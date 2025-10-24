newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Μπορεί η ευεξία να γίνει mainstream λόγω… Τραμπ;
Διεθνής Οικονομία 24 Οκτωβρίου 2025 | 22:56

Μπορεί η ευεξία να γίνει mainstream λόγω… Τραμπ;

Οι κατασκευαστές συμπληρωμάτων για την ευεξία εκμεταλλεύονται το άνοιγμα της κυβέρνησης Τραμπ στην εναλλακτική ιατρική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δυναμικός και ταχύτατα αναπτυσσόμενος ως κλάδος, η ευεξία εκτιμάται ότι άγγιξε τα $6,3 τρισεκατομμύρια το 2023 και αναμένεται να ξεπεράσει τα $9,0 τρισ. έως το 2028. Αυτή η ανάπτυξη τροφοδοτείται από την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία, τον ύπνο, τη διατροφή, τη φυσική κατάσταση, την εμφάνιση και την ψυχική υγεία.

Απέναντι σε αυτή τη ζήτηση, οι αναπτυσσόμενες βιομηχανίες ευεξίας και μακροζωίας σπεύδουν να «απαντήσουν» με νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα σε ένα απροσδόκητα ευνοϊκό περιβάλλον υπό τον Τραμπ και τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ.

Οι πωλήσεις συμπληρωμάτων στις ΗΠΑ έφτασαν τα 56 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020

Οι ΗΠΑ στηρίζουν την ευεξία

Όπως αναφέρουν οι FT, πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για τα προϊόντα αντιγήρανσης και διάφορες άλλες μη συνηθισμένες ή συμβατικές θεραπείες υγείας και ιατρικής. Ενώ δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που είχαν αναπτύξει οικονομικές σχέσεις με επιχειρήσεις του κλάδου.

Η προθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να εξαπολύσει αβάσιμες επιθέσεις κατά της ασφάλειας ορισμένων υπαρχόντων φαρμάκων δημιουργεί πιθανές ευκαιρίες για εναλλακτικές θεραπείες.

Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους επιστήμονες, με τον τομέα των συμπληρωμάτων να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν ισχυρισμοί πως οι υπάρχοντες κανονισμοί — οι οποίοι ήδη εξαιρούν τους κατασκευαστές συμπληρωμάτων από πολλούς κανονισμούς της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων — είναι πολύ χαλαροί για να ελεγκτούν τις συγκρούσεις συμφερόντων και τον κίνδυνο παραπλανητικών ισχυρισμών.

Σκιές

«Αν θέλετε να τοποθετήσετε κάτι στην αγορά που υπόσχεται ότι θα επεκτείνει τη διάρκεια ζωής ή την υγιή ζωή σας, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τις ρυθμιστικές αρχές να επιβλέπουν αυτή τη διατύπωση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να έχουν ακριβείς πληροφορίες», εξήγησε στους FT ο Pieter Cohen, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Τώρα οι κατασκευαστές συμπληρωμάτων διατροφής ετοιμάζονται να πιέσουν περαιτέρω και να εκμεταλλευτούν την προφανή συμπάθεια της κυβέρνησης, πρόσθεσε ο Cohen.

«Οι λομπίστες της βιομηχανίας συμπληρωμάτων αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να επιτύχουν ορισμένους από τους στόχους τους – για παράδειγμα, να εξασφαλίσουν περισσότερες ασφάλειες υγείας για να πληρώσουν για αυτά τα είδη προϊόντων», ανέφερε . «Φανταστείτε μια κατάσταση όπου διαβάζετε για αυτό το μαγικό συμπλήρωμα που θα βελτιώσει τη μνήμη σας και στη συνέχεια η ασφάλιση υγείας σας υποχρεούται να το καλύψει».

ευεξία

Ευκαιρίες για τα συμπληρώματα

Περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς ηλικίας 20 ετών και άνω αναφέρουν ότι έχουν λάβει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής τις τελευταίες 30 ημέρες, σύμφωνα με κυβερνητική έρευνα.

Οι πωλήσεις συμπληρωμάτων έφτασαν τα 56 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ για το 2023.

Η Opella, μια θυγατρική εταιρεία του γαλλικού φαρμακευτικού ομίλου Sanofi, η οποία πουλάει συμπληρώματα που κυμαίνονται από πολυβιταμίνες μέχρι κουρκουμά, προσέλαβε λομπίστες τον Μάρτιο για να εργαστούν σε θέματα συμπληρωμάτων διατροφής, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Ο ίδιος ο Κένεντι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι λαμβάνει πολλές βιταμίνες και ακολουθεί ένα «πρωτόκολλο αντιγήρανσης». Έχει επίσης δείξει υποστήριξη για συγκεκριμένες θεραπείες που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν έχουν ισχυρά στοιχεία για τις ευρείες αντιγηραντικές τους επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενέσεων πεπτιδίων και της θεραπείας με βλαστοκύτταρα.

