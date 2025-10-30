Για έκτη μέρα νοσηλεύεται στην Εντατική η 70χρονη γυναίκα που την ώρα που τάιζε αδέσποτα γατάκια δέχτηκε απρόκλητη επίθεση με πέτρα, από 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα. Ο άνδρας μάλιστα συνέχισε να την χτυπά ακόμα και όταν εκείνη έχασε τις αισθήσεις της.

«Η γυναίκα ερχόταν κάθε πρωί και τάιζε τα γατάκια της. Την είχε απειλήσει και νωρίτερα και της είχαμε πει να μην ξαναπάει εκεί. Αυτός κάπου εκεί στη γωνία καθόταν, κοιμόταν συνήθως, εμάς δεν μας πλησίαζε εκεί που κολυμπούσαμε, δεν είχαμε επαφή μαζί του», λέει στο Mega φίλη της 70χρονης.

Για το περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί της 24ης Οκτωβρίου στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας, η φίλη της ηλικιωμένης αναφέρει ότι «ο άνδρας βγήκε από το σημείο εκεί και της λέει ‘σήκω φύγε’. Πάει να φύγει η κυρία, παίρνει μία πέτρα αυτός και την χτύπησε στο κεφάλι».

Και προσθέτει: «Την βρήκε κάποιος, γιατί εμείς κολυμπούσαμε εδώ και δεν την είδαμε, αργούσε και αναρωτηθήκαμε πού είναι και κάποια στιγμή είδαμε τον κύριο που την βρήκε και καλέσαμε ασθενοφόρο. Ήταν αιμόφυρτη και δεν μπορούσε να μιλήσει».

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο άνδρας είχε διαπληκτιστεί με την 70χρονη 3-4 μέρες νωρίτερα και την είχε απειλήσει. Η Αστυνομία είχε βρεθεί στο σημείο και είχε καταγράψει το περιστατικό. Ωστόσο ο άνδρας συνέχιζε να μένει σε αυτό το παράπηγμα στη Μαρίνα.

Επίθεση στη Γλυφάδα: Απόφαση για εγκλεισμό που δεν εκτελέστηκε

Ο ίδιος φαίνεται ότι είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές και παράλληλα υπήρχαν και συλλήψεις για μικροαδικήματα. Εις βάρος του εκκρεμούσε μια απόφαση για εγκλεισμό από το 2024 η οποία δημοσιεύτηκε έξι μήνες αργότερα.

Για το θέμα μίλησε χθες στο Live News ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ και εργαζομένων Δρομοκαΐτειου, τονίζοντας ότι «τα νοσοκομεία δεν είναι ούτε κρατητήρια ούτε φυλακές, αλλά προσφέρουν υπηρεσίες υγείας».

Ο κ. Γιαννάκος συνέχισε λέγοντας ότι «το Δρομοκαΐτειο όπου νοσηλεύτηκε τις περισσότερες φορές ο συγκεκριμένος ασθενής, είναι ένας ελεύθερος χώρος νοσηλείας που τα άτομα που νοσηλεύονται είτε εκούσια είτε ακούσια, μπορούν να φύγουν οποιαδήποτε στιγμή. Εμείς δεν έχουμε φύλαξη».

«Ο ασθενής αυτός πράγματι, και από το νοσοκομείο μας, έφυγε χωρίς τη συγκατάθεση των γιατρών δύο ή τρεις φορές από το 2009 που νοσηλεύτηκε οκτώ φορές έως και πέρυσι. Εμείς, όταν ένας ασθενής με εισαγγελική εντολή φύγει, υποχρεούμαστε να ειδοποιήσουμε την Αστυνομία και πράγματι η Αστυνομία τον βρίσκει και τον ξαναφέρνει πίσω», εξήγησε ο κ. Γιαννάκος.