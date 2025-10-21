Κως: Καταγγελία για βιασμό 45χρονης Βρετανίδας σε ξενοδοχείο
Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, την βίασε ένας 42χρονος Νιγηριανός
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Κω η καταγγελία μιας 45χρονης Βρετανίδας για τον βιασμό της σε ξενοδοχείο του νησιού.
Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό συνέβη χθες στις επτά το απόγευμα, όταν, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, την βίασε ένας 42χρονος Νιγηριανός που εργαζόταν στο ξενοδοχείο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές της Κω στις 10:30 το βράδυ και ο Νιγηριανός συνελήφθη άμεσα.
