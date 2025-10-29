Το ξέρατε πως το γρήγορο περπάτημα θα γίνει σύντομα παράνομο; Αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε τη Σλοβακία θα πρέπει να γνωρίζεται πως η χώρα αποφάσισε να επιβάλλει όριο ταχύτητας 6 χλμ/ώρα για τους πεζούς στα πεζοδρόμια.

Το σλοβακικό κοινοβούλιο ενέκρινε το απόγευμα της Τρίτης μια τροπολογία του νόμου περί κυκλοφορίας που ορίζει ως μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα πεζοδρόμια των αστικών περιοχών τα 6 χιλιόμετρα την ώρα.

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων — οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια — και έχει ως στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Η μέση ταχύτητα περπατήματος είναι συνήθως 4 με 5 χλμ/ώρα. Ωστόσο, το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς αναφέρει ότι 6,4 χλμ/ώρα θεωρείται «μέτρια ταχύτητα» για άτομο με πολύ καλή φυσική κατάσταση.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αποτραπούν τα ατυχήματα που συνέβαιναν κυρίως με ηλεκτρικά πατίνια.

«Ο βασικός στόχος είναι να αυξηθεί η ασφάλεια στα πεζοδρόμια, καθώς έχουν αυξηθεί οι συγκρούσεις με οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών», δήλωσε ο συντάκτης της τροποποίησης, Λούμπομιρ Βάζνι, βουλευτής του αριστερού λαϊκιστικού κόμματος Smer του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο βουλευτής πρόσθεσε ότι η αλλαγή θα βοηθήσει στο να αποδεικνύονται οι παραβάσεις, «ιδίως σε περιπτώσεις όπου πρέπει να διαπιστωθεί αντικειμενικά αν κάποιος κινούνταν πιο γρήγορα από ό,τι θεωρείται κατάλληλο σε χώρους που προορίζονται κυρίως για πεζούς».

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλά οι υποστηρικτές του δεν έχουν διευκρινίσει ακόμα πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Η τροποποίηση αυτή προκάλεσε κύμα αστείων στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται αν θα μπορούσαν να φάνε πρόστιμο αν τρέξουν για να προλάβουν το λεωφορείο.