτεμβρίου 2025

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του
Culture Live 11.09.25

Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του

Μόλις δύο ημέρες άντεξε η νέα τοιχογραφία του Banksy στον εξωτερικό τοίχο του Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, καθώς οι αρχές την αφαίρεσαν επικαλούμενες την προστασία του κτιρίου

Σύνταξη
«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Σφαγή στο box-office 10.09.25

«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4

Ο κόσμος του κινηματογραφικού franchise τρόμου Το Κάλεσμα (The Conjuring) μόλις κυκλοφόρησε την πιο δυναμική του ταινία φέρνοντας τρομακτικά έσοδα στα ταμεία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ
Έσβησε η μαγεία 10.09.25

Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ

Ο Στιούαρτ Κρεγκ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σχεδιαστής παραγωγής των ταινιών του Χάρι Πότερ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών χτυπημένος από το Πάρκινσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Βασιλιάς 10.09.25

Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι

H ταινία επιδιώκει όχι απλώς να παρουσιάσει τον Τζόρτζιο Αρμάνι, αλλά «την ψυχή ενός ανθρώπου που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε κοινή κληρονομιά», ανέφερε ο παραγωγός της, Αντρέα Ερβολίνο

Σύνταξη
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein» συνεργάζεται ξανά με τον Όσκαρ Άιζακ
Culture Live 10.09.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein», η νέα του ταινία «Fury», έχει πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ

Ο μεξικανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έγινε ευρέως γνωστός από την ταινία «Ο λαβύρινθος του Πάνα», η οποία του άνοιξε τον δρόμο σε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι και τα Όσκαρ.

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δέσμευση 09.09.25

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»
Συνέντευξη 09.09.25

Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μελίσσα Στοΐλη μας μιλάει για τη δεύτερη νουβέλα της «Στους 44° υπό σκιάν», η οποία έρχεται τρία χρόνια μετά τη συλλογή διηγημάτων της, «Απ' το Μπαλκόνι να φύγεις!» -κοινό φόντο και των δύο η υγρή Θεσσαλονίκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»
«Ήμουν εγκλωβισμένος» 09.09.25

H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»

Ο Ντουέιν Τζόνσον δίνει μάχη για να μειώσει την μυϊκή του μάζα, όπως μεταδίδει το Variety, καθώς έχει αναλάβει να υποδυθεί έναν «ιδιότροπο, εκκεντρικό 70άρη» που ονομάζεται Chicken Man.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Φάρμα των Ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» – Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει
Μαρτυρία 09.09.25

«Η Φάρμα των Ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» - Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει

Ο Ρίτσαρντ Μπλερ, γιος του Τζορτζ Όργουελ και της Αϊλίν, γράφει στον Guardian για τον ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στην ανάπτυξη της πολιτικής παραβολής του 1945 και πώς παραλίγο να μην εκδοθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης
Ελπίζει, αλλά… 11.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης

«Θα πρέπει να αλλάξουμε, να είμαστε πιο δημιουργικοί και σοβαροί στον τρόπο συνεργασίας μας με την αντιπολίτευση» δήλωσε ο Λεκορνί. Αλλά ήδη κόμματα τον απειλούν με πρόταση μομφής

Σύνταξη
Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)

Ο νεαρός μέσος της Ρίο Άβε, Φάνης Μπακούλας, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ελπίδων με την Μάλτα και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Σύνταξη
Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»
Eurobasket 2025 11.09.25

Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»

Για μία ακόμη φορά ο Εργκίν Αταμάν έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως οι διαιτητές δεν καταλογίζουν εις βάρος του όσα φάουλ πρέπει.

Σύνταξη
Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή
Φαύλος κύκλος 11.09.25

Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή

Για πολλούς, η 11η Σεπτεμβρίου, εκτός από μία τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, είναι συνώνυμη με την υπερβολική επέμβαση των ΗΠΑ και τη σπατάλη αίματος και πόρων σε ατέρμονους πολέμους στην Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Η αστυνομία πηγαίνει στα Γραφεία των Δημοκρατικών στη Γερουσία
Κόσμος 11.09.25 Upd: 21:39

Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών

Συναγερμός στο Καπιτώλιο με την αστυνομία να στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους να παραμείνουν μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Σύνταξη
Πολωνία: Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία – Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones
Κόσμος 11.09.25

Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία - Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι drones από τη Ρωσία εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Ναβρότσκι και συμφωνία για «την κατάλληλη συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο».

Σύνταξη
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν
«Σκληρή αγάπη» 11.09.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε εθισμένη σε ουσίες, σχολίασε την αντίστοιχη εμπειρία που είχε ο Τσάρλι Σιν, ο οποίος καταγγέλθηκε στις αρχές από τον ίδιο του τον πατέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία
Eurobasket 2025 11.09.25

Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία

Ο Τσέντι Οσμάν έμεινε εκτός προπόνησης την Πέμπτη (11/9) κι έτσι εξακολουθεί να παραμένει αμφίβολος ενόψει του αυριανού ημιτελικού ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για το Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Γερμανία: Πρέπει να υπερδιπλασιάσει τον στρατό της για να πιάσει τους ΝΑΤΟϊκούς στόχους
Κόσμος 11.09.25

Η Γερμανία πρέπει να υπερδιπλασιάσει τον στρατό της για να πιάσει τους ΝΑΤΟϊκούς στόχους

Η Γερμανία μέσω του αρχηγού του στρατού φέρεται να ζητά 100.000 επιπλέον στρατιώτες για τους στόχους του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο δείχνει να προετοιμάζεται εντατικά εν μέσω κλίματος φόβου προς τη Ρωσία

Σύνταξη
«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ
«Δεν πιστεύω στην ενσυναίσθηση» 11.09.25

«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ

Ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. Ο πρόωρος χαμός του, πέρα από τον θρήνο των κοντινών του ανθρώπων, έχει προκαλέσει και έναν έντονο διάλογο σχετικά με τις πολιτικές του αντιλήψεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ
Economist 11.09.25

Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ

O Economist εκτιμά ότι ο λόγος της ασυγχώρητης επίθεσης του Ισραήλ στο Κατάρ είναι πως μια επίτευξη ειρήνης θα έριχνε τη σκληροπυρηνική κυβέρνηση Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης – «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά
Η ομιλία στη ΔΕΘ 11.09.25

Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης - «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη ΔΕΘ τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια σειρά από παροχές και μεταρρυθμίσεις προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων»

Σύνταξη
Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Ελλάδα 11.09.25

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές

Σύνταξη
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικά σε ενδιάμεση χώρα ώστε να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών.

Σύνταξη
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο