Μεγάλη νίκη για την Χάποελ του Ιτούδη (85-77) – Πήρε το ντέρμπι η Βαλένθια (103-100)

Πλήρης δράση στη Euroleague για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, με το παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Μονακό να είναι εκείνο που ξεχώριζε λόγω ελληνικού ενδιαφέροντος.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκαμψε την αντίσταση εκείνης του Βασίλη Σπανούλη με 85-77 στη Βουλγαρία, σε ένα παιχνίδι που οι Μονεγάσκοι επέστρεψαν στην τέταρτη περίοδο, αλλά οι γηπεδούχοι έφτασαν τελικά στη νίκη. Κορυφαίος ο Βασίλιε Μίτσιτς για τους νικητές με 22 πόντους, ενώ ο Μάικ Τζέιμς έβαλε 20 πόντους.

Ένα από τα ματς της χρονιάς διεξήχθη στην Ιταλία, με την Αρμάνι Μιλάνο και τη Βαλένθια να είναι ασταμάτητες επιθετικά, με τις «νυχτερίδες» εν τέλει να παίρνουν το θετικό αποτέλεσμα με 103-100. Ο Ζαν Κλόντιο Μοντέρο οδήγησε τους Ισπανούς με 18 πόντους, ενώ ο Λεάντρο Μπολμάρο σταμάτησε στους 31 για το σύνολο του Μεσίνα.

Στα άλλα παιχνίδια, η Ζάλγκιρις πήρε μεγάλο διπλό 88-73 στην έδρα της Μπαρτσελόνα, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Μπασκόνια (90-72) και η Βιλερμπάν έκανε εντυπωσιακή ανατροπή επί της Ντουμπάι (85-79).

Πρόγραμμα/αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Βιλερμπάν – Dubai BC 85-79

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό 85-77

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 73-88

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 100-103

Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια 90-72

Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε 24/10 στις 20:30

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 24/10 στις 21:00

Παρτίζαν – Παρί 24/10 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 24/10 στις 21:45

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 28/10 στις 20:00

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 28/10 στις 20:00

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 28/10 στις 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ 28/10 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 28/10 στις 21:30

Μπασκόνια – Dubai BC 28/10 στις 21:30

Παρί – Αναντολού Εφές 28/10 στις 21:45

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 28/10 στις 22:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 29/10 στις 20:00

Ολυμπιακός – Μονακό 29/10 στις 21:15