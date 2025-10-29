magazin
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει: Το κουμπί της σάτιρας, η επίπονη προετοιμασία και το «μακρύ χέρι» του AI
TV 29 Οκτωβρίου 2025 | 14:03

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει: Το κουμπί της σάτιρας, η επίπονη προετοιμασία και το «μακρύ χέρι» του AI

Όλα είναι έτοιμα για τη φετινή πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο έχει ξεκινήσει, με την αυλαία να ανοίγει απόψε στις 21:00, στο MEGA. Η εκπομπή επιστρέφει για δεύτερη σεζόν με στόχο να προσφέρει το καθιερωμένο δίωρο γέλιου, αλλά και προβληματισμού στους τηλεθεατές.

Στην πρώτη «καλησπέρα» της σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει μαζί του στη σκηνή τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες που αναλαμβάνουν να δώσουν ρυθμό και μελωδία στην πρεμιέρα. Με όχημα τη σάτιρα, τη διεισδυτική του ματιά, αλλά και τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Λάκης Λαζόπουλος αναλαμβάνει να καθρεφτίσει την κοινωνία και να ενσαρκώσει τα χίλια πρόσωπα της επικαιρότητας.

YouTube thumbnail

Η σάτιρα και η διαχρονικότητα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος έχει δηλώσει ότι η τηλεόραση θα ήταν πολύ καλύτερη αν διέθετε ένα «κουμπί σάτιρας». Σε κάθε περίπτωση, μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» προσπαθεί να προσφέρει ένα δίωρο απόδρασης στη σάτιρα για τους τηλεθεατές.

Όπως έχει πει, η διαδρομή του «Τσαντιριού» είναι ένα στοίχημα που το κερδίζει ο κόσμος, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το όχημα είναι ένα «αρχαίο» όχημα, το οποίο θα βρίσκει πάντα τρόπο να κυλά σε κάθε εποχή.  Ωστόσο, υπογραμμίζει πως το όχημα της σάτιρας απαιτεί οδηγό, καθώς το τεχνητό χιούμορ δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ποτέ το αληθινό χιούμορ, και γι’ αυτό η εκπομπή δεν πρόκειται ποτέ να γίνει «Tesla».

Πόση δουλειά απαιτεί κάθε Τσαντίρι;

Όσον αφορά την προετοιμασία της εκπομπής, ο Λάκης Λαζόπουλος έχει περιγράψει τη δουλειά του ως «απελπιστική», την έκταση της οποίας φοβάται να αποκαλύψει πλήρως, για να μη χαλάσει τη μαγεία των θεατών. Έχει τονίσει ότι η διαδικασία απαιτεί τη συνεργασία πολλών έξυπνων, ικανών και αποτελεσματικών ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν πριν και παράλληλα με αυτόν.

Πριν από το Τσαντίρι μπορεί να παρακολουθεί περισσότερα από 1.000 βίντεο, τα οποία βλέπει καθημερινά, από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 8:30 το βράδυ, με ένα 25λεπτο διάλειμμα μόνο για φαγητό. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, ο Λάκης Λαζόπουλος απομονώνεται με τους συνεργάτες του δεν δέχεται κανένα τηλεφώνημα, παρά μόνο αν είναι εξαιρετικά επείγον, και υπάρχει άνθρωπος που απαντούσε στα τηλέφωνά τους.

Το τελικό κείμενο της εκπομπής, το οποίο ο δημιουργός γράφει, διορθώνει και ξαναγράφει ολοκληρώνεται το βράδυ πριν την πρεμιέρα, ενώ ο Λάκης Λαζόπουλος και σύσσωμη η ομάδα του «Τσαντιριού» προβάρουν όλο το θέαμα από τις 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πριν την πρεμιέρα.

Το πιο βασικό, όπως έχει αποκαλύψει ο Λάκης Λαζόπουλος, είναι ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί ποτέ τα βράδια που έχει «Τσαντίρι», καθώς όλα αυτά τα βίντεο γυρνούν στο κεφάλι του και ζητούν να αλλάξουν θέση μέσα στο κείμενο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε μια διαρκή επαγρύπνηση για το ποιο βίντεο θα θελήσει να αλλάξει θέση μέσα στον ύπνο του.

