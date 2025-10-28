Αλλάζοντας τα δεδομένα…

Η είδηση της επιστροφής του Κίναν Έβανς σε ρυθμούς προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού, «ήχησε» σαν… μελωδία της ευτυχίας στ’ αυτιά των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι περιμένουν πως και πως να δουν τον Αμερικανό γκαρντ στο παρκέ.

Φανταστείτε λοιπόν τα συναισθήματα ικανοποίησης του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος θα έχει σύντομα την δυνατότητα να σχεδιάσει το πλάνο του, έχοντας όλους τους παίκτες στην διάθεσή του.

Κι αυτό θα γίνει για πρώτη φορά και φυσικά δημιουργεί προσδοκίες, καθώς για πρώτη φορά θα δούμε τους «ερυθρόλευκους» πλήρεις, χωρίς δηλαδή να υπάρχει κάποια απουσία.

Όλοι λοιπόν περιμένουν την πρώτη εμφάνιση του Έβανς σε επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού αλλά είναι προφανές πως θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να φτάσει ο Αμερικανός στο επίπεδο που θέλει ο ίδιος αλλά και ο προπονητής του.

Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια ούτε και πίεση, ειδικά στην παρούσα φάση και ο Αμερικανός γκαρντ των πρωταθλητών Ελλάδος ξέρει πολύ καλά ένα πράγμα.

Υπάρχει στήριξη από τον προπονητή κι αυτό το έδειξε με πράξεις ο Μπαρτζώκας και κανείς επίσης δεν πρέπει να ξεχνά πως είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Το μοναδικό ζητούμενο αυτή την στιγμή είναι να μην προκύψουν ενοχλήσεις, καθώς για την αγωνιστική ικανότητα του Αμερικανού δεν υπάρχει ίχνος αμφισβήτησης.

Ο Έβανς ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή κι αυτά είναι τα καλύτερα νέα που θα μπορούσε να μάθει ο προπονητής των πειραιωτών.

Είχαμε επισημάνει και πριν από λίγες μέρες ότι στο μεγάλο λιμάνι έχουν «κυκλώσει» το παιχνίδι απέναντι στην Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα στις 12 Νοεμβρίου και είναι πολύ πιθανό ο Αμερικανός να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Αυτό όμως έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας του λιμανιού, αλλά το πιθανότερο είναι να δούμε τον Έβανς να παίρνει πρώτα χρόνο συμμετοχής σε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αυτό όμως είναι θέμα του Μπαρτζώκα και ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος θ’ αποφασίσει για το παιχνίδι στο οποίο θα ρίξει τον Έβανς στο παρκέ.

Το σίγουρο είναι πως η επικείμενη επιστροφή του Αμερικανού δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για το μπάσκετ που μπορούν να παίξουν οι «ερυθρόλευκοι», ένα μπάσκετ που θα στηρίζεται στις αρχές των πειραιωτών, με τον Έβανς να συμπληρώνει ιδανικά θα μπορούσε να πει κάποιος, το παζλ για τον Ολυμπιακό της φετινής σεζόν.

Με τον Έβανς που είχαμε δει στην Ζαλγκίρις, ο Ολυμπιακός είναι σε θέση να παίξει ακόμα καλύτερα, βελτιώνοντας πολλούς τομείς του παιχνιδιού του.

Ναι, οι προσδοκίες είναι μεγάλες, αλλά όπως προαναφέραμε, δεν χρειάζεται να υπάρξει πίεση με το… καλημέρα κι αυτό το ξέρει καλύτερα απ’ όλους ο προπονητής των «ερυθρόλευκων».

Κι όσο για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μονακό; Οι πρωταθλητές ξέρουν ότι η αποστολή τους δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα πρέπει να πάρουν τη νίκη κόντρα στους Μονεγάσκους.