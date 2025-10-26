science
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Τεχνολογία 26 Οκτωβρίου 2025 | 16:00

Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Όσοι έχουν δει τις ταινίες Matrix, θυμούνται ότι όταν κάποιος λάμβανε το μπλε χάπι έκανε μια σαφή επιλογή. Αποφάσιζε την άνεση και τη γαλήνη που προσφέρουν οι ψευδαισθήσεις. Αν διάλεγε το κόκκινο χάπι, θα ερχόταν αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα, που απαιτεί αγώνα.

Με αυτή την παραβολή ο Χένινγκ Μέγερ, αρχισυντάκτης του Social Europe και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Αξίας της Λιλ, περιγράφει την εξέλιξη του διαδικτυακού καπιταλισμού. Τη συλλογή των δεδομένων μας από πλατφόρμες, επιχειρήσεις και διαφημιστές για να μας παγιδεύσουν σε φαντασιώσεις και να επωφεληθούν από την απομόνωσή μας.

Ο Χένινγκ περιγράφει δηλαδή τη μετάβαση από τον «καπιταλισμό της επιτήρησης» στον «καπιταλισμό του μπλε χαπιού».

«Σοδιάζοντας δεδομένα»

Κάποτε, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, τα συστήματα επιτήρησης απλώς συνέλεγαν προσωπικά δεδομένα. Πλέον, χρησιμοποιούν αυτός τις σοδιασμένες πληροφορίες για να παγιδεύουν τους χρήστες σε προσεκτικά κατασκευασμένους φανταστικούς κόσμους. Και το πετυχαίνουν, τροφοδοτώντας τους με αλγοριθμικό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την εμπλοκή των χρηστών με κάθε κόστος. Πρόκειται δηλαδή για μια ποιοτική μετατόπιση στον τρόπο λειτουργίας του ψηφιακού καπιταλισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τον Χένινγκ Μέγερ, είναι το Metaverse, της Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Υπόσχεται στους χρήστες εικονικούς κόσμους όπου η πραγματικότητα γίνεται προαιρετική –θα ζεις, όχι με τους ανθρώπους γύρω σου, αλλά μέσα σε έναν τεχνητό κόσμο.

Για τον Μέγερ, τα εισαγωγικά στη λέξη «κοινωνικής», στον όρο πλατφόρμες «κοινωνικής» δικτύωσης, δεν ήταν ποτέ πιο απαραίτητα. Και αυτό γιατί έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν τους χρήστες σε εγρήγορση, ακόμη και καθώς ολοένα και περισσότερα στοιχεία συνδέουν τον σχεδιασμό τους με την επιδείνωση της ψυχικής υγείας και τις διαταραγμένες κοινωνικές σχέσεις.

Άλλο παράδειγμα είναι νέες εφαρμογές, που παράγονται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Μία από αυτές είναι το Sora 2, που μπορεί να εισαγάγει απρόσκοπτα τους χρήστες σε συνθετικές πραγματικότητες. Ή τα chatbots που θα προσφέρουν προσομοιωμένες σεξουαλικές σχέσεις, οι οποίες δεν απαιτούν ούτε αμοιβαιότητα, ούτε γνήσια ανθρώπινη σύνδεση. Η Open AI έχει ανακοινώσει ότι ετοιμάζεται να λανσάρει τέτοια προγράμματα.

Όλα εμπόριο

Είναι προφανές ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει σαφής προσπάθεια εμπορευματοποίησης με στόχο το οικονομικό όφελος. Ο Μέγερ επισημαίνει ότι η οικονομία του διαδικτύου βασιζόταν πάντα σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: τη διαφήμιση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την πορνογραφία.

Και τώρα, που διαπιστώνεται ότι το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ μεγαλύτερο από την πραγματική χρησιμότητά της, υπάρχει μεγάλη πίεση για την αποκόμιση κέρδους. Ακόμη και αν αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές κοινωνικές συνέπειες.

Ο Μέγερ, καθηγητής Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εξηγεί με οικονομικούς και επιχειρηματικούς όρους τη μετάλλαξη που υφίσταται ο διαδικτυακός καπιταλισμός στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Εξηγεί ότι αυτή η βιασύνη για δημιουργία εσόδων είναι η πιο σαφής ένδειξη μέχρι στιγμής ότι η ανάπτυξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) έχει συναντήσει σημαντικά εμπόδια.

Και τα εμπόδια στον πραγματικό κόσμο δεν βρίσκονται κυρίως σε τεχνικές ερευνητικές εργασίες αλλά σε επιχειρηματικές στρατηγικές. Αποκαλύπτονται στον ξέφρενο αγώνα για να μετατρέψουν οποιεσδήποτε δυνατότητες υπάρχουν σήμερα σε ροές εσόδων. Τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να δικαιολογήσουν αποτιμήσεις που βασίζονται σε επαναστατικές υποσχέσεις που είναι απίθανο να υλοποιηθούν σύντομα.

«Αυτό εκπληρούμενη προφητεία κοινωνικής παρακμής»

Για τον Χένινγκ Μέγερ, η πορεία στην οποία βρισκόμαστε απειλεί να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία κοινωνικής παρακμής. Διότι, καθώς οι χρήστες έλκονται βαθύτερα σε φανταστικούς κόσμους, πληρώνουν υψηλό τίμημα. Αυτό περιλαμβάνει μοναξιά, επιδείνωση της ψυχικής υγείας και αυξανόμενη απομόνωση από τη γνήσια ανθρώπινη σύνδεση. Αυτή που ενέχει δυσκολίες, αλλά και ουσιαστική, απτή χαρά και ικανοποίηση.

Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος εμπλοκής. Η απομόνωση καθιστά την τεχνητή αλγοριθμική διαφυγή ακόμη πιο ελκυστική. Όσο οι πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις ατροφούν και οι κοινωνικοί δεσμοί αποδυναμώνονται, το ψηφιακό ομοίωμα γίνεται τόσο ελκυστικό όσο και φαινομενικά απαραίτητο. Όσο περισσότερο επιδεινώνονται οι πραγματικές μας κοινότητες, τόσο περισσότερο αναζητούμε παρηγοριά σε συνθετικές. Η «θεραπεία», δηλαδή, επιδεινώνει την ασθένεια.

Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι απογοητεύονται από την αδυναμία της τεχνολογίας να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Ο Μέγερ μιλάει για ένα «πικρό αστείο»: «Θέλαμε ιπτάμενα αυτοκίνητα και πήραμε 140 χαρακτήρες».

Στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ακόμη χειρότερα. Εκεί που μας υπόσχονταν τεχνολογίες που θα μπορούσαν να θεραπεύσουν τον καρκίνο, να επεκτείνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες και να λύσουν πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις, έχουμε chatbots τεχνητής νοημοσύνης για σεξ και άπειρες ροές εξατομικευμένης απόσπασης της προσοχής.

Αλλά, επισημαίνει ο συγγραφέας, αυτό δεν είναι τεχνολογικός ντετερμινισμός, δεν είναι η φυσική ροή των πραγμάτων, είναι επιλογή. Αυτές οι εφαρμογές πολλαπλασιάζονται επειδή αντιπροσωπεύουν τον ταχύτερο δρόμο προς την κερδοφορία σε ένα σύστημα που συστηματικά αποτυγχάνει να τιμολογήσει τις κοινωνικές εξωτερικότητες. Παρενέργειες, δηλαδή, όπως η κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων, η διάβρωση του πολιτικού λόγου, η επικράτηση του ατομικισμού στην κοινωνία. Αυτά δεν είναι στοιχεία που θα βρει κανείς σε έναν εταιρικό ισολογισμό, λέει ο Μέγερ. Εμφανίζονται στα άτομα και τις κοινότητες, αλλά τα κέρδη είναι ιδιωτικά και συγκεντρώνονται από τις επιχειρήσεις.

Εικόνα της εποχής

Για τον Χένινγκ Μέγερ, ο όρος «καπιταλισμός του μπλε χαπιού» αποτυπώνει κάτι ουσιαστικό αναφορικά με την εποχή στην οποία ζούμε. Όπως στο Matrix, η λήψη του μπλε χαπιού σήμαινε την επιλογή της ευτυχισμένης άγνοιας αντί της δύσκολης αλήθειας, η ψηφιακή οικονομία μας προσφέρει όλο και περισσότερο κάτι παρόμοιο. Μας καλεί να εγκαταλείψουμε την αυτονομία μας και να αποδεχθούμε την αλγοριθμική τροφοδοσία. Να βρούμε παρηγοριά στις συνθετικές σχέσεις και, κυρίως, να συνεχίσουμε να καταναλώνουμε. Ο πραγματικός κόσμος παραείναι πολύπλοκος, συγκρουσιακός, απαιτεί γνήσια δέσμευση, μας καλεί να κάνουμε δύσκολες επιλογές, ενδεχομένως να μεταμορφωθούμε.

Ο Χένινγκ Μέγερ μας καλεί να πάρουμε το κόκκινο χάπι, τώρα. Να αφυπνιστούμε αναφορικά με το πώς αναπτύσσονται αυτές οι τεχνολογίες, να κατανοήσουμε και να μειώσουμε το κοινωνικό τους κόστος. Επίσης, να διαμορφώσουμε ενεργά την ανάπτυξη και τη ρύθμισή τους. Να επιμείνουμε οι τεχνολογίες να υπηρετούν την ανθρώπινη ευημερία και όχι την εκμετάλλευση της ανθρώπινης αδυναμίας.

Όπως λέει, ιπτάμενα αυτοκίνητα μπορεί να μην υπάρξουν ποτέ. Ωστόσο, μπορούμε ακόμα να επιμείνουμε σε κάτι καλύτερο από τον αλγοριθμικό εθισμό και τις ψηφιακές αποδράσεις από τις «φτωχές» ζωές μας. Και πρέπει να το κάνουμε πριν ο εθισμός στη φαντασίωση γίνει πολύ γλυκός για να την απαρνηθούμε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
ΗΠΑ: Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ
Νέα εξέλιξη 26.10.25

Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπεσεντ παρουσιάστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του - Τους τελικούς όρους της συμφωνίας θα αποφασίσουν Τραμπ και Σι

Σύνταξη
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη
Διεθνής Οικονομία 25.10.25

Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Στασιμότητα παρατηρείται στον εργασιακό κλάδο, καθώς οι μειωμένες απολύσεις, αλλά και οι ελάχιστες προσλήψεις, βάζουν «στοπ» στην επαγγελματική εξέλιξη των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Λεβαδειακός – Άρης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ
Ελλάδα 26.10.25

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ

Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν σε επέμβαση

Σύνταξη
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 26.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 26.10.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 26.10.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ
Νέα εξέλιξη 26.10.25

Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπεσεντ παρουσιάστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του - Τους τελικούς όρους της συμφωνίας θα αποφασίσουν Τραμπ και Σι

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης
Σκληρή ανακοίνωση 26.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης

«Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (...) επιχαίρει για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 15:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
Νέα εποχή 26.10.25

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;

Ενώ η ρωσική ελίτ ζεί μέσα στην παράνοια, σύμφωνα με τον Economist, με έναν ολοένα και πιο απρόσιτο Βλαντιμίρ Πούτιν, παράλληλα βλέπει να απειλείται από νέες ισχυρές προσωπικότητες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
Μπάσκετ 26.10.25

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μία εύκολη νίκη επί της Μυκόνου Betsson (91-65) σε ένα ιστορικό ματς και έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 26.10.25

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο