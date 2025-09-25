Πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας σε 180 χώρες από 37 παρόχους!

Ανεβαίνει η Saudi Pro League που επεκτείνει την παγκόσμια απήχησή της με νέες διεθνείς συμφωνίες εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της. Σύμφωνα με τους διοργανωτές ήδη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πρωταθλήματα διεθνώς, καθώς, όπως ανακοίνωσαν, την περασμένη σεζόν αγώνες της παρακολούθησαν 230 εκατ. τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Αυτό ήταν και το έναυσμα για νέες τηλεοπτικές συμφωνίες. Στόχος της να μεταδίδονται οι αγώνες της σε περισσότερες από 180 χώρες μέσω ενός αριθμού-ρεκόρ 37 παρόχων. Αυτές οι συμφωνίες αυξάνουν και σε ποσοστό 20 % τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Οι αρμόδιοι έχουν σχέδιο ανάπτυξης και διατήρησης του ενδιαφέροντος, μέσω των μεταδόσεων αγώνων πρωταθλήματος και όχι μόνο.

Οι αγώνες της Saudi Pro League μεταδίδονται από δημοφιλή τηλεοπτικά δίκτυα. Το Fox Sports εξασφάλισε εξαετές συμβόλαιο για την αμερικανική ήπειρο, ενώ οι Globo, Band TV και Canal GOAT στη Βραζιλία, η Movistar+ στην Ισπανία, η Sport TV στην Πορτογαλία, η SPOTV στην Ασία και η Fancode στην Ινδία υπέγραψαν τετραετείς συμφωνίες.

Τώρα, πάνε καλά. Όμως το ερώτημα είναι αν το διεθνές ενδιαφέρον θα παραμείνει καθώς η τηλεθέαση βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το θέαμα.

Για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον μέρος του σχεδίου είναι η ελεύθερη μετάδοση αγώνων. Για παράδειγμα στο YouTube θα προβάλλονται αγώνες σε Βραζιλία και Γαλλία, ενώ το Network 10 στην Αυστραλία θα προσφέρει επίσης κάλυψη.

Παράλληλα, η Saudi Pro League πειραματίζεται με συνεργασίες στο streaming για να προσεγγίσει το νεανικό κοινό, με τον Γάλλο δημιουργό στο Twitch, Ζακ Νανί, να μεταδίδει ζωντανά αγώνες στη Γαλλία. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες κάνουν την εμφάνισή τους και σε άλλα κορυφαία πρωταθλήματα, καθώς όλες οι λίγκες επιχειρούν να «κερδίσουν» τη γενιά Gen Z.

Εκτός από τους αγώνες, μέρος του σχεδίου για την διατήρηση και αύξηση της δημοφιλίας, είναι και τα πακέτα στιγμιοτύπων που θα συνεχίσουν να διανέμονται μέσω YouTube, DAZN, Sky και OneFootball, δίνοντας σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Σκανδιναβικές χώρες, ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Σερβία, πρόσβαση σε επιλεγμένους αγώνες.

Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις ηχηρές μεταγραφές των συλλόγων. Επίσης, η πορεία της Αλ Χιλάλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA πρόσφερε μια νέα οπτική για τη δυναμική των σαουδαραβικών ομάδων, καθώς απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι στη φάση των «16» – μια τεράστια έκπληξη.

«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή παγκόσμιας προβολής και οπαδικής βάσης για το πρωτάθλημά μας», δήλωσε ο Όμαρ Μουγκάρμπελ, CEO της Saudi Pro League. «Με τη συνεργασία κορυφαίων διεθνών καναλιών αλλά και καινοτόμων ψηφιακών πλατφορμών, κάνουμε τη Roshn Saudi League προσβάσιμη στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Η μακροπρόθεσμη φύση αυτών των συμφωνιών αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των συνεργατών μας στο ταξίδι μας και στο συναρπαστικό μέλλον της RSL».