Οι λομπίστες της ευεξίας

«Αυτό που έκανε ο Κένεντι… για μένα, είναι σαν ένα σταθερό μοτίβο προσπάθειας να βρούμε πράγματα που θα κάνουν τους ανθρώπους λιγότερο υγιείς», δήλωσε ο Άλαν Πατρίκοφ, ένας μακροχρόνιος επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων, ο οποίος το 2020 ξεκίνησε το PrimeTime, ένα fund που επικεντρώνεται στην τεχνολογία μακροζωίας.

Ο Τζιμ Ο’Νιλ, δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Κένεντι και αναπληρωτής διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, είναι συνεργάτης του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Πίτερ Θιλ, ο οποίος έχει μακροχρόνιους δεσμούς με τη βιομηχανία μακροζωίας. Ο Ο’Νιλ ήταν προηγουμένως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας SENS, το οποίο ερευνά θεραπείες για τη γήρανση. Ο Ντίλαν Λίβινγκστον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ομάδας λόμπι The Alliance for Longevity Initiatives, δήλωσε ότι ο Ο’Νιλ ήταν «ένας από εμάς».

«Κατανοεί τις δυνατότητες της επιστήμης της μακροζωίας και ότι προσφέρει εξαιρετικά ελπιδοφόρες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της γήρανσης και των ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία». Ο Λίβινγκστον πρόσθεσε ότι η συμμαχία ελπίζει ότι η κυβέρνηση θα «βοηθήσει στην εγκαινίαση μιας νέας εποχής χρηματοδότησης της επιστήμης της μακροζωίας και κανονιστικής καινοτομίας».

Εν τω μεταξύ, ο Μεχμέτ Οζ, ο οποίος τώρα διευθύνει τον οργανισμό που διαχειρίζεται τα προγράμματα ασφάλισης υγείας Medicare και Medicaid, έχει υποστηρίξει μια σειρά από ανορθόδοξες παρεμβάσεις σε τομείς από τη μακροζωία έως την απώλεια βάρους και την πρόληψη του καρκίνου, υπό την πρώην ιδιότητά του ως τηλεοπτικού γιατρού.

ευεξία

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (HHS) των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Σε μια ακρόαση της Γερουσίας το 2014 με τίτλο «Προστασία των Καταναλωτών από την Ψευδή και Παραπλανητική Διαφήμιση Προϊόντων Αδυνατίσματος», ο Οζ επικρίθηκε επειδή προώθησε στην τηλεόραση το εκχύλισμα πράσινου καφέ, την κετόνη σμέουρων και την γκαρσίνια καμπότζια ως χρήσιμα για την απώλεια βάρους. Υποστήριξε ότι οι επιστημονικές απόψεις άλλαξαν, ειδικά όσον αφορά τη δίαιτα.

Έχει επίσης ασχοληθεί με μια επιχείρηση συμπληρωμάτων διατροφής που ονομάζεται iHerb, η οποία πουλάει προϊόντα που ισχυρίζονται ότι προάγουν τη μακροζωία. Σε ένα βίντεο στο Instagram του 2024 , προώθησε ένα προϊόν της iHerb που ονομάζεται Life Extension NAD+ Cell Regenerator. Το παρασκεύασμα, που βασίζεται στη χημική ουσία νικοτιναμίδιο ριβοζίδιο, «υποστηρίζει τα επίπεδα ενέργειας, καταπολεμά την κόπωση και βοηθά στη γήρανση των κυττάρων σας», είπε.

Μια ανασκόπηση της έρευνας σχετικά με την ουσία το 2023 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρόλο που υπήρχε η πιθανότητα η νικοτιναμίδη ριβοζίδη να μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και στην καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών, εμφάνισε «λίγα κλινικά σημαντικά αποτελέσματα».

«Υπάρχει μια ατυχής τάση στη βιβλιογραφία να υπερβάλλει η σημασία και η ισχύς των αναφερόμενων επιδράσεων», ανέφερε η ανασκόπηση.
Στην ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του στη Γερουσία φέτος, ο Οζ υποσχέθηκε να παραιτηθεί από σύμβουλος της iHerb και να πουλήσει τις μετοχές του στην εταιρεία. Η iHerb, με έδρα την Καλιφόρνια, δήλωσε ότι ο Οζ δεν συνδέεται πλέον με την εταιρεία.

Πριν από την ακρόαση, το Κέντρο για την Επιστήμη προς το Δημόσιο Συμφέρον, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, επέκρινε την επιλογή του Τραμπ. «Είναι σαν ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι έτοιμος να παραδώσει τον έλεγχο των ζωτικών υπηρεσιών υγείας και ιατρικής μας σε ένα κλόουν αυτοκίνητο γεμάτο ανειδίκευτους τσαρλατάνους».

