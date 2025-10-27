newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 13:14
Στη φυλακή ενδέκατος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 17:20

Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»

Μαζικές περικοπές στη βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ σε διεθνή υγειονομικά προγράμματα, κρίσιμα για τις φτωχές χώρες, εξετάζει η ΕΕ. Στόχος, να αυξήσει την επιρροή αλλού και να ενισχύσει την άμυνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Την ευθυγράμμισή της με την παγκόσμια στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα υγείας εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euractiv. Το έγγραφο το οποίο επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να χρηματοδοτεί διεθνείς οργανισμούς υγείας και ανοσοποίησης όπως η Gavi, η Συμμαχία για τα Εμβόλια, και το Παγκόσμιο Ταμείο έως το 2030.

Στόχος, να δρομολογήσει πόρους ώστε να ενισχύσει την υπερπόντια επιρροή του μπλοκ σε άλλους τομείς, την ώρα που ο ΟΗΕ προειδοποιεί για τους κινδύνους για τους αδύναμους.

Στο έγγραφο, που συντάχθηκε από επίτροπο Διεθνών Συνεργασιών της ΕΕ, Γιόζεφ Σίκελα, αναφέρεται ότι το μπλοκ θα πρέπει να «δώσει μεγαλύτερο βάρος σε τομείς όπου η ΕΕ μπορεί πραγματικά να διαμορφώσει τη διακυβέρνηση».

Τι έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο αποσύρει τη χώρα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επίσης, έκλεισε τη USAID, μείωσε την αμερικανική χρηματοδότηση προς την Gavi και το Παγκόσμιο Ταμείο, υπονομεύοντας τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες υγείας.

Η Gavi, από το 2000, έχει συμβάλει στον εμβολιασμό περισσότερων από 1,1 δισεκατομμυρίου παιδιών σε 78 χώρες. Αυτοί οι εμβολιασμοί έχουν αποτρέψει περισσότερους από 18 εκατομμύρια θανάτους από μηνιγγίτιδα, διφθερίτιδα, τέτανο, πολιομυελίτιδα και άλλες θανατηφόρες ασθένειες. Οι ΗΠΑ ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος δωρητής της Gavi, μετά τη Βρετανία και το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

To Παγκόσμιο Ταμείο είναι ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός που ασχολείται με την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Οι περικοπές που αποφάσισε η αμερικανική κυβέρνηση οδήγησε στις γεννήσεις παιδιών-φορέων του ιού HIV, αλλά και σε πρόωρες αποβολές και σοβαρές μολύνσεις.

Gavi και Παγκόσμιο Ταμείο υποστηρίζουν ότι έχουν σώσει συνολικά περίπου 90 εκατομμύρια ζωές, αντίστοιχα, μέσω προγραμμάτων εμβολιασμού και πρόληψης για την ελονοσία, τον Έμπολα, τον ιό της μυοκαρδιοπάθειας, τη διφθερίτιδα και την πολιομυελίτιδα, καθώς και μέσω της χορήγησης προφύλαξης πριν από την έκθεση (PrEP) για τον HIV σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Τι λέει η ΕΕ

Από την πλευρά της η ΕΕ, στο έγγραφό της, σύμφωνα με το Euractiv, προτείνει την αναθεώρηση της μελλοντικής αναπτυξιακής βοήθειας στο εξωτερικό και την εισαγωγή ρητρών λήξης για «επικαλυπτόμενες» πρωτοβουλίες όπως το Gavi και το Παγκόσμιο Ταμείο.

Επίσης ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει καλύτερη «στρατηγική» στα σχέδιά της για την αναπτυξιακή βοήθεια στο εξωτερικό. Επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στον κόσμο στην αναπτυξιακή βοήθεια στο εξωτερικό, αλλά, παρά την κλίμακα της χρηματοδότησης, «η πολιτική μας επιρροή δεν αντιστοιχεί ακόμη στο οικονομικό μας βάρος».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, που ερωτήθηκε σχετικά δεν διέψευσε την ύπαρξη του εγγράφου, ούτε επιβεβαίωσε ότι αυτό θα υλοποιηθεί με βεβαιότητα. Ωστόσο περιορίστηκε να πει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη και άλλους εταίρους τους τελευταίους μήνες για να «διερευνήσει επιλογές για τέτοιες μεταρρυθμίσεις».

