Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Λαμία: 53χρονος απειλούσε ότι θα σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του για να του δίνει χρήματα
Ελλάδα 25 Οκτωβρίου 2025 | 00:46

Λαμία: 53χρονος απειλούσε ότι θα σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του για να του δίνει χρήματα

Η γυναίκα έκανε καταγγελία και ο δράστης οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο στη Λαμία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα και δράστη τον γιο της εκδίκασε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Κατηγορούμενος ένας 53χρονος από την περιοχή της Λοκρίδας, ο οποίος το πρωί της περασμένης Δευτέρας (20/10/25), φέρεται να χτύπησε και να απείλησε ότι θα σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του ζητώντας να του δώσει χρήματα.

Ζητούσε συνέχεια χρήματα

Την καταγγελία έκανε την επόμενη ημέρα η ίδια η παθούσα, λέγοντας ότι ο γιος της αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης από ουσίες – στοιχείο που επιβεβαίωσε και ο αδερφός του κατηγορούμενου – και το τελευταίο διάστημα που έχασε τη δουλειά του, έχει γίνει επιθετικός και ζητάει συνεχώς χρήματα.

Με εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας ο 53χρονος αρχικά εστάλη για ψυχιατρική εκτίμηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση δεν πληρούνταν τα κριτήρια για ακούσια νοσηλεία.

Έτσι στη συνέχεια η Εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του για το αυτεπάγγελτο αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και ο 53χρονος κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος ειδικότερα για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα του αρνήθηκε τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, όχι για να ζητήσει την τιμωρία του γιου της αλλά γιατί φοβάται μην της κάνει κακό όσο είναι εκτός φαρμακευτικής αγωγής και ανεξέλεγκτος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος βέβαια αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι ουδέποτε χτύπησε τη μητέρα του αλλά ούτε και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

Το Δικαστήριο τον έκρινε αθώο για την πρώτη κατηγορία και ένοχο μόνο για την απειλή προς την μητέρα του και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών με 3ετη αναστολή, υπό τον όρο όμως να μην προσεγγίζει την ηλικιωμένη μητέρα του. Του αφαίρεσε επίσης το χρόνο που πέρασε στο κρατητήριο μετά τη σύλληψή του.

Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Markets
Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

inWellness
inTown
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μίλησε ξανά με σκοπό να βοηθήσει την έρευνα για την πυρκαγιά στο Κολωνάκι, στο θρίλερ που εξελίχθηκε χάρη στην ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου

Τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου είναι πολύ σαφή και είναι κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος που άνοιξε ξανά η υπόθεση, που παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών.

Σύνταξη
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κέρδισε τους νέους 24.10.25

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την κατάκτηση του Conference League, εξέφρασε τις εντυπώσεις του από το Μουσείο του Ολυμπιακού και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας

Σύνταξη
