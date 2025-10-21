sports betsson
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Πριμ-μαμούθ από την Κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας στους παίκτες της Εθνικής
Ποδόσφαιρο 21 Οκτωβρίου 2025 | 16:48

Πριμ-μαμούθ από την Κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας στους παίκτες της Εθνικής

Η Κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας θα καταβάλει από 1,15 εκατ. ευρώ σε κάθε ποδοσφαιριστή γα την πρόκριση της ομάδας στο Μουντάλ 2026

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η Σαουδική Αραβία έκλεισε εισιτήρια για το Μουντιάλ 2026 και η Κυβέρνηση «χρυσώνει» τους παίκτες της εθνικής ομάδας της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση που επιβεβαιώθηκε και από τον Υπουργό Αθλητισμού Αμντουλαζίζ Αλ-Φαϊσάλ, κάθε ποδοσφαιριστής θα πάρει από 5 εκατ. ριάλ, που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 1,15 εκατ. ευρώ.

Η Σαουδική Αραβία προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2016, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, μετά από ισοπαλία 0-0 με τον Ιράκ. Είναι η τρίτη σερί πρόκριση της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας σε Μουντιάλ και συνολικά θα παίξει στη διοργάνωση για έβδομη φορά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Ερβέ Ρενάρ, με το 0-0 στην Τζέντα, πήρε τη πρώτη θέση του 2ου Ομίλου της 4ης φάσης στα προκριματικά της Ασίας. Η Εθνική Ιράκ έμεινε δεύτερη, επειδή είχε χειρότερη επίθεση και το Νοέμβριο θα αντιμετωπίσει σε διπλά παιχνίδια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα διεκδικήσει θέση στα τελικά, στα διηπειρωτικά πλέι οφ. Από την Ασία προκρίθηκαν οι εξής ομάδες: Ιαπωνία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ν. Κορέα, Ιορδανία, Αυστραλία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

Στη Σαουδική Αραβία γίνονται μεγάλες επενδύσεις στο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες δεν συνάπτουν συμβόλαια μόνο με κορυφαίους παίκτες αλλά επενδύουν και στις υποδομές. Για αυτό και η σταθερή πρόοδος που επιβεβαιώνεται και από τις προκρίσεις στο μουντιάλ.

Το υψηλό πριμ έχει και ερμηνεία σε βάθος, σύμφωνα με ΜΜΕ του εξωτερικού. Η ανακοίνωσή του αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που κάνει η Κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας για την προώθηση της αθλητικής αριστείας και έχει στόχο στην ενίσχυση της παγκόσμιας επιρροής της μέσω του αθλητισμού.

Επίσης, ο υπουργός Αθλητισμού Αλ Φαϊζάλ ανακοίνωσε ότι το πριμ της πρόκρισης της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας θα καταβληθεί εντός 30 ημερών. Η απόφαση της Κυβέρνησης ανακοινώθηκε και από τα τοπικά ΜΜΕ.

Όπως έγινε γνωστό η Σαουδική Αραβία βάζει ψηλά τον πήχη ενόψει του Μουντιάλ 2026, όπου ελπίζει σε πολύ καλή πορεία. Για αυτό και η προετοιμασία θα ξεκινήσει από τώρα, πάλι με την οικονομική υποστήριξη της κυβέρνησης.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Champions League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)

Τέσσερις φάσεις σχολίασε ο Λανουά στο βίντεο τηλεκριτικής του για τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. «Σωστά καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στη Λάρισα», τόνισε επίσης

Βάιος Μπαλάφας
Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
On Field 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης

Η πρωταθλήτρια του Youth League 2025, Μπαρτσελόνα, νίκησε 3-0 τον πρωταθλητή του 2024 Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της σεζόν 2025-26.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια

Έντονη διαμαρτυρία των «ροχιμπλάνκος» μετά την προπόνηση στο γήπεδο της Άρσεναλ – οι παίκτες του Σιμεόνε αναγκάστηκαν να φύγουν χωρίς να κάνουν ντους, εν μέσω βροχής και έκπληξης για τις συνθήκες σε ένα «γήπεδο πέντε αστέρων».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ακύρωσε οριστικά την παραχώρηση του Δήμου για την κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών κοντά στο στάδιο της Ρεάλ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Champions League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη
Ελλάδα 21.10.25

Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη

Οι φρουροί τον πρόλαβαν στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου την ώρα που έβαζε φωτιά σε νάιλον σακούλα μέσα στην οποία είχε ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών
Κόσμος 21.10.25

Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί το φορολογικό βάρος των οικογενειών, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να ενισχυθεί η κατανάλωση και να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύνταξη
Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού
Πολιτική 21.10.25

Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού

Με ανακοίνωση την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ηχηρή διαφωνία του με τη γραμμή Μαξίμου, ενώ επέλεξε να είναι απών από τη Βουλή. «Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού»

Σύνταξη
Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;
Σάλος στη Γαλλία 21.10.25

Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;

Μια απλή χειρονομία ενός βουλευτή στη Γαλλία έγινε το επίκεντρο συζητήσεων για υποκρισία, παραπληροφόρηση και κοινωνική αντίδραση στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»

Ο προπονητής του Άρη Μανόλο Χιμένεθ μίλησε σε ισπανικό Μέσο και αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα εξήγησε γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Για τους αστυνομικούς αυτές οι δύο συσκευές μπορεί να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το δρομολόγιο του τρίτου προσώπου που φέρεται να έχει το ρόλο του συνεργού.

Σύνταξη
Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)

Τέσσερις φάσεις σχολίασε ο Λανουά στο βίντεο τηλεκριτικής του για τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. «Σωστά καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στη Λάρισα», τόνισε επίσης

Βάιος Μπαλάφας
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυταρχικός και διχαστικός για… την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25 Upd: 18:43

Αυταρχικός και διχαστικός ο Μητσοτάκης για... την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Εργαλειοποίηση και αλα καρτ ευαισθησία από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργού για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης μίλησε για να «ακούσουν» οι εκ δεξιών της «γαλάζιας» πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»

Ο Τιμπό Κουρτουά κατήγγειλε αλλοίωση του πρωταθλήματος της Primera Division λόγω των αγώνων που θα γίνονται στο εξωτερικό, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
Άδειες οδήγησης: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες – Έρχεται η ψηφιακή άδεια στο κινητό
Κόσμος 21.10.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει

Οι άδειες οδήγησης αναμένεται να είναι διαθέσιμες και μέσω κινητού τηλεφώνου. Μέχρι το 2030, κάθε Ευρωπαίος θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα αν θέλει την άδεια οδήγησης σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή

Σύνταξη
Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
Αγώνας ταχύτητας 21.10.25

Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν

Τα πολύτιμα κοσμήματα που έκανα φτερά από το Λούβρο μπορεί να έχουν γίνει απλώς πολύτιμες πέτρες και χρυσός. Αλλά οι κλέφτες εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν. Ίσως η αστυνομία να βρίσκεται στο κατόπι τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Μεταξύ άλλων στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει οι επικοινωνίες στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του. «Μιλούσε συνέχεια στο κινητό» […]

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
Ελλάδα 21.10.25

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Ο 18χρονος αν και έμενε με τον πατέρα του, τις τελευταίες ημέρες είχε πάει στο σπίτι της 54χρονης μητέρας του - Μετά το έγκλημα κάλεσε την αστυνομία και περίμενε στο σπίτι στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

