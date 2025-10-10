Περού: Το κοινοβούλιο ξεκινά διαδικασίες για την παύση της προέδρου Μπολουάρτε
Το Κογκρέσο του Περού ανοίγει τον δρόμο για τις διαδικασίες που ενδέχεται να θέσουν σε παύση την πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε
Το περουβιανό κοινοβούλιο ενέκρινε χθες Πέμπτη την εξέταση τεσσάρων προτάσεων με σκοπό να παυθεί η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, ανοίγοντας τον δρόμο για διαδικασία που ενδέχεται να οδηγήσει στην πτώση της, κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά.
Προς αποπομπή η Μπολουάρτε
Το Κογκρέσο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εξέταση των προτάσεων από τις κυριότερες πολιτικές παρατάξεις να αποπεμφθεί η κ. Μπολουάρτε, 63 ετών, λόγω «μόνιμης ηθικής ακαταλληλότητας» να ασκεί το αξίωμα.
Η πρόεδρος Μπολουάρτε είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με επανειλημμένες προσπάθειες να απομακρυνθεί από το αξίωμα, που όμως δεν είχαν προχωρήσει. Αυτή τη φορά ωστόσο, η εξέλιξη μπορεί να αποδειχθεί πολύ διαφορετική: κόμματα της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, που την υποστήριζαν ως τώρα, πλέον την εγκατέλειψαν.
Σε περίπτωση καθαίρεσης της αρχηγού του κράτους, είναι ο πρόεδρος του Κογκρέσου, όπου κυριαρχεί η δεξιά κι η άκρα δεξιά, αυτός που θα αναλάβει υπηρεσιακός πρόεδρος, μεταβατικά, ως τις εκλογές του Απριλίου του 2026.
Το Περού σε συνεχή πολιτική αστάθεια
Το Περού συνεχίζει να ζει περίοδο πολιτικής αστάθειας, της σοβαρότερης της σύγχρονης ιστορίας του: γνώρισε έξι προέδρους σε λιγότερα από εννιά χρόνια, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η Ντίνα Μπολουάρτε, που ανέλαβε το κορυφαίο αξίωμα μετά την καθαίρεση του εκλεγμένου με κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς προκατόχου της Πέδρο Καστίγιο – ακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις που κατεστάλησαν βίαια, με πάνω από 50 νεκρούς –, σπάει ρεκόρ αντιδημοτικότητας.
Τις τελευταίες εβδομάδες πολλαπλασιάστηκαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Λίμα, κυρίως σε ένδειξη διαμαρτυρίας για εντεινόμενο κύμα εκβιάσεων και δολοφονιών που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα.
