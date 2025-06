Όλα τα «φώτα» πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο – Χαμός στα social media μετά την ανανέωση του CR7 με την Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο με την Αλ Νασρ και είναι και αυτό εξίσου επικερδές με το προηγούμενο.

Ο Πορτογάλος τα κατάφερε περίφημα και η νέα αυτή συμφωνία θα τον κάνει ακόμα πλουσιότερο, καθώς ο CR7 παραδίδει μαθήματα επιχειρηματικής δράσης.

Οι οικονομικές συμφωνίες του Πορτογάλου σούπερ σταρ με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είναι εξωπραγματικές, με τον Ρονάλντο να πετυχαίνει κάτι που φάνταζε αδιανόητο.

Εξασφάλισε 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, δηλαδή τα λεφτά που έπαιρνε βάσει του προηγούμενου συμβολαίου του. Κι αυτά τα λεφτά έχουν να κάνουν μόνο με την αγωνιστική παρουσία του παίκτη, καθώς η συμφωνία για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Πορτογάλου είναι… άλλο κεφάλαιο.

Ιδιαίτερα όμως σημαντικό καθώς οι Σαουδάραβες θα δώσουν επιπλέον 60 εκατ. ευρώ στον CR7, καθώς ο διεθνής άσος είναι τεράστια δύναμη παντού.

Κι όλα αυτά στην ηλικία των 40 ετών κι αυτή φυσικά είναι μια παράμετρος που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

🚨 Cristiano Ronaldo’s new contract with Al Nassr is insane 🤯💰🇸🇦

Ο Ρονάλντο παραμένει μια «μηχανή» γκολ αλλά και μια «μηχανή» παραγωγής εσόδων για την ομάδα στην οποία αγωνίζεται και μια ματιά στα social media από την ώρα που ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του με την Αλ Νασρ, φανερώνει γιατί ο Πορτογάλος κάνει την διαφορά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το όνομα του διεθνούς σούπερ σταρ «έπαιζε» παντού, με όλο τον κόσμο να σχολιάζει την είδηση της παραμονής του Κριστιάνο στην Αλ Νασρ.

Γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό πως περίοπτη θέση στα σχόλια των φιλάθλων είχε το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, καθώς ο Ρονάλντο διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο του businessman της χρονιάς.

Η επιτυχία του Πορτογάλου να υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει 400 εκατ. ευρώ είναι απίστευτη και αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο CR7 στο τέλος του 2027 θα έχει πάρει πάνω από 900 εκατ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια.

BREAKING: Cristiano Ronaldo has signed a contract extension at Al Nassr until 2027 ✍⚽ pic.twitter.com/gbBETkqoRh

Οι λογαριασμοί του Ρονάλντο αλλά και της Αλ Νασρ «κατακλύστηκαν» από εκατομμύρια φιλάθλους οι οποίοι ήθελαν να ενημερωθούν άμεσα για τις εξελίξεις και οι ιθύνοντες του σαουδαραβικού συλλόγου είχαν… 200 εκατομμύρια λόγους να κάνουν συνεχόμενες αναρτήσεις.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η «εικόνα» του Πορτογάλου σούπερ σταρ κάνει την διαφορά και στα social media και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε η Αλ Νασρ δίνει ένα σημαντικό ποσό στον Κριστιάνο, για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του.

🇵🇹💰 Details of Cristiano Ronaldo’s new contract at Al Nassr… 🤑

• 178m-a-year

• £3.4m-a-week

• 15% ownership of Al-Nassr (estimated to be worth £33m)

• £24.5m signing bonus – increasing to £38m if he activates the second year of his contract

• £80,000 bonus per goal… pic.twitter.com/w65E2x3c3P

— EuroFoot (@eurofootcom) June 26, 2025