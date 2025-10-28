Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς λόγω της αργίας
Με αλλαγές θα κινηθούν σήμερα, 28η Οκτωβρίου τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο.
Οι μαθητικές παρελάσεις και τα μέτρα ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων θα φέρουν αλλαγές και στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος ΟΑΣΑ θα προβεί, κατά την διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων και έως τη λήξη τους, σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους Δήμους του λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.
Επιπλέον, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025:
• Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα»θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
• Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.
• Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.
Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό μας κέντρο 11185.
