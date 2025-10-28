Περού: Βουλεύτρια απειλείται με κυρώσεις επειδή βοηθός της της περιποιούνταν τα νύχια στο… Κογκρέσο
Στο Περού σχόλια έχει προκαλέσει η επιλογή μίας βουλεύτριας να βάλει βοηθό της να της περιποιηθεί τα νύχια, όσο βρισκόταν στο Κογκρέσο
Ο πρόεδρος του Κογκρέσου του Περού Φερνάντο Ροσπιλιόσι χαρακτήρισε χθες, Δευτέρα, «κατακριτέο» το γεγονός ότι μία βουλεύτρια ζήτησε από συνεργάτη της να της περιποιηθεί τα νύχια των ποδιών της στο γραφείο της και ζήτησε την τιμωρία της.
Το μικρό σκάνδαλο περιποίησης της βουλεύτριας στο Περού
Η βουλεύτρια της αριστεράς Λουσίντα Βάσκεζ φωτογραφήθηκε σε ένα καναπέ ενώ ένας από τους βοηθούς της της έκανε μασάζ και έκοβε τα νύχια των ποδιών της, στο γραφείο της στο Κογκρέσο στη Λίμα, όπως αποκάλυψε εκπομπή της τοπικής τηλεόρασης.
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 αλλά έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα.
Ο Ροσπιλιόσι, από το δεξιό κόμμα Λαϊκή Δύναμη, δήλωσε ότι πρόκειται για «εξευτελισμό» των εργαζομένων του Κογκρέσου να τους ανατίθενται τέτοιου είδους εργασίες που «δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους» και κάλεσε την επιτροπή δεοντολογίας του Κογκρέσου να επιβάλει κυρώσεις στη Βάσκεζ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Αυτό που συνέβη είναι κατακριτέο, δεν πρέπει να συμβαίνει στο Κογκρέσο, εκείνοι που διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις πρέπει να τιμωρούνται. Ελπίζω ότι η επιτροπή δεοντολογίας θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα», δήλωσε ο Ροσπιλιόσι σε συνέντευξη Τύπου.
Ο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας Έλβις Βεργκάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος της Βάσκεζ στις 3 Νοεμβρίου.