Οι κίνδυνοι για την αναπτυξιακή βοήθεια

Τόσο οι κινήσεις του Αμερικανού προέδρου, που κόβει τη βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, με επιχείρημα ότι βάζει «πρώτα την Αμερική», όσο και αυτό το έγγραφο είναι ενδεικτικά των κινδύνων για τις φτωχές χώρες. Αλλά και για τη μείωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την αναπτυξιακή βοήθεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, από το 2021, έχει συνεισφέρει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγκόσμια ταμεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσω οργανισμών του ΟΗΕ, και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 152 καταπιστευματικά ταμεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

REUTERS/Feisal Omar

Κόβουν σε βοήθεια, χάριν της… άμυνας

Η περικοπή της διεθνούς βοήθειας από την ΕΕ θα είναι ακόμη ένα πλήγμα, καθώς τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια χρηματοδότηση για την υγεία μειώνεται σταθερά.

Εκτός από τις ΗΠΑ, και άλλες κυβερνήσεις και δωρητές, έχουν μειώσει τα χρήματα για τα διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια. Μεταξύ αυτών η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να απελευθερώσουν πόρους και να χρηματοδοτήσουν αμυντικά προγράμματα.

Η Βρετανία επίσης μείωσε τη χρηματοδότηση κατά 400 εκατομμύρια λίρες στην Gavi, η οποία εργάζεται για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το ήδη βελτιστοποιημένο πενταετές σχέδιό της για την ανοσοποίηση 500 παιδιών.

Πιέσεις στην ΕΕ

Την ώρα που όλοι αποσύρονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται μεγαλύτερη πίεση για να καλύψει τα κενά που άφησαν άλλοι διεθνείς εταίροι. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, προανήγγειλε μια νέα Πρωτοβουλία για την Ανθεκτικότητα στην Παγκόσμια Υγεία. Υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να «προχωρήσει εκεί από όπου άλλοι έχουν απομακρυνθεί».

Ωστόσο, η ΕΕ μετατοπίζει σταδιακά τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας από την παροχή προβλέψιμων μετρητών σε περισσότερα δημόσια-ιδιωτικά και υπό όρους κεφάλαια που εξυπηρετούν εθνικά συμφέροντα. Τον Οκτώβριο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε έναν νέο Παγκόσμιο Κόμβο Επενδύσεων Πύλης. Πρόκειται για ένα «ευέλικτο» ενιαίο σημείο εισόδου για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ώστε να συνεισφέρουν στις προσπάθειες βοήθειας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Απειλή για όσους κινδυνεύουν

Η Gavi έχει καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να εργαστεί χωρίς τη διεθνή βοήθεια, την ώρα που οι άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες θα εξακολουθούν να χρειάζονται στήριξη.

Στόχος της είναι, σύμφωνα με την έκθεση σχεδιασμού για το μέλλον, που παρουσίασε τον Απρίλιο, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε, όταν αποσυρθεί, οι φτωχότερες χώρες να έχουν δημιουργήσει αυτόνομες ικανότητες εμβολιασμού. Αλλά τόνιζε, σε αυτό το σχέδιο, «δεν υπάρχει αυστηρό και γρήγορο χρονοδιάγραμμα».

Σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει κεφάλαια, η Gavi διοργάνωσε μια εκδήλωση αναπλήρωσης για το 2026-2030 στις Βρυξέλλες. Σε αυτή συγκέντρωσε υποσχέσεις για βοήθεια περίπου 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΕ υποσχέθηκε βοήθεια 360 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο η Gavi δεν πέτυχε τον στόχο των 10,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το Παγκόσμιο Ταμείο διοργανώνει τη δική του εκδήλωση στα τέλη Νοεμβρίου.

Πότε λήγει η χρηματοδότηση

Η ΕΕ παρέχει αυτήν τη στιγμή βοήθεια στη Gavi και το Παγκόσμιο Ταμείο. Οι ρήτρες λήξης για τη χρηματοδότηση των δύο οργανισμών τέμνονται με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2028-2034.

