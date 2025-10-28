newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ιαπωνία: Αρχίζει σήμερα η δίκη του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Αμπε
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025 | 05:15

Ιαπωνία: Αρχίζει σήμερα η δίκη του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Αμπε

Ο 45χρονος Τετσούγια Γιαμαγκάμι, η δίκη του οποίου αρχίζει σήμερα, είναι ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Αμπε.

Σύνταξη
Vita.gr
Αρχίζει σήμερα Τρίτη η δίκη του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του Σίνζο Αμπε, του μακροβιότερου πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η οποία είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη (στη φωτογραφία αρχείου του Kyodo via Reuters, επάνω, ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του Σίνζο Αμπε).

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος, αφότου πυροβόλησε με αυτοσχέδιο όπλο τον Σίνζο Αμπε

Η έναρξη της δίκης συμπίπτει χρονικά με την επίσκεψη στην Ιαπωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε σήμερα εγκάρδια συνάντηση με την νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Ο 45χρονος Τετσούγια Γιαμαγκάμι συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος τον Ιούλιο του 2022, αφότου πυροβόλησε με αυτοσχέδιο όπλο τον Σίνζο Αμπε στη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στην πόλη Νάρα.

Ο Γιαμαγκάμι κατηγορούσε τον Αμπε ότι προωθούσε την Εκκλησία της Ενοποίησης, μια θρησκευτική οργάνωση με την οποία ο ίδιος είχε προσωπικές διαφορές, αφού η μητέρα του είχε δωρίσει περίπου 100 εκατομμύρια γεν (563.000 ευρώ), σύμφωνα με ιαπωνικά δημοσιεύματα.

Αποκάλυψη

Η Εκκλησία της Ενοποίησης ιδρύθηκε στη Νότια Κορέα το 1954 και φέρεται να εξασφάλιζε σημαντικές δωρεές από πιστούς στην Ιαπωνία.

Μετά τη δολοφονία Αμπε, αποκαλύφθηκε ότι περισσότεροι από 100 βουλευτές του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος διατηρούσαν δεσμούς με την Εκκλησία της Ενοποίησης, κάτι που αποτέλεσε πλήγμα στη δημοτικότητα του κυβερνώντος κόμματος, του οποίου ηγείται η σημερινή πρωθυπουργός Τακαΐτσι.

Η δίκη του Τετσούγια Γιαμαγκάμι αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street
Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Βενεζουέλα 28.10.25

Σύνταξη
Βραζιλία 28.10.25

Σύνταξη
Σέρχιι Κ. 28.10.25

Σύνταξη
Μόσχα 28.10.25

Σύνταξη
Νότια Σινική Θάλασσα 28.10.25

Σύνταξη
Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα
Τι προβλέπει 27.10.25

Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα

Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται σε περίοδο που η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ. Το Καράκας έχει επικυρώσει τη συμφωνία που αναφέρεται σε πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Σύνταξη
Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει
Παραβίαση συμφωνίας 27.10.25

Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει

Λίγο πριν κατατεθεί ο προϋπολογισμός στην Ισπανία, o εξόριστος ηγέτης του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν δήλωσε ότι το κόμμα αποσύρει τη στήριξη από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα
Συναγερμός στην Τζαμάικα 27.10.25

Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα

O τυφώνας κατηγορίας 5 Μελίσα έχει όλα τα φόντα να σπάσει ρεκόρ, όμως δυστυχώς απειλεί με καταστροφή όλες τις ζωτικής σημασίας υποδομές της Τζαμαϊκα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»
Ευλογιά Προβάτων 28.10.25

Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»

Γιατί καθυστέρησαν σχεδόν 20 μέρες μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων να θανατώσουν τα 720 σπάνια αιγοπρόβατα – Η ελλιπής προστασία των σπάνιων ελληνικών φυλών και το υποχρηματοδοτούμενο ινστιτούτο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους
Έρευνα Τradingpedia 28.10.25

Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους

Σύμφωνα με την Τradingpedia, τα βασικά έξοδα διαβίωσης στην Αθήνα είναι το 113% του μέσου μισθού, κατατάσσσοντάς την ως την τρίτη πιο «απρόσιτη» πόλη, ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Στόχος το 80% 28.10.25

Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών ανοίγει ο δρόμος για την κάλυψη 2,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

Ηλίας Γεωργάκης
Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»
Κυπριακό 28.10.25

Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει: «Η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση», ανέφερε ο Τουφάν Ερχιουρμαν, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης» για το Κυπριακό.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο