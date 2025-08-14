newspaper
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Κόσμος 14 Αυγούστου 2025 | 08:45

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Spotlight

Προφυλακίστηκε για χθες Τετάρτη 13 Αυγούστου, ο πρώην πρόεδρος του Περού Μαρτίν Βισκάρα για υπόθεση διαφθοράς.

Η προφυλάκιση του Μάρτιν Βισκάρα είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια.

Το μέτρο διατάχθηκε κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας μέχρι την οποία κυκλοφορούσε ελεύθερος και πήγε οικειοθελώς. Ο δικαστής Χόρχε Τσάβες επικαλέστηκε «κίνδυνο φυγής» και απουσίας του από τη διαδικασία, σύμφωνα με τη διαταγή του, που δημοσιοποιήθηκε από τη δικαστική εξουσία.

Φυλακισμένοι άλλοι τρεις πρώην αρχηγοί του Περού

Ο κ. Βισκάρα, που κυβέρνησε τη χώρα από το 2018 ως το 2020, συνελήφθη αμέσως. Αναμενόταν να μεταχθεί σε μικρή φυλακή σε ανατολικό προάστιο στην πρωτεύουσα Λίμα, όπου κρατούνται άλλοι τρεις πρώην αρχηγοί του κράτους (Αλεχάντρο Τολέδο, Ογιάντα Ουμάλα, Πέδρο Καστίγιο).

Η εισαγγελία κατηγορεί τον κ. Βισκάρα για δωροληψία. Λέει πως έλαβε ποσό 2,3 εκατομμυρίων σόλες (περίπου 640.000 δολαρίων ΗΠΑ) από κατασκευαστικές εταιρείες με αντάλλαγμα την ανάθεση δημοσίων έργων στη Μοκέγουα σ’ αυτές. Το πότε θα ολοκληρωθεί η δίκη είναι ακόμη άγνωστο.

Σε βάρος του πρώην προέδρου υπάρχουν επίσης υποψίες πως ηγείτο κυκλώματος διαφθοράς που πρόσθεσε θέσεις και κρατικές συμβάσεις έναντι δωροδοκιών από το 2018 ως το 2020, κατά τη διάρκεια της θητείας του που τερματίστηκε πρόωρα, καθώς παύτηκε από το κοινοβούλιο.

Η έρευνα αυτή ακολούθησε τη σύλληψη τριών πρώην δημοσίων λειτουργών και επιχειρηματία που φέρονται να «ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση», που ονομαζόταν «οι ανέγγιχτοι από τη διαφθορά», σημείωνε στις αρχές του 2024 η εισαγγελία.

Ο κ. Βισκάρα διαψεύδει με αγανάκτηση τις κατηγορίες σε βάρος του, που αποδίδει στην πρόθεση αντιπάλων του να πάρουν εκδίκηση.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο