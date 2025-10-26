Αγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα στη Βραζιλία – Τον πυροβόλησαν ληστές

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Ρόδο για τη δολοφονία ενός 18χρονου Ροδίτη, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών στη Βραζιλία, την ώρα που εργαζόταν σε εστιατόριο.

Η οικογένειά του, η οποία κατάγεται από το χωριό Ψίνθος της Ρόδου, είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία για λόγους εργασίας.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), όταν ληστές εισέβαλαν στο εστιατόριο όπου ο νεαρός εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα, με σκοπό τη ληστεία. Ο 18χρονος Θεόδωρος δέχτηκε τις σφαίρες τους και άφησε επί τόπου την τελευταία του πνοή, όπως μεταδίδει η Ροδιακή.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι δράστες.