Η ευεξία είναι… γένους θηλυκού – Η νέα τάση στα θέρετρα

Εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, το παγκόσμιο εμπόριο έχει καταλάβει ότι από τις γυναίκες έχει να κερδίσει πολλά σε πολλούς κλάδους τα περισσότερα.

Οι γυναίκες είναι εκείνες που διακινούν ένα μεγάλο μέρος του χρήματος σε κλάδους όπως η μόδα, η ομορφιά, η προσωπική περιποίηση, αλλά και το παιδί, το σπίτι, τα είδη νοικοκυριού, έπιπλα, διακόσμηση κ.λπ.

Στον κόσμο της ευεξίας, ωστόσο, η αξία του οποίου αποτιμάται σε 6,3 τρισ. δολάρια, οι γυναίκες βρίσκονται στην κατώτερη κλίμακα όσον αφορά την εστίαση του ενδιαφέροντος.

Η ευεξία των γυναικών είναι ένας τομέας που ιστορικά υποχρηματοδοτείται και δεν εξυπηρετείται επαρκώς.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Bloomberg, στις ΗΠΑ, οι γυναίκες σπάνια συμπεριλαμβάνονταν σε κλινικές δοκιμές πριν από το 1993, και το 2020, μόνο το 5% της παγκόσμιας χρηματοδότησης για την έρευνα και την ανάπτυξη διατέθηκε στην έρευνα για την υγεία των γυναικών.

Οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο κοινό γύρω από την ευεξία

Ακόμα και οι εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ευεξίας, του μεγαλύτερου ερευνητικού οργανισμού που είναι αφιερωμένος στην παρακολούθηση του κλάδου, αναγνωρίζουν την αποτυχία τους να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με το τι χρειάζονται ή θέλουν οι γυναίκες από τον χώρο της ευεξίας. Όπως λένε οι ίδιοι, στο παρελθόν φαινόταν πιο λογικό να επικεντρωθούν στην άσκηση και στη μακροζωία.

Τα πράγματα, όμως, φαίνεται πως αλλάζουν και στις ΗΠΑ, το Canyon Ranch, που ειδικεύεται σε καταφύγια ευεξίας από το 1979, σχεδιάζει ένα ράντσο 2.430 στρεμμάτων στα περίχωρα του Ώστιν, το οποίο θα έχει στο επίκεντρο την ευεξία των γυναικών.

Οπως λέει ο CEO της αλυσίδας, Μαρκ Ρίβερς, τα δύο τρίτα των επισκεπτών της είναι γυναίκες.

Σπάζοντας τα ταμπού

Εστιάζοντας σχεδόν εξ ολοκλήρου στη χαλάρωση και στην ομορφιά, στα καταφύγια γιόγκα και στα boot camps, το σύμπλεγμα που αφορά την ευεξία αφήνει εκτός του πεδίου ενδιαφέροντός του ένα τεράστιο μέρος αυτού που απασχολεί τις γυναίκες: τις φυσιολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζουν σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους. Είναι ένα κενό που ορισμένες εταιρείες αρχίζουν τα τελευταία χρόνια να προσπαθούν καλύψουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενδιαφέρον των ανθρώπων για την ευεξία -και η προθυμία τους να πληρώσουν για αυτήν- έχει εκτοξευθεί.

Τα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν τα σεμινάρια ευεξίας για γυναίκες και συνδέονται με τις αλλαγές στο σώμα τους θωρούνταν εδώ και καιρό πολύ ταμπού. Σχεδόν δεν κατονομάζονταν. Αλλά, τελευταία, τα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης έχουν γίνει θέμα συζήτησης και θέματα βιβλίων μπεστ σέλερ.

Όλοι, από την Όπρα και την Ντρου Μπάριμορ μέχρι τη Μισέλ Ομπάμα και τη Ναόμι Γουότς, η οποία έχει τη δική της σειρά προϊόντων υγείας για την εμμηνόπαυση, μιλούν τώρα ανοιχτά για το στάδιο της ζωής μιας γυναίκας που για δεκαετίες αναφερόταν αόριστα ως «η αλλαγή».

Αυξάνεται το target group

Μέχρι το 2030, ο παγκόσμιος πληθυσμός των γυναικών σε εμμηνόπαυση και μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9%, στα 1,2 δισεκατομμύρια, με προβλεπόμενο μέγεθος αγοράς τα 24,4 δισ. δολ.

Τα σπα θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτήν την ισχυρή αγορά ή να μείνουν πίσω. Δεν είναι περίεργο που οι πρωτοπόροι της βιομηχανίας ευεξίας, όπως το SHA Wellness στο Μεξικό και την Ισπανία, το Ananda στα Ιμαλάια και το θέρετρο Kamalaya στο Κο Σαμούι της Ταϊλάνδης, προσφέρουν πλέον προγράμματα για την αντιμετώπιση της γονιμότητας, της δυσλειτουργίας του πυελικού εδάφους κ.ά.

