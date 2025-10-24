Σαν Φρανσίσκο: Φορτηγό έπεσε με ταχύτητα σε βάση της ακτοφυλακής – Τραυματίας από πυρά ο οδηγός

Ένας οδηγός φορτηγού έπεσε κάνοντας όπισθεν σε βάση της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Το περιστατικό έγινε την Πέμπτη, στο ίδιο σημείο όπου είχαν γίνει οι διαμαρτυρίες ενάντια στις επιχειρήσεις των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης ICE.

Τον οδηγό πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αστυνομικοί, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το FBI.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο οδηγός κρατείται για αξιολόγηση ψυχικής του υγείας. Κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του σαν όπλο για πλήξει τη Βάση της Ακτοφυλακής Αλαμέντα στο Σαν Φρανσίσκο. Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και ένας περαστικός από θραύσμα. Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος του προσωπικού της ακτοφυλακής.

Σε δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ αναφέρεται ότι δόθηκαν «πολλαπλές προφορικές εντολές» στον οδηγό για να σταματήσει, αλλά δεν συμμορφώθηκε. «Ξαφνικά, επιταχύνοντας προς τα πίσω με μεγάλη ταχύτητα κινήθηκε κατευθείαν προς το μέρος τους», προστίθεται. «Όταν οι ενέργειες του οχήματος αποτέλεσαν άμεση απειλή για την ασφάλεια του προσωπικού της Ακτοφυλακής και της ασφάλειας, οι αστυνομικοί έριξαν αρκετές φορές αμυντικά πυρά».

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε στο στομάχι, αλλά αναμένεται ότι θα επιβιώσει, ανέφερε η δήλωση.

«Μεμονωμένο περιστατικό»

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του FBI, «αυτήν τη στιγμή, το περιστατικό φαίνεται να είναι μεμονωμένο και δεν υπάρχει γνωστή τρέχουσα απειλή για το κοινό».

Βίντεο από την επίθεση στο Σαν Φρανσίσκο έδειξε κάτι σαν ημιφορτηγό να προσπαθεί να εισέλθει στη βάση.

Νωρίτερα, την Πέμπτη, διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στο νησί, με πολλούς να τραγουδούν ύμνους και να κρατούν πινακίδες που έγραφαν: «Προστατέψτε τους γείτονές μας» και «Καμία ICE ή στρατεύματα στον Κόλπο».

Ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ματαιώσει μια προγραμματισμένη εισβολή ομοσπονδιακών πρακτόρων στο Σαν Φρανσίσκο για την καταστολή του εγκλήματος. Ο δήμαρχος Ντάνιελ Λούρι και ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ δήλωσαν ότι ήταν περιττό επειδή το έγκλημα μειώνεται.

Ωστόσο, πράκτορες της ICE άρχισαν να φτάνουν στη βάση της Ακτοφυλακής, κίνηση που προσέλκυσε αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές. Ο Τραμπ δήλωσε ότι υποχώρησε αφού μίλησε με τον δήμαρχο και αρκετούς εξέχοντες επιχειρηματικούς ηγέτες, οι οποίοι δήλωσαν ότι εργάζονται σκληρά για να καθαρίσουν την πόλη.

Επιχειρήσεις της ICE

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με άλλες που έλαβε ο Τραμπ να στείλει τον στρατό σε πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, λόγω της έντονης αντίστασης των δημάρχων και των κυβερνητών.

Η ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στους δρόμους της Ουάσιγκτον αντιμετώπισε προκλήσεις σε δύο δικαστήρια την Παρασκευή – ένα στην πρωτεύουσα του έθνους και ένα άλλο στη Δυτική Βιρτζίνια – ενώ σε όλη τη χώρα ένας δικαστής στο Πόρτλαντ του Όρεγκον εξέταζε εάν θα επέτρεπε στον Τραμπ να αναπτύξει στρατεύματα εκεί. Η ανάπτυξη παραμένει μπλοκαρισμένη στην περιοχή του Σικάγο.

Το Νησί της Ακτοφυλακής είναι ένα ανθρωπογενές νησί 67 στρεμμάτων (27 εκταρίων) που σχηματίστηκε το 1913 στις εκβολές του ποταμού Όκλαντ μεταξύ των πόλεων Όκλαντ και Αλαμέντα. Ανήκει στο ομοσπονδιακό κράτος ενώ δεν επιτρέπονται επισκέψεις από το ευρύ κοινό χωρίς συνοδεία ή συγκεκριμένη κυβερνητική ταυτότητα.