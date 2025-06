Κριστιάνο Ρονάλντο: «Στα πέντε καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου η Saudi Pro League» (vids)

Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία. Πέντε χώρες που προσφέρουν τα κορυφαία ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Ευρώπης και κατ’ επέκταση του κόσμου. Το λεγόμενο Big-5. Όλα αυτά βεβαίως για τους… κοινούς θνητούς! Αφού την ίδια ώρα, ένας από τους σύγχρονους «θεούς» της μπάλας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν συμφωνεί με την παραπάνω κοινή παραδοχή. Και ποια από αυτές αφήνει στην… απ’ έξω ο CR7; Φυσικά την όχι και τόσο αγαπημένη του, Ligue 1…

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Πορτογάλος σούπερσταρ επέλεξε φυσικά να αντικαταστήσει το γαλλικό πρωτάθλημα με αυτό της Σαουδικής Αραβίας, στο ποδοσφαιρικό Big-5, θέλοντας φυσικά με αυτό τον τρόπο να ευλογήσει λίγο και τα γένια του. Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να επεκτείνει την συνεργασία του με την Αλ Νασρ, ο 40χρονος επιθετικός δεν θέλησε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα 600 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια και τις απίστευτες για οποιοδήποτε σπορ υπόλοιπες παροχές του νέου συμβολαίου του, αλλά αντιθέτως μίλησε για την… ανταγωνιστικότητα της σαουδαραβικής λίγκας.

«Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, αλλά νομίζω ότι είμαστε ήδη στα πέντε καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Νομίζω ότι συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε και έχουμε ακόμη χρόνο», είπε ο Ρονάλντο σε συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο κανάλι της Αλ Νασρ και συνέχισε:

«Είμαι χαρούμενος επειδή ξέρω ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Όσοι λένε ότι η Saudi Pro League δεν είναι ανάμεσα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, δεν ξέρουν τίποτε για το ποδόσφαιρο ή δεν έχουν παίξει ποτέ στην Σαουδική Αραβία. Πιστεύω 100% σε αυτά που λέω και οι άνθρωποι που παίζουν σε αυτό το πρωτάθλημα καταλαβαίνουν τι λέω. Γι’ αυτό ήθελα να μείνω εδώ, επειδή πιστεύω στο πρότζεκτ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο πρότζεκτ για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά για το πρότζεκτ μέχρι το 2034, που είναι ο στόχος στην Σαουδική Αραβία με το Παγκόσμιο Κύπελλο, που για εμένα θα είναι το σπουδαιότερο όλων των εποχών. Είμαι λοιπόν χαρούμενος. Για ακόμη δύο χρόνια στην Αλ Νασρ, θέλω να αγωνιστώ με την καλύτερη ομάδα στην Σαουδική Αραβία και να κερδίσω το πρωτάθλημα».

