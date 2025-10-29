Τα εργαστήρια θα δώσουν απαντήσεις για το πιστόλι στον Κορυδαλλό

Συναγερμό προκάλεσε στις αστυνομικές αρχές ο εντοπισμός του πιστολιού που ήταν θαμμένο στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού.

Υπενθυμίζεται ότι το πιστόλι βρέθηκε θαμμένο σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, μέσα σε μαύρη σακούλα, μαζί με τον γεμιστήρα και τα οκτώ φυσίγγια, με την Ελληνική Αστυνομία να αναζητά τον τρόπο που πέρασε το όπλο τον έλεγχο των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στην πτέρυγα 5 όπου κρατούνται επικίνδυνοι κακοποιοί και η οποία είναι η πιο κοντινή στο σημείο που βρισκόταν το όπλο.

Ειδικότερα, στην πτέρυγα 5 κρατούνται όσοι έχουν εμπλακεί σε δολοφονίες ή είναι μέλη αλβανικών και τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αρχική πληροφορία για την ύπαρξη του όπλου σε χώρο των φυλακών, χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής μετάλλων για τον εντοπισμό του.

Απαντήσεις μέσω DNA

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κορυδαλλού που έχουν αναλάβει τη δικογραφία εκτιμούν ότι θα δοθούν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει σταλεί το όπλο.

Εκεί, θα γίνει βαλλιστικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο πιστόλι έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια ή αν πρόκειται για «καθαρό» όπλο.

Επίσης, θα ερευνηθεί το πιστόλι τύπου Beretta, για ίχνη DNA και δακτυλικά αποτυπώματα.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή άλλη ενέργεια

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το όπλο μπορεί να χρησιμοποιούνταν σε κάποια δολοφονία κρατουμένου από άλλον κρατούμενο στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών από δουλειές εκτός φυλακής.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται και το σενάριο σχεδιαζόμενης απόπειρας απόδρασης με πιθανή ομηρεία σωφρονιστικών υπάλληλων.