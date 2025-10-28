Αρχίζει σήμερα Τρίτη η δίκη του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του Σίνζο Αμπε, του μακροβιότερου πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η οποία είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη (στη φωτογραφία αρχείου του Kyodo via Reuters, επάνω, ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του Σίνζο Αμπε).

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος, αφότου πυροβόλησε με αυτοσχέδιο όπλο τον Σίνζο Αμπε

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Η έναρξη της δίκης συμπίπτει χρονικά με την επίσκεψη στην Ιαπωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε σήμερα εγκάρδια συνάντηση με την νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Ο 45χρονος Τετσούγια Γιαμαγκάμι συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος τον Ιούλιο του 2022, αφότου πυροβόλησε με αυτοσχέδιο όπλο τον Σίνζο Αμπε στη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στην πόλη Νάρα.

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Ο Γιαμαγκάμι κατηγορούσε τον Αμπε ότι προωθούσε την Εκκλησία της Ενοποίησης, μια θρησκευτική οργάνωση με την οποία ο ίδιος είχε προσωπικές διαφορές, αφού η μητέρα του είχε δωρίσει περίπου 100 εκατομμύρια γεν (563.000 ευρώ), σύμφωνα με ιαπωνικά δημοσιεύματα.

Αποκάλυψη

Η Εκκλησία της Ενοποίησης ιδρύθηκε στη Νότια Κορέα το 1954 και φέρεται να εξασφάλιζε σημαντικές δωρεές από πιστούς στην Ιαπωνία.

Μετά τη δολοφονία Αμπε, αποκαλύφθηκε ότι περισσότεροι από 100 βουλευτές του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος διατηρούσαν δεσμούς με την Εκκλησία της Ενοποίησης, κάτι που αποτέλεσε πλήγμα στη δημοτικότητα του κυβερνώντος κόμματος, του οποίου ηγείται η σημερινή πρωθυπουργός Τακαΐτσι.

Η δίκη του Τετσούγια Γιαμαγκάμι αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