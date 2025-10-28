Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Έχουν όμως πλάκα. Ή μας κάνουν πλάκα. Ή έστω δεν μας παίρνουν στα σοβαρά. Και μας τάζουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πως αλλιώς να «μεταφράσει» κάποιος καλοπροαίρετος πολίτης τη διαβεβαίωση του πρωθυπουργού για τη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τιμωρία των υπευθύνων;

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις» διαβεβαίωσε στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ απέδωσε την εξάρθρωση του «κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματική, μεγάλης κλίμακας απάτη με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 2018-2022» στο «αποκαλούμενο ελληνικό FBI».

Έχει σημασία αυτό, γιατί ο πρωθυπουργός επιχειρεί να ανατρέψει την καλά εδραιωμένη πεποίθηση πως το σκάνδαλο αυτό αποκαλύφθηκε μόνο μετά την κομβική παρέμβαση της επίμονης ρουμάνας ευρωπαίας Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι. Διαφορετικά, οι διάφοροι Φραπέδες, Γρύλλοι, Χασάπηδες και οι διάφορες συντονίστριες της Νέας Δημοκρατίας με τις Φερράρι, θα πλούτιζαν εις βάρος όλων ημών και θα πουλούσαν ακόμη «τεχνοκρατισμό», «αριστεία» και «networking». Μάταια διατείνεται ο πρωθυπουργός πως «οι έρευνες είχαν ξεκινήσει καιρό πριν υπάρξει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Άλλωστε, οι ίδιοι οι αγρότες καταγγέλλουν πως οι συλληφθέντες και οι προφυλακισμένοι είναι η… «μαρίδα».

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα, θα ελεγχθούν; Το ποιους συνέφερε να «κακοφορμίσει» η λεγόμενη «τεχνική λύση» που επέτρεπε να δηλώνεται βοσκοτόπι στην ήπειρο για αμνοερίφια που βρίσκονται στην Κρήτη θα απαντηθεί; Το ποιοί υπέγραφαν τις παρατάσεις είναι ήδη γνωστό. Καθώς και το με ποιους συνομιλούσαν και με τι όρους και φρασεολογία οι απατεώνες και κουμανταδόροι. Όπως επίσης το ποιοι και γιατί έδιναν εντολές να πληρωθούν τελικά δεσμευμένα ΑΦΜ.

Ήταν τόσο δαιμόνια τα κυκλώματα των απατεώνων; Είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη το γεγονός πως από τα 6,8 εκατομμύρια ευρώ το 2018 οι επιδοτήσεις στην Κρήτη εκτινάχθηκαν στα 30,2 εκατομμύρια το 2020; Οι πέντε υπουργοί κι οι έξι διοικητές που άλλαξαν στον αμαρτωλό οργανισμό δεν πήραν χαμπάρι; Πολιτικές ευθύνες δεν υπάρχουν ή περιορίζονται σε αυτό που ο πρωθυπουργός ονομάζει αφηρημένα «πολιτικό κόστος»;

Το πολιτικό κόστος αναλαμβάνεται όταν δεν υψώνεται τείχος κοινοβουλευτικής προστασίας σε δύο υπουργούς. Στις 15 Ιουλίου o Άδωνις Γεωργιάδης ήταν απόλυτα σαφής για το κατά πόσο πρέπει να ελεγχθούν οι δύο υπουργοί. Έλεγε συγκεκριμένα: «Στην Ελλάδα όταν πέφτει η έρευνα πάνω σε υπουργό το Σύνταγμα τι λέει; Αμελλητί το στέλνει στη Βουλή. Αμελλητί τι σημαίνει; Δεν έχει δικαίωμα η ευρωπαία εισαγγελέας να μας πει αν θεωρεί ένοχο τον Βορίδη ή τον Αυγενάκη. Δεν έχει δικαίωμα. Ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο; Λέει δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιός έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν; Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή; Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της; Η ΝΔ. Τι αποφάσισε η ΝΔ; Ότι δεν χρειάζεται να ελεγχθούν. Τελεία» (Action24).

Κι αν δεν έγινε αντιληπτός ο υπουργός Υγείας, ανέλαβε ο παραιτηθείς από υπουργός και απλός βουλευτής πλέον, κ. Βορίδης να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Σημειωτέον, η σύσταση της προανακριτικής επιτροπής που θα ήλεγχε τυχόν ευθύνες των κκ. Βορίδη και Αυγενάκη, παρά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, μπλοκαρίστηκε από την πλειοψηφία και καταλήξαμε στην πιο «σοφτ» επιλογή της Εξεταστικής γιατί είναι «λιγότερο συγκρουσιακή».

«Υπάρχει καμία δίωξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Αφού δεν υπάρχει καμία δίωξη για την υπόθεση, τι νόημα έχει να συζητάμε;» είπε ο κ. Βορίδης (ΣΚΑΙ) ερωτηθείς σχετικά στις 2 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, οι διάφοροι μάρτυρες που καταθέτουν ενόρκως στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής μας λένε ότι δεν θα το έλεγαν και ακριβώς σκάνδαλο ενώ μας ζητούν να τους δώσουμε τον ορισμό. Βέβαια, όταν η κ. Τυχεροπούλου αποκάλυψε στην Εξεταστική όχι μόνο ότι δέχθηκε απειλές από συνομιλητές και ομοτράπεζους της κυβέρνησης που έχουν πιαστεί από τον κοριό να κοστολογούν τη ζωή της 50.000ευρώ αλλά και για το πως λειτουργούσε το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας κατάλαβαν πως δεν έδωσε ονόματα και διευθύνσεις και πως αναδεικνύει τα κακώς κείμενα και τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους.

Στην φαρσοκωμωδία ήρθε να προστεθεί η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καϊμακάμη που κατά την κατάθεση του στην Εξεταστική παραδέχθηκε πως η οικογένεια του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όμως μην ανησυχείτε, θα αποκαλυφθούν και θα τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις. Για εκείνους που άνοιξαν τον δρόμο για να τις πάρουν, μην παίρνετε κι όρκο.

