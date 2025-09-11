Μεγάρο Μουσικής Αθηνών: Όλες οι εκδηλώσεις που θα δούμε από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο

Σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό φέρνοντας μαζί τους τη δύναμη της μουσικής, της τέχνης και της δημιουργίας.

Με οδηγό τη γνώση και τη δέσμευσή του για ποιότητα και προσφορά στην πολιτιστική ζωή της χώρας, το Μέγαρο παρουσιάζει παραγωγές υψηλών προδιαγραφών και εμπειρίες που συγκινούν.

Η πρεμιέρα

Αρχή με τη διεθνούς φήμης Λιθουανή σοπράνο Asmik Grigorian (Ασμίκ Γκριγκοριάν), στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα, να μας υπόσχεται μια ερμηνεία γεμάτη δραματική ένταση και λυρική δύναμη.

Μαζί με τον συμπατριώτη της πιανίστα Λούκας Γκενιούσας σε μια περιήγηση στο ρωσικό ρομαντικό τραγούδι με αριστουργήματα των Τσαϊκόφσκι και Ραχμάνινοφ (17/10).

Η Utopia υπό τον Θεόδωρο Κουρεντζή παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το συμφωνικό αριστούργημα «Το Δαχτυλίδι χωρίς λόγια» (The Ring without Words), σε διασκευή του Lorin Maazel — μια ανεπανάληπτη συμφωνική εμπειρία (14 & 15/11).

Το περίφημο σύνολο Les Arts Florissants υπό τον διάσημο σκωτσέζο τενόρο και αρχιμουσικό Πωλ Άγκνιου να διευθύνει ένα από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ το «Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο» (16/12).

Θεματικός κύκλος αφιερωμένος στον Sergei Rachmaninoff

Ο Βασίλης Βαρβαρέσος (28/11) και ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος (9/12) κάνουν την αρχή στο πρώτο τρίμηνο της σεζόν. Θα ακολουθήσουν οι πιανίστες Γιώργος – Εμμανουήλ Λαζαρίδης (25/1/26), Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου (3/2/2026) και Αλεξία Μουζά (26/2/26).

Jazz @ Megaron

Οι Stacey Kent Trio (Στέισι Κεντ Τρίο) (13/11) και Richard Bona – Alfredo Rodriguez Trio, (Ρίτσαρντ Μπόνα – Αλφρέδο Ροδρίγκεθ Τρίο) (18/11), ενώ παράλληλα το Μέγαρο φιλοξενεί και σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής jazz σκηνής, σε συναυλίες που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές γεμάτες ρυθμό, αυτοσχεδιασμό και συναρπαστική μελωδικότητα.

Χορός

Η σπουδαία ομάδα χορού Les Grands Ballets Canadiens έρχεται στις 7 Νοεμβρίου (έως τις 9/11), φέρνοντας την εκφραστική δύναμη του σύγχρονου μπαλέτου και την αισθητική του μεγαλοπρέπεια στο αθηναϊκό κοινό με δυο χρογραφίες του Mauro Bigonzetti (Μάουρο Μπιγκονσέτι) “Οι τέσσερις εποχές” και “Καντάτα”.

Γιορτές στο Μέγαρο

Από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Ιανουαρίου 2026, το Μέγαρο μεταμορφώνεται σε έναν γιορτινό παράδεισο για όλες τις ηλικίες με το πρωτότυπο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και οι τρεις Χριστουγεννιάτικες ευχές», μια νέα μεγάλη σύγχρονη παραγωγή, με εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά, κι ένα. εξαιρετικό καστ που υπόσχεται μια… ιπτάμενη θεατρική εμπειρία. Κείμενα Μυρτώ Κοντοβά, σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου – Χλόη Μάντζαρη, στίχοι Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μουσική Στέφανος Κορκολής.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα δώσει το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γκαλά συναυλία-συμπαραγωγή με τίτλο ο Γύρος του Κόσμου σε 80 (και κάτι) λεπτά (30/12), ενώ την Πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Καμεράτας με άρωμα Βιέννης με βαλς των Strauss, θα διευθύνει ο Διονύσης Γραμμένος (4/1/2026).

Συναυλίες με όργανα εποχής

Η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής με τον σπουδαίο μαέστρο Γιώργο Πέτρου, παρουσιάζουν τρεις μεγάλες συναυλίες με όργανα εποχής.

Πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν, στις 2/11 με το Mozart Concerto Festival, αυθεντικοί ήχοι της εποχής του Μότσαρτ με τη δεξιοτεχνία της Καμεράτας και Ελλήνων σολίστ.

Στις 19/11, παρουσιάζονται δύο συμφωνικά αριστουργήματα του 1822: η «Ημιτελής» Συμφωνία του Σούμπερτ, και η θρυλική 5η Συμφωνία του Μπετόβεν. Στις 28/12, το έργο Vespro della Beata Vergine του Μοντεβέρντι παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε όργανα εποχής από την Καμεράτα σε μουσική διεύθυνση του Emiliano Gonzalez Toro (Εμιλιάνο Γκονζάλες Τόρο).