Το Euractiv σημειώνει ότι ο νέος προϋπολογισμός θα επιδιώξει την προσέλκυση επενδύσεων του ευρωπαϊκού ιδιωτικού τομέα, προωθώντας τα εθνικά συμφέροντα του μπλοκ εν μέσω «αυξημένης γεωπολιτικής αντιπαλότητας και αβεβαιότητας».

Η Κομισιόν, ερωτηθείσα σχετικά, σε γραπτή της δήλωση, αναφέρει ότι διατηρεί «ανοιχτή και ειλικρινή συνεργασία» με τους οργανισμούς. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη τους «μειωμένους πόρους και τα μεταβαλλόμενα παραδείγματα υπέρ των εθνικών προγραμμάτων παροχής υγείας και ενίσχυσης της υγειονομικής περίθαλψης».

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο

Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Σύνταξη
Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;
Η αντζέντα 27.10.25

Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;

Μια «μίνι» σύνοδος Κιμ-Τραμπ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων. Αλλά η αντζέντα της Πιονγκγιάνγκ ίσως να είναι διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα
Στα συντρίμμια 27.10.25

Η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα

Τι ζήτησε η Χαμάς - Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχασε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, οι μεσολαβητές επιτρέπουν την αντιμετώπιση άμεσων απειλών

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών
Δηλώσεις Σάαρ 27.10.25

Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών

«Χώρες που θέλουν ή είναι έτοιμες να στείλουν ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίκαιες προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
Λούβρο: Διευθυντές από 57 μουσεία του κόσμου στο πλευρό των συναδέλφων τους μετά την κλοπή
Κόσμος 27.10.25

«Δεν είμαστε θησαυροφυλάκια» - Διευθυντές από 57 μουσεία του κόσμου στο πλευρό των συναδέλφων τους στο Λούβρο

Συντηρητές και διευθυντές των μεγαλύτερων μουσείων εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τους συναδέλφους τους στο Λούβρο μετά την κινηματογραφική κλοπή

Σύνταξη
BBC: Η Κάμαλα Χάρις λέει ότι θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος
Πώς αποκάλεσε τον Τραμπ 27.10.25

«Δεν έχω τελειώσει» - Η Κάμαλα Χάρις λέει ότι θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος

Η Κάμαλα Χάρις έχασε τις εκλογές του 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα μόλις 107 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» – Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.10.25

Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» - Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί

Σύνταξη
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τα αραβικά κράτη στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα
Δείτε την πορεία της 27.10.25

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 - Απειλεί την Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα απειλεί τις χώρες της Καραϊβικής - Η ταχύτητα των ανέμων έχει φτάσει τα 160 μίλια την ώρα - Φόβος για μεγάλες καταστροφές, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στην Τζαμάικα

Σύνταξη
Βρετανία: Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την οικία τους – Τι ζήτησαν
Θα δεχθεί ο Κάρολος; 27.10.25

Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την πολυτελή οικία τους - Τι ζήτησαν

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον λέγεται ότι συμφώνησαν τελικά να εγκαταλείψουν τη Βασιλική Στοά - αλλά μόνο εάν λάβουν αντάλλαγμα. Τι ζήτησαν από τον βασιλιά Κάρολο;

Σύνταξη
Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;
Φόβοι και απομυθοποίηση 27.10.25

Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το Burevestnik είναι ένα θαυματουργό όπλο απέναντι στο οποίο δεν υπάρχει αντίδοτο. Αναλυτές, όμως αν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους για τη Δύση έχουν μια άλλη ανάγνωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;
Η αντζέντα 27.10.25

Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;

Μια «μίνι» σύνοδος Κιμ-Τραμπ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων. Αλλά η αντζέντα της Πιονγκγιάνγκ ίσως να είναι διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα
Στα συντρίμμια 27.10.25

Η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα

Τι ζήτησε η Χαμάς - Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχασε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, οι μεσολαβητές επιτρέπουν την αντιμετώπιση άμεσων απειλών

Σύνταξη
Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Μελέτη Ισπανών ερευνητών καταδεικνύει ότι η αποδοτικότητα και η επίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σημαντικότερες για τους «μερένγκες» από εκείνες του Λιονέλ Μέσι στους «μπλαουγράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών
Δηλώσεις Σάαρ 27.10.25

Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών

«Χώρες που θέλουν ή είναι έτοιμες να στείλουν ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίκαιες προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Πολύ κοντά στον στόχο του βρίσκεται ο ακούρευτος φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, ο οποίος είναι μόλις 2 νίκες μακριά από το να… αποχωριστεί την αφάνα του.

