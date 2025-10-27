Ρωσία: «Έτοιμοι να φιλοξενήσουμε το Euro 2032 αντί της Ιταλίας»

Η συζήτηση γύρω από τη διοργάνωση του Euro 2032 έλαβε απρόσμενη τροπή μετά την προκλητική δήλωση του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Αλεξάντερ Ντιούκοφ, ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το Euro 2032, αν η Ιταλία χάσει το δικαίωμα λόγω προβλημάτων στα γήπεδά της».

Σε συνέντευξή του στον ρωσικό ιστότοπο Sport.ru, ο Ντιούκοφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει η Μόσχα τη μεγάλη διοργάνωση, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Ρωσίας ως εναλλακτική λύση «σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα με την Ιταλία και η UEFA χρειάζεται νέο οικοδεσπότη».

Η UEFA, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, έχει εγκρίνει μόλις μία από τις δέκα γηπεδικές υποψηφιότητες της Ιταλίας για το Euro 2032, γεγονός που γεννά ανησυχίες για την τελική επιλογή της διοργανώτριας χώρας. Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει το σενάριο να ανατεθεί ολόκληρη η διοργάνωση στην Τουρκία, που ήταν αρχικά συν-διοργανώτρια με την Ιταλία.

Η παρέμβαση της Ρωσίας μοιάζει περισσότερο με «πρόκληση» προς την UEFA και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, καθώς η χώρα παραμένει υπό αυστηρές διεθνείς αθλητικές κυρώσεις λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Ωστόσο, το ρωσικό ποδόσφαιρο δείχνει να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια να παραμείνει ενεργό σε επίπεδο κορυφαίων διοργανώσεων, ακόμα και με τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού.

Το μέλλον του Euro 2032 παραμένει αβέβαιο, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται εν πολλοίς από τη στάση της UEFA απέναντι στην Ιταλία αλλά και τις εναλλακτικές που τυχόν θα εμφανιστούν.