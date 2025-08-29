newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Εκατομμύρια παιδιά σε τέσσερις χώρες στην Αφρική ενδέχεται να πεθάνουν από υποσιτισμό τους επόμενους τρεις μήνες, προειδοποιεί η Save the Children, καθώς οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης μειώνονται λόγω των περικοπών στη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Save the Children δήλωσε την Πέμπτη ότι η Νιγηρία, η Κένυα, η Σομαλία και το Νότιο Σουδάν αναμένεται να εξαντλήσουν τα αποθέματα των λεγόμενων «έτοιμων προς χρήση θεραπευτικών τροφίμων» (RUTF), μιας θρεπτικής πάστας που έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν χρειάζεται ψύξη.

Μόνο στη Νιγηρία, η ζωή 3,5 εκατομμυρίων παιδιών κάτω των πέντε ετών που πάσχουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό θα απειληθεί χωρίς πρόσβαση σε θεραπεία και διατροφική υποστήριξη, δήλωσε η ανθρωπιστική οργάνωση σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Φανταστείτε να είστε γονέας ενός παιδιού που πάσχει από σοβαρό υποσιτισμό», λέει η Yvonne Arunga, περιφερειακή διευθύντρια της Save the Children για την Ανατολική και Νότια Αφρική.

«Τώρα φανταστείτε ότι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει το παιδί σας να ανακάμψει από το χείλος του θανάτου είναι θεραπευτική τροφή και ότι αυτή η τροφή έχει εξαντληθεί, ενώ κάποτε ήταν διαθέσιμη».

Η προειδοποίηση έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών για δραστικές περικοπές στα προγράμματα τον Ιούνιο, σε μια κατάσταση που το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ χαρακτήρισε ως «τις μεγαλύτερες περικοπές χρηματοδότησης που έχουν πλήξει ποτέ τον διεθνή ανθρωπιστικό τομέα».

«Αναγκαστήκαμε να κάνουμε διαλογή για την επιβίωση των ανθρώπων», δήλωσε τότε ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Tom Fletcher.

«Οι αριθμοί είναι σκληροί και οι συνέπειες είναι τραγικές. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται, αλλά θα σώσουμε όσες ζωές μπορούμε με τους πόρους που μας δίνονται».

Οι περικοπές Τραμπ

Σημαντικοί διεθνείς δωρητές, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας, προκαλώντας ευρεία ανησυχία ότι η κρίσιμη βοήθεια – από τρόφιμα και υγειονομική περίθαλψη έως μείωση της φτώχειας – θα επηρεαστεί σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες, το Κογκρέσο ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων που μείωσε τις δαπάνες εξωτερικής βοήθειας της χώρας κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον περασμένο μήνα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (γνωστοί με το γαλλικό ακρωνύμιο MSF) ανέφεραν ότι τουλάχιστον 652 υποσιτισμένα παιδιά πέθαναν στις εγκαταστάσεις τους στη βόρεια Νιγηρία το πρώτο εξάμηνο του 2025 λόγω έλλειψης έγκαιρης περίθαλψης.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μαζικές περικοπές στον προϋπολογισμό, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη θεραπεία των υποσιτιζόμενων παιδιών», δήλωσε ο Ahmed Aldikhari, εκπρόσωπος της MSF στη Νιγηρία.

Χωρίς φως στο τούνελ

Την Πέμπτη, η οργάνωση Save the Children ανέφερε ότι το προσωπικό μιας από τις κλινικές της στη βορειοδυτική Κένυα αναγκάστηκε να προσπαθήσει να προμηθευτεί τρόφιμα από άλλες εγκαταστάσεις για να βοηθήσει στη σίτιση των υποσιτιζόμενων παιδιών.

«Και αν τα παιδιά δεν λάβουν υποστήριξη, ξέρω ότι πολύ σύντομα θα τα χάσουμε», δήλωσε η αδελφή Winnie, που διευθύνει την εγκατάσταση στην Τουρκάνα.

Σύμφωνα με την Save the Children, μέχρι το τέλος του έτους χρειάζονται περίπου 105.000 κουτιά RUTF σε ολόκληρη την Κένυα, αλλά μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί μόνο περίπου 79.000, με τα αποθέματα να αναμένεται να εξαντληθούν τον Οκτώβριο.

Η οργάνωση δήλωσε ότι, συνολικά, η έλλειψη χρηματοδότησης για τη διατροφή θα μπορούσε να διακόψει τη θεραπεία 15,6 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 18 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2,3 εκατομμυρίων παιδιών που υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό φέτος.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω το 2026, πρόσθεσε.

