Νετανιάχου: «Το Ισραήλ είναι ανεξάρτητο κράτος, εμείς θα αποφασίσουμε ποιες δυνάμεις είναι μη αποδεκτές»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στην αρχή της συνεδρίασης της κυβέρνησης του την Κυριακή: «Τον τελευταίο μήνα, ήμασταν μάρτυρες γελοίων ισχυρισμών σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Όταν βρισκόμουν στην Ουάσινγκτον, ειπώθηκε ότι ελέγχω την αμερικανική κυβέρνηση, ότι υπαγορεύω την πολιτική ασφαλείας της».

«Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας μόνοι μας και θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε το δικό μας πεπρωμένο»

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τη Haaretz, πρόσθεσε στη συνέχεια: «Τώρα ισχυρίζονται το αντίθετο – ότι η αμερικανική κυβέρνηση με ελέγχει και υπαγορεύει την πολιτική ασφάλειας του Ισραήλ. Κανένα από τα δύο δεν είναι αλήθεια. Το Ισραήλ είναι μια ανεξάρτητη χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Η σχέση μας είναι σχέση συνεργατών».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα: η πολιτική ασφάλειας βρίσκεται στα χέρια μας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε επιθέσεις εναντίον μας και ανταποκρινόμαστε κατά την κρίση μας σε επιθέσεις, όπως είδαμε στον Λίβανο και πρόσφατα στη Γάζα».

Νετανιάχου: Δεν ζητάμε την έγκριση κανενός

«Δεν ζητάμε την έγκριση κανενός για αυτό. Ελέγχουμε την ασφάλειά μας και έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες δυνάμεις είναι μη αποδεκτές για εμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Αυτό είναι φυσικά αποδεκτό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουν εκφράσει οι ανώτατοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες. Το Ισραήλ είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας μόνοι μας και θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε το δικό μας πεπρωμένο», σημείωσε.