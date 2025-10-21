Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Κω η καταγγελία μιας 45χρονης Βρετανίδας για τον βιασμό της σε ξενοδοχείο του νησιού.

Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό συνέβη χθες στις επτά το απόγευμα, όταν, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, την βίασε ένας 42χρονος Νιγηριανός που εργαζόταν στο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές της Κω στις 10:30 το βράδυ και ο Νιγηριανός συνελήφθη άμεσα.