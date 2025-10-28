Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)
Η Σαουδική Αραβία χτίζει μια φουτουριστική πόλη που όμοιά της δεν θα έχει υπάρξει στον πλανήτη και όπως φαίνεται αντίστοιχα... φιλόδοξο είναι και το σχέδιο για ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο στην κορυφή ουρανοξύστη, 350 μέρα πάνω από το έδαφος!
Γήπεδο στον… αέρα; Κι όμως, η Σαουδική Αραβία θέλει να το κάνει και αυτό για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034. Συγκεκριμένα, το «NEOM Sky Stadium» θα βρίσκεται 350 μέτρα πάνω από το έδαφος της ερήμου και θα είναι το πρώτο στάδιο που θα βρίσκεται στον ουρανό.
Τα σχέδια των Σαουδαράβων αναφέρουν ότι το γήπεδο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα έχει χωρητικότητα 46.000 θεατών. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2026 και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το 2032, αφήνοντας μεγάλο περιθώριο για ελέγχους ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα φιλοξενηθεί στη χώρα της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Δεν θα περιορίζεται στο ποδόσφαιρο η χρήση του
Το γήπεδο αναμένεται να φιλοξενήσει παιχνίδια από τη φάση των ομίλων έως τα προημιτελικά, ωστόσο δεν θα μείνει εκεί η χρήση του. Εκτός από γήπεδο ποδοσφαίρου για το Μουντιάλ αλλά και τα παιχνίδια της NEOM, θα χρησιμοποιείται όλη τη χρονιά για να φιλοξενεί και συναυλίες, μεγάλα αθλητικά γεγονότα και άλλες παγκόσμιες συγκεντρώσεις.
Το στάδιο αυτό θα είναι ένα από τα 15 που σχεδιάζονται να κατασκευαστούν στη Σαουδική Αραβία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034, με μεγαλύτερο το στάδιο «King Salman» στη Ριάντ, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στη χώρα, με χωρητικότητα 92.760 ατόμων.
