Αγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα στη Βραζιλία – Τον πυροβόλησαν ληστές
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι δράστες.
Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Ρόδο για τη δολοφονία ενός 18χρονου Ροδίτη, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών στη Βραζιλία, την ώρα που εργαζόταν σε εστιατόριο.
Η οικογένειά του, η οποία κατάγεται από το χωριό Ψίνθος της Ρόδου, είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία για λόγους εργασίας.
Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), όταν ληστές εισέβαλαν στο εστιατόριο όπου ο νεαρός εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα, με σκοπό τη ληστεία. Ο 18χρονος Θεόδωρος δέχτηκε τις σφαίρες τους και άφησε επί τόπου την τελευταία του πνοή, όπως μεταδίδει η Ροδιακή.
Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:
«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»