Οι γνώριμοι συνεργάτες του Λάκη στη σκηνή

Ο Λάκης Λαζόπουλος έχει αναφέρει ότι οι παλιοί του συνεργάτες είναι πάντα οι «κολώνες» της εκπομπής. Είναι οι άνθρωποι που μπορεί να εμπιστευτεί τα κείμενα και μαζί τους μπορεί να δημιουργήσει καινούργια πράγματα και καινούργιες εικόνες, βασιζόμενος στο ταλέντο τους. Έχει αναφερθεί συγκεκριμένα στην Ελένη Γερασιμίδου, με την οποία γνωρίζονται και αγαπιούνται από το Θεσσαλικό θέατρο, και γι’ αυτό η Γερασιμίδου θα έρχεται και θα ξανάρχεται στις εκπομπές του. Άλλωστε και πέρσι την είδαμε δυο φορές στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι».

Η Παρθένα Χοροζίδου είναι η «καινούργια του παρτενέρ», την οποία επίσης είδαμε δυο φορές την περασμένη σεζόν. Ο Λάκης την έχει περιγράψει ως ωραία ηθοποιό και «λαμπερό πλάσμα», με την οποία θα είναι μαζί και τον φετινό χειμώνα στην παράσταση «Ο Ήρωας με τις παντούφλες», όπου υποδύεται τον «υπέροχο ρόλο της Ειρήνης, της γυναίκας του Λάμπρου».

Οι μεταμορφώσεις του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος λατρεύει να ενσαρκώνει τα πρόσωπα της επικαιρότητας. Τον γοήτευε αυτό από την εποχή ακόμη που έκανε τους «Δέκα Μικρούς Μήτσους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις απίστευτες μεταμφιέσεις του σε Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Κυριολεκτικά, κάθε φορά που έχει εκπομπή, δεν ανεβαίνει απλώς στη σκηνή, αλλά… «μπαίνει κυριολεκτικά στα παπούτσια όσων σατιρίζει». Οι πιο απίθανες μεταμφιέσεις του Λάκη Λαζόπουλου επιτυγχάνονται πλέον και με τη βοήθεια του AI.

Η διαδικασία της μεταμόρφωσης δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτούνται ώρες προετοιμασίας, σωστό μακιγιάζ, ρούχα και αξεσουάρ που θυμίζουν τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Σήμερα, όμως, προστίθεται και μια πινελιά τεχνητής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα είναι «ένα καλειδοσκόπιο προσώπων, που συνθέτουν το χιούμορ με τη δηκτική παρατήρηση. Ο ίδιος ο Λάκης Λαζόπουλος έχει ευχαριστήσει την επιστήμη που τον βοήθησε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πώς αλλιώς να φτάσει κι η έρμη η φαντασία!».

Τα «χίλια πρόσωπα» του Λάκη Λαζόπουλου με τη βοήθεια του AI

Στο αρχείο των σατιρικών «μεταλλάξεων» του Λάκη Λαζόπουλου, συναντώνται πρόσωπα από την πολιτική, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης (σχεδόν «μόνιμος κάτοικος του Τσαντιριού»), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και ο Στέφανος Κασσελάκης – το «νέο/παλιό πρόσωπο της πολιτικής σκηνής» που έχει προσφέρει άπλετο «υλικό» στο θεατρικό του ένστικτο.

Επειδή, όμως, η επικαιρότητα δεν είναι μόνο πολιτική, ο Λάκης Λαζόπουλος επιλέγει να ενσαρκώσει με επιτυχία και μια σειρά από τηλεοπτικές περσόνες. Η Αγγελική Νικολούλη έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο αγαπημένη του συνήθεια, ενώ η Ζήνα Κουτσελίνη, ο Γιώργος Λιάγκας, και ο Άρης Πορτοσάλτε έχουν συχνά την τιμητική τους στα βίντεο του δημιουργού.

Η σάτιρα βρίσκει και φέτος τηλεοπτική στέγη. Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00, μόνο στο MEGA.

