Είναι αλήθεια ότι το hangover γίνεται χειρότερο καθώς μεγαλώνουμε;
28 Οκτωβρίου 2025

Τα hangover φαίνεται να μας ταλαιπωρούν όλο και περισσότερο με την ηλικία, όμως τι λένε πραγματικά οι ειδικοί για αυτή τη… σκληρή επόμενη μέρα;

Spotlight

Ένα ποτήρι κρασί, δύο κοκτέιλ, λίγο ξενύχτι και ξαφνικά το το hangover της επόμενης μέρας μοιάζει με ταινία τρόμου.

Πολλοί μεγαλώνοντας διαπιστώνουν ότι ο πονοκέφαλος μετά από αλκοόλ γίνεται ολοένα πιο σκληρός και ανελέητος.

Πρόκειται για ακόμα ένα πρόβλημα που έρχεται με το πέρασμα του χρόνου ή απλώς έτσι μας φαίνεται;

Οι επιστήμονες έχουν ενδιαφέρουσες απαντήσεις, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Adam Taylor, καθηγητής ανατομίας στη Ιατρική Σχολή του Λάνκαστερ, εξηγεί πως το σώμα μας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μεταβολίζει το αλκοόλ όσο περνούν τα χρόνια.

Το βασικό όργανο που εμπλέκεται στην αποτοξίνωση, το ήπαρ, χάνει μέρος της αποτελεσματικότητάς του.

Οι… ηρωικές εποχές όπου το σώμα άντεχε τα πάντα ίσως έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Τα τοξικά υποπροϊόντα

Κάθε φορά που πίνουμε, το ήπαρ προσπαθεί να αποδομήσει το αλκοόλ με ειδικά ένζυμα. Καθώς όμως μεγαλώνουμε, η παραγωγή αυτών των ενζύμων μειώνεται.

Αυτό σημαίνει ότι ουσίες όπως η διαβόητη ακεταλδεΰδη, η οποία ευθύνεται για τα περισσότερα συμπτώματα του πονοκέφαλου, παραμένουν στο σώμα για περισσότερο χρόνο.

Η ακεταλδεΰδη δεν είναι απλώς ενοχλητική. Προκαλεί φλεγμονές και ενεργοποιεί κυτοκίνες, δηλαδή χημικούς αγγελιοφόρους που μπορούν να οδηγήσουν σε κόπωση, ευερεθιστότητα, άγχος και δυσφορία.

Ο Aaron White από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση Αλκοόλ και τον Αλκοολισμό στις ΗΠΑ αναφέρει ότι αυτή η φλεγμονώδης αντίδραση ενδέχεται να «χτυπάει» πιο έντονα σε μεγαλύτερες ηλικίες, ειδικά όταν υπάρχουν ήδη χρόνιοι πόνοι ή παθήσεις όπως διαβήτης και αρθρίτιδα.

Η σημασία του νερού

Το αλκοόλ είναι διουρητικό. Το νερό εγκαταλείπει το σώμα μας πιο γρήγορα και το αποτέλεσμα το νιώθουμε έντονα στο κεφάλι.

Όσο μεγαλύτεροι γινόμαστε, τόσο μειώνεται η συνολική περιεκτικότητα του σώματος σε νερό.

Μέχρι τα 55, χάνουμε περίπου 5% από τα αποθέματα υγρών μας, κυρίως επειδή μειώνεται η μυϊκή μάζα που αποτελεί «αποθήκη» νερού.

Το αποτέλεσμα; Το αλκοόλ συγκεντρώνεται περισσότερο στο αίμα, η αφυδάτωση γίνεται πιο έντονη και ο πονοκέφαλος… πιο ανελέητος.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η λειτουργία των νεφρών φθίνει σιγά-σιγά, επιβραδύνοντας την απομάκρυνση των αποβλήτων. Όταν το σώμα μοιάζει με αεροδρόμιο που ακυρώνει πτήσεις και καθυστερεί αφίξεις, τα τοξικά υπολείμματα βρίσκουν την ευκαιρία να… αλωνίσουν.

Ο ύπνος, η χαμένη γιατρειά

Παλαιότερα, μπορεί να ξαπλώναμε μετά από ένα ξενύχτι και να ξυπνούσαμε με την ενέργεια μικρού παιδιού στο λούνα παρκ. Στη συνέχεια, ο ύπνος άρχισε να μοιάζει περισσότερο με μια κουρασμένη παύση παρά με αναζωογόνηση.

Το αλκοόλ διαταράσσει τον ύπνο: βοηθά αρχικά να αποκοιμηθούμε, αλλά χαλά την ποιότητά του και προκαλεί πρόωρο ξύπνημα. Καθώς γερνάμε, η ποιότητα του ύπνου ούτως ή άλλως μειώνεται. Όταν λοιπόν αυτές οι δύο πραγματικότητες συναντιούνται, το σώμα ξυπνά με μια αίσθηση εξάντλησης που εντείνει τον πονοκέφαλο.

Υπάρχει πραγματικά επιστημονική απόδειξη ότι τα hangovers χειροτερεύουν;

Εδώ τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα. Παρότι τα παραπάνω έχουν ισχυρή βιολογική λογική, η έρευνα δεν έχει καταλήξει οριστικά στο αν το hangover επιδεινώνεται για όλους με την ηλικία.

Μελέτες δείχνουν μάλιστα ότι οι ηλικιωμένοι αναφέρουν συχνά λιγότερους και ηπιότερους πονοκεφάλους σε σχέση με τους νεότερους, ακόμα και όταν υπολογιστεί η κατανάλωση αλκοόλ.

Μια πιθανή εξήγηση; Καθώς μεγαλώνουμε, ίσως γινόμαστε λιγότερο ευαίσθητοι στον πόνο.

 Το σώμα μαθαίνει, προσαρμόζεται, μπορεί και… αδιαφορεί λίγο παραπάνω.

Υπάρχει επίσης η απλή, καθημερινή αλήθεια: με την ηλικία, συνήθως πίνουμε πιο μετρημένα.

Το πρόγραμμα ζωής αλλάζει, οι προτεραιότητες διαφοροποιούνται και τα άγρια ξενύχτια γίνονται όλο και πιο σπάνια.

Μπορεί να προληφθεί ο πονοκέφαλος;

Ο Taylor είναι ξεκάθαρος: «Το μόνο που θα τον θεραπεύσει είναι ο χρόνος». Λίγο νερό, λίγη παρακεταμόλη, υπομονή και ανανπνοές.

Ο White το συνοψίζει «Ο καλύτερος τρόπος να αποφύγετε το hangover είναι να μη φτάσετε ποτέ σε αυτό». Με άλλα λόγια, μέτρο. Εναλλαγή αλκοόλ με νερό, σεβασμός στα υγιεινά όρια και συναίσθηση των δυνατοτήτων του σώματός μας.

Vita.gr