Μάλιστα, η αυξανόμενη συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα για τις γυναίκες έχει διευκολύνει και τους άνδρες να παραδεχτούν παρόμοιες ανησυχίες.

Έχει ανοίξει η συζήτηση γύρω από το χάσμα υγείας

«Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το χάσμα υγείας μεταξύ των φύλων -ιδιαίτερα η έλλειψη συστηματικών δεδομένων για τις γυναικείες ορμόνες και την υγεία- έχει βοηθήσει στην ομαλοποίηση συζητήσεων που είχαν καθυστερήσει πολύ», λέει η Anna Bjurstam, επικεφαλής ευεξίας στο Six Senses Hotels Resorts Spas, το οποίο νωρίτερα φέτος εισήγαγε ένα πιλοτικό πρόγραμμα γυναικείας ευεξίας σε συνεργασία με την ειδικό σε θέματα γυναικείας υγείας, Δρ. Mindy Pelz.

«Ας το παραδεχτούμε, η βιομηχανία ευεξίας ιστορικά επικεντρώνεται στην απώλεια βάρους και στην αισθητική. Αλλά οι γυναίκες θέλουν να αισθάνονται καλά, όχι μόνο να φαίνονται καλά. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια στροφή προς την ενδυνάμωση, την εκπαίδευση και την ενέργεια».

Το Canyon Ranch Austin αποτελεί επένδυση περίπου 122 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν είμαστε νοσοκομείο ή ιατρική κλινική», λέει ο Rivers. «Είμαστε ένα θέρετρο που επικεντρώνεται στην υγεία ως επιλογή τρόπου ζωής», δηλώνει στο Bloomberg o CEO της εταιρείας.

Η διαμονή θα κοστίζει από 1.400 δολάρια η διανυκτέρευση ανά άτομο και θα περιλαμβάνει εκμάθηση pickleball, συνεδρίες υπέρυθρης σάουνας και μενού γευσιγνωσίας κρασιού.

Το Canyon Ranch Austin είναι το πρώτο θέρετρο που κατασκευάζει η εταιρεία από τα θεμέλια. Θα διαθέτει 141 δωμάτια ξενοδοχείου, 134 κατοικίες, 6 γήπεδα τένις, 2 πισίνες και ένα υπαίθριο στούντιο μαγειρικής με επίκεντρο το ψήσιμο στη σχάρα.

Η γυναικεία μονάδα υγείας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της, με την ονομασία Women’s Collective στο Canyon Ranch Austin, θα καλύπτει τις εξελισσόμενες ανάγκες των γυναικών από την ηλικία των 30 και μετά. Θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων υγείας, όπως ο ύπνος, η διατροφή, η επιλόχειος κατάθλιψη και η ομορφιά στη μέση ηλικία.

Ευπρόσδεκτοι και οι άντρες

Οι άνδρες θα είναι επίσης ευπρόσδεκτοι. Οι εξετάσεις αίματος, οι αξονικές τομογραφίες οστικής πυκνότητας, οι εξετάσεις ύπνου και άλλες ιατρικές εξετάσεις θα συνιστώνται ή θα συνταγογραφούνται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τα εξατομικευμένα ζητήματα υγείας.

Σε μια πολιτεία που αστυνομεύει τόσο αυστηρά την ιατρική γονιμότητας, το Canyon Ranch αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τα θέματα αναπαραγωγής στις προσφορές του και δεν θα στελεχωθεί με γυναικολόγους.

Ωστόσο, οι άλλές μονάδες του brand έχουν μεγάλο αριθμό γυναικών που επιθυμούν να κάνουν… babymoon (μήνα του μέλιτος… πριν τη γέννηση του μωρού), και ο CEO λέει ότι η τοποθεσία στο Austin θα προσφέρει προγεννητικά μασάζ και περιποίηση σώματος πριν και μετά τον τοκετό. Θα διατίθεται επίσης ορμονοθεραπεία με ιατρική συνταγή.

Όπως πολλές αντίστοιχες αλυσίδες, προσφέρει προς πώληση κατοικίες δύο και τριών υπνοδωματίων, από 3,4 εκατομμύρια δολάρια, παράλληλα με το νέο θέρετρο στο Austin.

Κάθε κατοικία είναι εξοπλισμένη με χαρακτηριστικά ευεξίας όπως σάουνες, βύθιση σε παγωμένο νερό, ξαπλώστρες παρατήρησης των άστρων με τηλεσκόπια επιπέδου NASA – καθώς και δωρεάν πρόσβαση στο σπα και στις 35 και πλέον καθημερινές δραστηριότητες του θέρετρου.

Οι γνώστες μιλούν για μια άλλη εκδοχή του μέλλοντος των θέρετρων ευεξίας. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε, είναι ότι για ακόμη μια φορά η ευεξία ως ολοκληρωμένο πακέτο απευθύνεται σε… χοντρά πορτοφόλια.

