Γιατί η Pizza Hut «καίγεται» στην κρίση της εστίασης
Διεθνής Οικονομία 28 Οκτωβρίου 2025 | 23:40

Γιατί η Pizza Hut «καίγεται» στην κρίση της εστίασης

Η Pizza Hut αποσύρεται από δεκάδες σημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω του αυξανόμενου κόστους και των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών προτιμήσεων

H Pizza Hut ήταν κάποτε συνώνυμη με τις εξόδους το σαββατοκύριακο και τα παιδικά πάρτυ.

Σήμερα, η εταιρεία βλέπει την πίτσα της να «κρυώνει».

Οι πελάτες λιγοστεύουν και τα κόστη φουσκώνουν.

Η πάλαι ποτέ βασίλισσα της μαζικής πίτσας αναγκάζεται να συρρικνώσει το δίκτυό της στο Ηνωμένο Βασίλειο — κι η αγορά παρακολουθεί μια ιστορική αναδιάρθρωση που λέει πολλά για το πώς εξελίσσεται η παγκόσμια… όρεξη.

Pizza Hut: Η απαρχή του τέλους

Η ιστορία κορυφώθηκε τον Οκτώβριο 2025, όταν η εταιρεία που χειριζόταν τα dine-in καταστήματα Pizza Hut στο Ηνωμένο Βασίλειο, η DC London Pie, οδηγήθηκε σε πτώχευση — και 68 καταστήματα ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν, μαζί με 11 delivery μονάδες, αναφέρει η Guardian.

Η Yum! Brands, μητρική εταιρεία της Pizza Hut, αντελήφθη έγκαιρα τη βαρύτητα της κατάστασης. Με μία συμφωνία «pre-pack», απέκτησε 64 από τα εναπομείναντα εστιατόρια, διασώζοντας περίπου 1.276 θέσεις εργασίας, επισημαίνει το Reuters.

Αλλά αυτή η διάσωση δεν ήρθε χωρίς κόπο — και κυρίως χωρίς σοβαρές πληγές στο επιχειρησιακό μοντέλο.

Το κόστος «τρώει» το περιθώριο

Το μοντέλο “all-you-can-eat buffet”, με απεριόριστες σαλάτες, αυτόματες μηχανές παγωτού και ποικίλες γαρνιτούρες, ήταν υπέροχο ως εμπειρία — όμως εξαιρετικά ευάλωτο στους κραδασμούς των τιμών.

Με τα βασικά αγαθά τροφίμων να εκτοξεύονται σε τιμές, το λειτουργικό κόστος των εστιατορίων έγινε ασύμφορο.

Παράλληλα, οι μισθοί ανέβηκαν: η αύξηση του κατώτατου μισθού (έως και 7 %) και οι υψηλότερες εισφορές των εργοδοτών στο εθνικό σύστημα ασφάλισης επιβάρυναν περαιτέρω τα λειτουργικά κόστη, σύμφωνα με την βρετανική Guardian.

H αύξηση του κατώτατου μισθού (έως και 7 %) και οι υψηλότερες εισφορές των εργοδοτών στο εθνικό σύστημα ασφάλισης επιβάρυναν περαιτέρω τα λειτουργικά κόστη

Όσο για τις τιμές των πρώτων υλών, ενέργειας και ενοικίων, είχαν ήδη ξεπεράσει τα όρια ανοχής πολλών επιχειρήσεων στον χώρο της εστίασης.

Νέα πρότυπα, νέες απαιτήσεις

Οι καταναλωτές, ιδιαίτερα εκείνοι της νεότερης γενιάς, δεν νιώθουν για το brand όπως ένιωθαν παλιότερα. Η 24χρονη Prudence λέει στο BBC ότι ενώ έχει μνήμες από την παιδική της ηλικία και τις κυριακάτιες εξόδους, δεν έχει πλέον τον ίδιο δυνατό δεσμό με το brand.

Αλλά η κριτική δεν είναι μόνο νοσταλγική — είναι ουσιαστική. Όπως γράφει το The Week, οι καταναλωτές εκφράζουν παράπονα ότι η ποιότητα έχει πέσει και η γεύση έχει υποβαθμιστεί.

Επιπλέον, οι καταναλωτές έχουν εναλλακτικές: οι delivery υπηρεσίες, τα εστιατόρια που εστιάζουν στην αυθεντικότητα της ιταλικής πίτσας ή ακόμη και οι έτοιμες πίτσες των σούπερ μάρκετ, που συχνά προσφέρουν γεύσεις υψηλής ποιότητας σε χαμηλότερη τιμή.

Ο ανταγωνισμός

Η Domino’s έχει κατορθώσει να κυριαρχεί στην αγορά του delivery με επιθετικό marketing και προσφορές που υποσυνείδητα δημιουργούν την αίσθηση ευκαιρίας, παρά τις πραγματικά υψηλές τιμές.
Παράλληλα, ανερχόμενες αλυσίδες πιτσας, όπως η Franco Manca, έχουν ανατρέψει την αντίληψη της «καλής πίτσας».

Με λεπτές ζύμες, λίγα υλικά και πιο …ελαφριά προσέγγιση, έχουν κερδίσει το κοινό που βαρέθηκε τις λιπαρές και υπερφορτωμένες πίτσες.

Και σαν μην έφθανε αυτό, η τάση υπέρ των πρωτεϊνικών διατροφών έχει ευνοήσει τις αλυσίδες που επικεντρώνονται στο κοτόπουλο, στα «καθαρά» πιάτα και στα ελαφρύτερα γεύματα — και πλήττει τις παραδοσιακές πίτσες.

Να επανεφευρεθεί ή να αποσυρθεί;

Ο Jack Lander της αλυσίδας Pizzarova στο Bristol υποστηρίζει ότι η αγορά έχει διαφοροποιηθεί — υπάρ­χουν πλέον πίτσες Ναπολιτάν, Detroit style, New Haven — και η Pizza Hut δεν μπόρεσε να καινοτομήσει.

O Will Hawkley της KPMG λέει στο The Week ότι η Pizza Hut θα έπρεπε να εξετάσει την αποχώρηση από υπερκορεσμένες περιοχές ή να επικεντρωθεί σε πιο κερδοφόρες περιοχές.
Ωστόσο, όπως σημειώνει, η επένδυση σε delivery απαιτεί σημαντική κεφαλαιακή δέσμευση — και η συνεργασία με ήδη υπάρχουσες εφαρμογές έχει κόστος και εξαρτήσεις.

Η επιλογή της «διάσωσης» — με υποχρεώσεις

Η κίνηση της Yum! Brands να απορροφήσει 64 καταστήματα δείχνει ότι η εταιρεία ακόμη θεωρεί ότι υπάρχει αξία στη μάρκα και στο σύστημα dine-in σε επιλεγμένα σημεία.
Ωστόσο, αυτή η σμίκρυνση του δικτύου και η έμφαση στις πιο δυνατές θέσεις υπογραμμίζει ότι η Pizza Hut δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί με το παλιό «εύρος».

Η κρίση της Pizza Hut στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι απλώς ο θάνατος μιας αλυσίδας πίτσας.

Είναι ένα καμπανάκι για ολόκληρη τη βιομηχανία της casual κουζίνας και του delivery.

Πηγή: ΟΤ