Σύνταξη
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Ατελείωτη λίστα 27.10.25

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος άγγλος ηθοποιός Τζορτζ ΜακΚέι έχει ακούσει το όνομά του να «παίζει» για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ και κλήθηκε να απαντήσει αν θα ήταν θετικός να γίνει ο επόμενος 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λούβρο: Διευθυντές από 57 μουσεία του κόσμου στο πλευρό των συναδέλφων τους μετά την κλοπή
Κόσμος 27.10.25

«Δεν είμαστε θησαυροφυλάκια» - Διευθυντές από 57 μουσεία του κόσμου στο πλευρό των συναδέλφων τους στο Λούβρο

Συντηρητές και διευθυντές των μεγαλύτερων μουσείων εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τους συναδέλφους τους στο Λούβρο μετά την κινηματογραφική κλοπή

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ευκαιρία για υδραυλικούς, μαραγκούς, ηλεκτρολόγους – Και θα βγάλουν καλά λεφτά
Μπλε κολάρα 27.10.25

Υδραυλικοί, μαραγκοί, ηλεκτρολόγοι οι επόμενοι... εκατομμυριούχοι

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απειλή για όλους τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τους CEO Nvidia και BlackRock, το μέλλον θα είναι προσοδοφόρο για τα τεχνικά επαγγέλματα, όπου οι ανάγκες αυξάνονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Αριστερά: Η αποδοχή της παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής
Ιωάννης Καϊμακάμης 27.10.25

Παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης η αποδοχή παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η Νέα Αριστερά

Η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, επισημαίνει η Νέα Αριστερά που θυμίζει τις «αποκαλύψεις» του Καϊμακάμη στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην Αγία Πετρούπολη, καθώς τέσσερις άνδρες επιχείρησαν να απαγάγουν τον παίκτη της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι, αλλά σώθηκε τελευταία στιγμή από έναν περαστικό.

Σύνταξη
Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»
Άλλα Αθλήματα 27.10.25

Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Τζακάρτα και στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν η σύζυγος και οι δύο κόρες του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;
Ταμείο ανεργίας 27.10.25

Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;

Έχουν βοηθήσει στην κατάκτηση Όσκαρ, έχουν ενισχύσει τα έσοδα των ταινιών και έχουν επισκιάσει τους διάσημους συμπρωταγωνιστές τους — αλλά αυτές τις μέρες, τα ζώα του Χόλιγουντ δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
BBC: Η Κάμαλα Χάρις λέει ότι θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος
Πώς αποκάλεσε τον Τραμπ 27.10.25

«Δεν έχω τελειώσει» - Η Κάμαλα Χάρις λέει ότι θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος

Η Κάμαλα Χάρις έχασε τις εκλογές του 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα μόλις 107 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Σύνταξη
Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»

Ο Αστέρας Τρίπολης διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και «βράζουν» με τις αποφάσεις που πήρε ο Θανάσης Τζήλος, μαζί με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο που ήταν στο VAR.

Σύνταξη
Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη μπασκετική γιορτή 3×3 για όλες και για όλους, ρίχνει αυλαία για το 2025 με ένα μοναδικό Special Edition διήμερο στο Πεδίον του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025. Το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας θα μετατραπεί για δύο ημέρες σε ένα […]

Σύνταξη
Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
Απόφαση δικαστηρίου 27.10.25

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για το μπόνους δόμησης μετά το πράσινο φως του ΣτΕ - Τι περιλαμβάνει

Το ΣτΕ αποδέχθηκε σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μπόνους δόμησης

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

