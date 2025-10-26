Σημαντική κίνηση από τη Βαλένθια: Ανακοίνωσε τον πρώην NBAer Μπράξτον Κι (pic)
Ο Μπράξτον Κι ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Βαλένθια έως το τέλος της σεζόν., ενώ πέρσι ήταν αμυντικός της χρονιάς στην G-League του NBA.
Η Βαλένθια ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μπράξτον Κι έως το τέλος της σεζόν. Ο 28χρονος Αμερικανός φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 42 αγώνες με Σίξερς, Πίστονς, Νάγκετς και Γουόριορς σε τέσσερις σεζόν στον μαγικό κόσμο του NBA.
Ο Κι υπέγραψε ως ελεύθερος, λίγες ημέρες μετά την αποδέσμευσή του από τους Μέμφις Γκρίζλις, με τους οποίους αγωνίστηκε σε ένα ματς προετοιμασίας απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς.
Δείτε την ανακοίνωση της Βαλένθια:
🍊 BENVINGUT, @btwice_11
Cas 👉 Braxton Key llega para alargar el juego interior de Valencia Baskethttps://t.co/1xLx9YCuJx
Val 👉 Braxton Key arriba per a allargar el joc interior de Valencia Baskethttps://t.co/SqBAlljnQI
Eng 👉 https://t.co/yBA6VlSsKw pic.twitter.com/1PoBxSNSZ8
— Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 25, 2025
Πέρα από το ΝΒΑ, το νέο απόκτημα της Βαλένθια έχει διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στη G-League, όπου αναδείχθηκε Defensive Player of the Year το 2025 και συμπεριλήφθηκε δύο φορές στην All-Defensive Team, έχοντας μέσους όρους 18,4 πόντων, 9,5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ, 2,9 κλεψιμάτων και 1,1 μπλοκ ανά αγώνα.
Ο Κι αναμένεται να προσφέρει αθλητικότητα, σκληράδα και ενέργεια στη Βαλένθια, που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τρεις νίκες στα πρώτα έξι ματς της EuroLeague.
