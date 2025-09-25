sports betsson
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας σε 180 χώρες από 37 παρόχους!
Ποδόσφαιρο 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:10

Πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας σε 180 χώρες από 37 παρόχους!

Σύμφωνα με τους διοργανωτές την προηγούμενη σεζόν αγώνες της παρακολούθησαν πάνω από 230 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Spotlight

Ανεβαίνει η Saudi Pro League που επεκτείνει την παγκόσμια απήχησή της με νέες διεθνείς συμφωνίες εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της. Σύμφωνα με τους διοργανωτές ήδη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πρωταθλήματα διεθνώς, καθώς, όπως ανακοίνωσαν, την περασμένη σεζόν αγώνες της παρακολούθησαν 230 εκατ. τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Αυτό ήταν και το έναυσμα για νέες τηλεοπτικές συμφωνίες. Στόχος της να μεταδίδονται οι αγώνες της σε περισσότερες από 180 χώρες μέσω ενός αριθμού-ρεκόρ 37 παρόχων. Αυτές οι συμφωνίες αυξάνουν και σε ποσοστό 20 % τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Οι αρμόδιοι έχουν σχέδιο ανάπτυξης και διατήρησης του ενδιαφέροντος, μέσω των μεταδόσεων αγώνων πρωταθλήματος και όχι μόνο.

Οι αγώνες της Saudi Pro League μεταδίδονται από δημοφιλή τηλεοπτικά δίκτυα. Το Fox Sports εξασφάλισε εξαετές συμβόλαιο για την αμερικανική ήπειρο, ενώ οι Globo, Band TV και Canal GOAT στη Βραζιλία, η Movistar+ στην Ισπανία, η Sport TV στην Πορτογαλία, η SPOTV στην Ασία και η Fancode στην Ινδία υπέγραψαν τετραετείς συμφωνίες.

Τώρα, πάνε καλά. Όμως το ερώτημα είναι αν το διεθνές ενδιαφέρον θα παραμείνει καθώς η τηλεθέαση βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το θέαμα.

Για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον μέρος του σχεδίου είναι  η ελεύθερη μετάδοση αγώνων. Για παράδειγμα στο YouTube θα προβάλλονται αγώνες σε Βραζιλία και Γαλλία, ενώ το Network 10 στην Αυστραλία θα προσφέρει επίσης κάλυψη.

Παράλληλα, η Saudi Pro League πειραματίζεται με συνεργασίες στο streaming για να προσεγγίσει το νεανικό κοινό, με τον Γάλλο δημιουργό στο Twitch, Ζακ Νανί, να μεταδίδει ζωντανά αγώνες στη Γαλλία. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες κάνουν την εμφάνισή τους και σε άλλα κορυφαία πρωταθλήματα, καθώς όλες οι λίγκες επιχειρούν να «κερδίσουν» τη γενιά Gen Z.

Εκτός από τους αγώνες, μέρος του σχεδίου για την διατήρηση και αύξηση της δημοφιλίας, είναι και τα πακέτα στιγμιοτύπων που θα συνεχίσουν να διανέμονται μέσω YouTube, DAZN, Sky και OneFootball, δίνοντας σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Σκανδιναβικές χώρες, ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Σερβία, πρόσβαση σε επιλεγμένους αγώνες.

Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις ηχηρές μεταγραφές των συλλόγων. Επίσης, η πορεία της Αλ Χιλάλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA πρόσφερε μια νέα οπτική για τη δυναμική των σαουδαραβικών ομάδων, καθώς απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι στη φάση των «16» – μια τεράστια έκπληξη.

«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή παγκόσμιας προβολής και οπαδικής βάσης για το πρωτάθλημά μας», δήλωσε ο Όμαρ Μουγκάρμπελ, CEO της Saudi Pro League. «Με τη συνεργασία κορυφαίων διεθνών καναλιών αλλά και καινοτόμων ψηφιακών πλατφορμών, κάνουμε τη Roshn Saudi League προσβάσιμη στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Η μακροπρόθεσμη φύση αυτών των συμφωνιών αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των συνεργατών μας στο ταξίδι μας και στο συναρπαστικό μέλλον της RSL».

Headlines:
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»

Στα ματς με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα ενημέρωσε και για την κατάτασταση των Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι.

Σύνταξη
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παναθηναϊκός: Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες και το ταξίδι του Παπαδημητρίου
Super League 25.09.25

Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες για Παναθηναϊκό και το ταξίδι του Παπαδημητρίου

Ο Γιώργος Καραγκούνης αντέδρασε στις φήμες για προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι ξανά με την αποστολή και η απάντηση του Πιλάβιου στον Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
Super League 25.09.25

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και πότε θα δείξει έργο

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Σύνταξη
Για τον Πάνο Ρούτσι
Opinion 25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»

Ο Πάνος Ρούτσι κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα για την εκταφή του παιδιού του και στη Νέα Δημοκρατία μπλέξαν τις γραμμές τους με τον Άδωνι Γεωργιάδη να «μαλώνει» τον «γαλάζιο» Δημήτρη Καλογερόπουλο που τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του αιτήματος εκταφής

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Teufelsberg: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου
Teufelsberg 25.09.25

«Βουνό του Διαβόλου»: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου

Μια ομάδα πρώην Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτών επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στο εγκαταλελειμμένο Teufelsberg, το παλιό κέντρο κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου στο δυτικό Βερολίνο

Σύνταξη
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia
«Μετάδοση ενέργειας» 25.09.25

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia

Η έκθεση, με τίτλο Transforming Energy, αντλεί έμπνευση από την διαδρομή της Μαρίνα Αμπράμοβιτς κατά μήκος του Σινικού Τείχους, την οποία πραγματοποίησε μαζί με τον εκλιπόντα πρώην σύντροφό της, Ουλάι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της
Κόσμος 25.09.25

Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της

Υπόμνημα του Λευκού Οίκου ανέφερε στις εσωτερικές υπηρεσίες την πιθανότητα για μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να συνεχίσει τη λειτουργία της την επόμενη εβδομάδα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα
Relationsex 25.09.25

«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Μια νέα έρευνα ανέδειξε μια συνεχιζόμενη τάση για τους νέους ενήλικες να μην θέλουν να παντρευτούν και να είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους χωρίς σύζυγο ή σύντροφο.

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή
TV 25.09.25

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή

«Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του. Δεν υπήρξε κάτι πιο σημαντικό για αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύνταξη
Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες
Κόσμος 25.09.25

Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες

Χάρτες παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα εδάφη που η Ρωσία έχει κατακτήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της
Ελλάδα 25.09.25

Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την 62χρονη στη Βοιωτία που είχε θάψει τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη της υπερήλικης γυναίκας

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο