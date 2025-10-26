magazin
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ευεξία είναι… γένους θηλυκού – Η νέα τάση στα θέρετρα
Woman 26 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Η ευεξία είναι… γένους θηλυκού – Η νέα τάση στα θέρετρα

Στον κόσμο της ευεξίας, ωστόσο, η αξία του οποίου αποτιμάται σε 6,3 τρισ. δολάρια, οι γυναίκες βρίσκονται στην κατώτατερη κλίμακα όσον αφορά την εστίαση του ενδιαφέροντος

Μελίνα Ζιάγκου
ΕπιμέλειαΜελίνα Ζιάγκου
A
A
Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, το παγκόσμιο εμπόριο έχει καταλάβει ότι από τις γυναίκες έχει να κερδίσει πολλά σε πολλούς κλάδους τα περισσότερα.

Οι γυναίκες είναι εκείνες που διακινούν ένα μεγάλο μέρος του χρήματος σε κλάδους όπως η μόδα, η ομορφιά, η προσωπική περιποίηση, αλλά και το παιδί, το σπίτι, τα είδη νοικοκυριού, έπιπλα, διακόσμηση κ.λπ.

Στον κόσμο της ευεξίας, ωστόσο, η αξία του οποίου αποτιμάται σε 6,3 τρισ. δολάρια, οι γυναίκες βρίσκονται στην κατώτερη κλίμακα όσον αφορά την εστίαση του ενδιαφέροντος.

Η ευεξία των γυναικών είναι ένας τομέας που ιστορικά υποχρηματοδοτείται και δεν εξυπηρετείται επαρκώς.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Bloomberg, στις ΗΠΑ, οι γυναίκες σπάνια συμπεριλαμβάνονταν σε κλινικές δοκιμές πριν από το 1993, και το 2020, μόνο το 5% της παγκόσμιας χρηματοδότησης για την έρευνα και την ανάπτυξη διατέθηκε στην έρευνα για την υγεία των γυναικών.

Οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο κοινό γύρω από την ευεξία

Ακόμα και οι εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ευεξίας, του μεγαλύτερου ερευνητικού οργανισμού που είναι αφιερωμένος στην παρακολούθηση του κλάδου, αναγνωρίζουν την αποτυχία τους να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με το τι χρειάζονται ή θέλουν οι γυναίκες από τον χώρο της ευεξίας. Όπως λένε οι ίδιοι, στο παρελθόν φαινόταν πιο λογικό να επικεντρωθούν στην άσκηση και στη μακροζωία.

Τα πράγματα, όμως, φαίνεται πως αλλάζουν και στις ΗΠΑ, το Canyon Ranch, που ειδικεύεται σε καταφύγια ευεξίας από το 1979, σχεδιάζει ένα ράντσο 2.430 στρεμμάτων  στα περίχωρα του Ώστιν, το οποίο θα έχει στο επίκεντρο την ευεξία των γυναικών.

Οπως λέει ο CEO της αλυσίδας, Μαρκ Ρίβερς, τα δύο τρίτα των επισκεπτών της είναι γυναίκες.

Σπάζοντας τα ταμπού

Εστιάζοντας σχεδόν εξ ολοκλήρου στη χαλάρωση και στην ομορφιά, στα καταφύγια γιόγκα και στα boot camps, το σύμπλεγμα που αφορά την ευεξία αφήνει εκτός του πεδίου ενδιαφέροντός του ένα τεράστιο μέρος αυτού που απασχολεί τις γυναίκες: τις φυσιολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζουν σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους. Είναι ένα κενό που ορισμένες εταιρείες αρχίζουν τα τελευταία χρόνια να προσπαθούν καλύψουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενδιαφέρον των ανθρώπων για την ευεξία -και η προθυμία τους να πληρώσουν για αυτήν- έχει εκτοξευθεί.

Τα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν τα σεμινάρια ευεξίας για γυναίκες και συνδέονται με τις αλλαγές στο σώμα τους θωρούνταν εδώ και καιρό πολύ ταμπού. Σχεδόν δεν κατονομάζονταν. Αλλά, τελευταία, τα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης έχουν γίνει θέμα συζήτησης και θέματα βιβλίων μπεστ σέλερ.

Όλοι, από την Όπρα και την Ντρου Μπάριμορ μέχρι τη Μισέλ Ομπάμα και τη Ναόμι Γουότς, η οποία έχει τη δική της σειρά προϊόντων υγείας για την εμμηνόπαυση, μιλούν τώρα ανοιχτά για το στάδιο της ζωής μιας γυναίκας που για δεκαετίες αναφερόταν αόριστα ως «η αλλαγή».

Αυξάνεται το target group

Μέχρι το 2030, ο παγκόσμιος πληθυσμός των γυναικών σε εμμηνόπαυση και μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9%, στα 1,2 δισεκατομμύρια, με προβλεπόμενο μέγεθος αγοράς τα 24,4 δισ. δολ.

Τα σπα θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτήν την ισχυρή αγορά ή να μείνουν πίσω. Δεν είναι περίεργο που οι πρωτοπόροι της βιομηχανίας ευεξίας, όπως το SHA Wellness στο Μεξικό και την Ισπανία, το Ananda στα Ιμαλάια και το θέρετρο Kamalaya στο Κο Σαμούι της Ταϊλάνδης, προσφέρουν πλέον προγράμματα για την αντιμετώπιση της γονιμότητας, της δυσλειτουργίας του πυελικού εδάφους κ.ά.

Μάλιστα, η αυξανόμενη συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα για τις γυναίκες έχει διευκολύνει και τους άνδρες να παραδεχτούν παρόμοιες ανησυχίες.

Έχει ανοίξει η συζήτηση γύρω από το χάσμα υγείας

«Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το χάσμα υγείας μεταξύ των φύλων -ιδιαίτερα η έλλειψη συστηματικών δεδομένων για τις γυναικείες ορμόνες και την υγεία- έχει βοηθήσει στην ομαλοποίηση συζητήσεων που είχαν καθυστερήσει πολύ», λέει η Anna Bjurstam, επικεφαλής ευεξίας στο Six Senses Hotels Resorts Spas, το οποίο νωρίτερα φέτος εισήγαγε ένα πιλοτικό πρόγραμμα γυναικείας ευεξίας σε συνεργασία με την ειδικό σε θέματα γυναικείας υγείας, Δρ. Mindy Pelz.

«Ας το παραδεχτούμε, η βιομηχανία ευεξίας ιστορικά επικεντρώνεται στην απώλεια βάρους και στην αισθητική. Αλλά οι γυναίκες θέλουν να αισθάνονται καλά, όχι μόνο να φαίνονται καλά. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια στροφή προς την ενδυνάμωση, την εκπαίδευση και την ενέργεια».

Το Canyon Ranch Austin αποτελεί επένδυση περίπου 122 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν είμαστε νοσοκομείο ή ιατρική κλινική», λέει ο Rivers. «Είμαστε ένα θέρετρο που επικεντρώνεται στην υγεία ως επιλογή τρόπου ζωής», δηλώνει στο Bloomberg o CEO της εταιρείας.

Η διαμονή θα κοστίζει από 1.400 δολάρια η διανυκτέρευση ανά άτομο και θα περιλαμβάνει εκμάθηση pickleball, συνεδρίες υπέρυθρης σάουνας και μενού γευσιγνωσίας κρασιού.

Το Canyon Ranch Austin είναι το πρώτο θέρετρο που κατασκευάζει η εταιρεία από τα θεμέλια. Θα διαθέτει 141 δωμάτια ξενοδοχείου, 134 κατοικίες, 6 γήπεδα τένις, 2 πισίνες και ένα υπαίθριο στούντιο μαγειρικής με επίκεντρο το ψήσιμο στη σχάρα.

Η γυναικεία μονάδα υγείας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της, με την ονομασία Women’s Collective στο Canyon Ranch Austin, θα καλύπτει τις εξελισσόμενες ανάγκες των γυναικών από την ηλικία των 30 και μετά. Θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων υγείας, όπως ο ύπνος, η διατροφή, η επιλόχειος κατάθλιψη και η ομορφιά στη μέση ηλικία.

Ευπρόσδεκτοι και οι άντρες

Οι άνδρες θα είναι επίσης ευπρόσδεκτοι. Οι εξετάσεις αίματος, οι αξονικές τομογραφίες οστικής πυκνότητας, οι εξετάσεις ύπνου και άλλες ιατρικές εξετάσεις θα συνιστώνται ή θα συνταγογραφούνται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τα εξατομικευμένα ζητήματα υγείας.

Σε μια πολιτεία που αστυνομεύει τόσο αυστηρά την ιατρική γονιμότητας, το Canyon Ranch αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τα θέματα αναπαραγωγής στις προσφορές του και δεν θα στελεχωθεί με γυναικολόγους.

Ωστόσο, οι άλλές μονάδες του brand έχουν μεγάλο αριθμό γυναικών που επιθυμούν να κάνουν… babymoon (μήνα του μέλιτος… πριν τη γέννηση του μωρού), και ο CEO λέει ότι η τοποθεσία στο Austin θα προσφέρει προγεννητικά μασάζ και περιποίηση σώματος πριν και μετά τον τοκετό. Θα διατίθεται επίσης ορμονοθεραπεία με ιατρική συνταγή.

Όπως πολλές αντίστοιχες αλυσίδες, προσφέρει προς πώληση κατοικίες δύο και τριών υπνοδωματίων, από 3,4 εκατομμύρια δολάρια, παράλληλα με το νέο θέρετρο στο Austin.

Κάθε κατοικία είναι εξοπλισμένη με χαρακτηριστικά ευεξίας όπως σάουνες, βύθιση σε παγωμένο νερό, ξαπλώστρες παρατήρησης των άστρων με τηλεσκόπια επιπέδου NASA – καθώς και δωρεάν πρόσβαση στο σπα και στις 35 και πλέον καθημερινές δραστηριότητες του θέρετρου.

Οι γνώστες μιλούν για μια άλλη εκδοχή του μέλλοντος των θέρετρων ευεξίας. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε, είναι ότι για ακόμη μια φορά η ευεξία ως ολοκληρωμένο πακέτο απευθύνεται σε… χοντρά πορτοφόλια.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

World
ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»
Καταγγελία 25.10.25

Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»

Η Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ (Intersex Greece) απαντάει σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που φιλοξένησε ανάρτηση στην οποία «φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου παρουσιάζονται ως ανωμαλίες»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
Καταραμένος θρίαμβος 25.10.25

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ωστόσο, η δημιουργία του Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν κόστισε τη ζωή στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Μέση Ανατολή 26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
Άγνωστος Στρατιώτης 26.10.25

4+1 κομβικές στιγμές της πλατείας Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Εκρηκτικό σκηνικό 26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
Γραφήματα 26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης
Σε εστιατόριο 26.10.25

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Νέα επίθεση 26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο