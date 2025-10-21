Πριμ-μαμούθ από την Κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας στους παίκτες της Εθνικής

Η Σαουδική Αραβία έκλεισε εισιτήρια για το Μουντιάλ 2026 και η Κυβέρνηση «χρυσώνει» τους παίκτες της εθνικής ομάδας της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση που επιβεβαιώθηκε και από τον Υπουργό Αθλητισμού Αμντουλαζίζ Αλ-Φαϊσάλ, κάθε ποδοσφαιριστής θα πάρει από 5 εκατ. ριάλ, που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 1,15 εκατ. ευρώ.

Η Σαουδική Αραβία προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2016, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, μετά από ισοπαλία 0-0 με τον Ιράκ. Είναι η τρίτη σερί πρόκριση της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας σε Μουντιάλ και συνολικά θα παίξει στη διοργάνωση για έβδομη φορά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Ερβέ Ρενάρ, με το 0-0 στην Τζέντα, πήρε τη πρώτη θέση του 2ου Ομίλου της 4ης φάσης στα προκριματικά της Ασίας. Η Εθνική Ιράκ έμεινε δεύτερη, επειδή είχε χειρότερη επίθεση και το Νοέμβριο θα αντιμετωπίσει σε διπλά παιχνίδια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα διεκδικήσει θέση στα τελικά, στα διηπειρωτικά πλέι οφ. Από την Ασία προκρίθηκαν οι εξής ομάδες: Ιαπωνία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ν. Κορέα, Ιορδανία, Αυστραλία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

Στη Σαουδική Αραβία γίνονται μεγάλες επενδύσεις στο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες δεν συνάπτουν συμβόλαια μόνο με κορυφαίους παίκτες αλλά επενδύουν και στις υποδομές. Για αυτό και η σταθερή πρόοδος που επιβεβαιώνεται και από τις προκρίσεις στο μουντιάλ.

Το υψηλό πριμ έχει και ερμηνεία σε βάθος, σύμφωνα με ΜΜΕ του εξωτερικού. Η ανακοίνωσή του αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που κάνει η Κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας για την προώθηση της αθλητικής αριστείας και έχει στόχο στην ενίσχυση της παγκόσμιας επιρροής της μέσω του αθλητισμού.

Επίσης, ο υπουργός Αθλητισμού Αλ Φαϊζάλ ανακοίνωσε ότι το πριμ της πρόκρισης της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας θα καταβληθεί εντός 30 ημερών. Η απόφαση της Κυβέρνησης ανακοινώθηκε και από τα τοπικά ΜΜΕ.

Όπως έγινε γνωστό η Σαουδική Αραβία βάζει ψηλά τον πήχη ενόψει του Μουντιάλ 2026, όπου ελπίζει σε πολύ καλή πορεία. Για αυτό και η προετοιμασία θα ξεκινήσει από τώρα, πάλι με την οικονομική υποστήριξη της κυβέρνησης.