Συναυλία Λεωνίδα Καβάκου

Ο Λεωνίδας Καβάκος συναντά επί σκηνής τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν, για μια σπάνια ερμηνεία του Διπλού Κοντσέρτου του Μπραμς, σε συνεργασία με την ΕΛΣΟΝ και τον μαέστρο Διονύση Γραμμένο. Η συναυλία ολοκληρώνεται με τη συμφωνία αρ. 9 του Ντβόρζακ, «του Νέου Κόσμου».

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες παρουσιάζουν εκεί το έργο τους, αναδεικνύοντας τη μουσική σε κρυφό θησαυρό που αξίζει να ανακαλυφθεί.

Στην ΑΔΜ πραγματοποιούνται και οι μεσημεριανές κυριακάτικες συναυλίες που ανοίγουν στις 19/10, με τη πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου και Έλληνες σολίστ να ερμηνεύουν τρία έργα-σταθμούς της μουσικής δωματίου.

Θέατρο

Στον Κύκλο Θέατρο στο Μέγαρο, η αρχή γίνεται στις 20/10 (& 21/10) με την Κατερίνα Διδασκάλου να πρωταγωνιστεί στην “Κλυταιμνήστρα” της Marguerite Yourcenar, από την συλλογή Feux, σε δραματοποιημένη μορφή και πρωτότυπη μετάφραση και σκηνοθεσία του Αντώνη Γαλέου.

Στο ρόλο της Ιφιγένειας η Αναστασία Γαλερού-Βλάσση.

Στις 13/11 (έως τις 16/11) ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, κάτοχος του βραβείου δραματουργίας «Κάρολος Κουν», Χριστόφορος Χριστοφής επιστρατεύει το χιούμορ, σε μια ιστορική ιλαροτραγωδία στα σύνορα του παραμυθιού εστιασμένη στη προσωπικότητα του Ιωσήφ Στάλιν με τίτλο “Ο Τύραννος και η κόρη”, με το Δημήτρη Πιατά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στο πλαίσιο των μεταδόσεων θεατρικών έργων που ξεχωρίζουν, από το National Theatre Live θα παρακολουθήσουμε στις 25/9 το αριστούργημα του Tennessee Williams “Λεωφορείον ο Πόθος”, σε σκηνοθεσία Μπένεντικτ Άντριους και με πρωταγωνιστές την Γκίλιαν Άντερσον (Sex Education), τη Βανέσσα Κίρμπυ (The Crown) και τον Μπεν Φόστερ (Lone Survivor).

Ακολουθεί στις 30/10 το νέο έργο της Suzie Miller “Inter Alia”, με την υποψήφια για Όσκαρ Ρόζαμουντ Πάικ (Το κορίτσι που εξαφανίστηκε, Saltburn)

Στις 4/12 θα προβληθεί το κλασικό έργο του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω “Το επάγγελμα της κυρίας Γουώρρεν”, σε σκηνοθεσία Ντόμινικ Κουκ, με τις σπουδαίες Ιμέλντα Στόντον (The Crown) και Μπέσι Κάρτερ (Bridgerton).

«Μουσική του Σήμερα»

Σε δυο συναυλίες στις 11/10, το Κουαρτέτο Εγχόρδων L’ Anima θα ερμηνεύσει δύο νέα έργα των Ελλήνων συνθετών Γιάννη Κουρούδη και Χαράλαμπου Σταφυλίδη (ώρα 18.30), και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η 15η Συμφωνία του Σοστακόβιτς σε μεταγραφή για πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο και κρουστά, μαζί με έργα του Αλφρεντ Σνίτκε (ώρα 20.30).

Στις 14/10, ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος ξεναγεί το κοινό στη σύγχρονη πιανιστική δημιουργία, και στις 30/10, το Collegium Musicum Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αθηναίου, αφιερώνεται στην ελληνική μουσική παραγωγή με έργα των Δημήτρη Δραγατάκη, Γ.Α. Παπαϊωάννου, Θεόδωρου Αντωνίου και Ιωσήφ Παπαδάτου.

Παιδιά στο Μέγαρο

Ο αγαπημένος σκιοπαίκτης των παιδιών, Ηλίας Καρελλάς, παρουσιάζει από τις 18/10 έως τις 13/12 το ολοκαίνουργιο σκιομιούζικαλ «Καρα-Cartoon», μια ευρηματική παράσταση όπου το Θέατρο Σκιών συναντά τη ζωντανή μουσική των Burger Project και τον κόσμο των κόμικ, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά μέσα από διαδραστικά παιχνίδια.

Από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου 2026 ο Καραγκιόζης μάς ταξιδεύει με γιορτινή διάθεση στην παράσταση «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα»

