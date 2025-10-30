Τον απόλυτο τρόμο ένιωσε μια τουρίστρια που διέμενε σε ξενοδοχείο στη Ρόδο, όταν ένας άλλος ένοικος κατάφερε να σπάσει την πόρτα του δωματίου όπου διέμενε με σκοπό να την βιάσει.

Κατά την προσαγωγή του, ο 54χρονος βρισκόταν εκτός ελέγχου και δεν συνεργαζόταν με τις Αρχές

Το ανήκουστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου σε γνωστό τουριστικό κατάλυμα στην περιοχή της Καλλιθέας. Ευτυχώς, η άμεση επέμβαση πολιτών και αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα. Ο 54χρονος Γάλλος υπήκοος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα βιασμού, πρόκληση σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το θύμα, μια 66χρονη αμερικανίδα τουρίστρια, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήταν γύρω στις 20:00 όταν ο 54χρονος προσέγγισε το δωμάτιό της, άρχισε να χτυπάει επίμονα την πόρτα της και να της ζητάει να του ανοίξει.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, εκείνη αρνήθηκε και τότε εκείνος άρχισε να φωνάζει και να χτυπά με δύναμη την πόρτα μέχρι που την έσπασε. Ο μαινόμενος άνδρας – που σύμφωνα με τη μαρτυρία της 66χρονης φορούσε μόνο μία πετσέτα – την ακινητοποίησε, την έριξε στο κρεβάτι και προσπάθησε να την εξαναγκάσει σε γενετήσια πράξη.

Εκείνη αντιστάθηκε και κατάφερε να φωνάξει και να κινητοποιήσει υπαλλήλους και πελάτες του ξενοδοχείου, που έσπευσαν στο δωμάτιο και ακινητοποίησαν τον δράστη μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Μετά τη σύλληψή του, ο 54χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Κατά την προσαγωγή του, σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν εκτός ελέγχου και δεν συνεργαζόταν.

Η κατάθεση του θύματος

Η 66χρονη Αμερικανίδα, εμφανώς σοκαρισμένη, έδωσε λεπτομερή κατάθεση παρουσία διερμηνέα. Όπως δήλωσε στους αστυνομικούς, ο άνδρας την χτύπησε στο πρόσωπο και προκάλεσε εκδορές στο μάτι και στο στόμα της.

Η ίδια ανέφερε ότι την προηγούμενη ημέρα ο άνδρας είχε προσπαθήσει να ανοίξει την πόρτα του δωματίου της με κάποιο κλειδί ενώ εκείνη κοιμόταν. Όπως είπε, φοβόταν μήπως τον συναντήσει στο αεροδρόμιο, καθώς και οι δύο είχαν προγραμματισμένες πτήσεις για την ίδια ημέρα.

Ο 54χρονος γάλλος υπήκοος δήλωσε μόνιμος κάτοικος Annecy της Γαλλίας και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε αφιχθεί στο νησί για ολιγοήμερες διακοπές. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν ο ίδιος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις γαλλικές ή άλλες ευρωπαϊκές αρχές για παρόμοια περιστατικά.

Επιπλέον, με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας ώστε να καταγραφούν τα ευρήματα που θα συνδράμουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα αποσταλεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ ο δράστης παραμένει υπό κράτηση μέχρι να απολογηθεί.