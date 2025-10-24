sports betsson
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Δύσκολη δοκιμασία στην Μπολόνια με… φόντο την κορυφή
Παναθηναϊκός: Δύσκολη δοκιμασία στην Μπολόνια με… φόντο την κορυφή

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00) και θέλει νίκη που θα τον επαναφέρει στην κορυφή της κατάταξης.

Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στο αποψινό παιχνίδι εκτός έδρας της 6ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00).

Οι πράσινοι βρίσκονται στο 4-1 μέχρι στιγμής και φυσικά, θα επιδιώξουν να συνεχίσουν τη νικηφόρα πορεία τους για να διατηρήσουν το καλό τους πλασάρισμα στο βαθμολογικό πίνακα. Αυτή τη στιγμή, με ένα παιχνίδι λιγότερο, βρίσκονται πίσω από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, που είναι στην κορυφή.

Από την άλλη, η Βίρτους μετράει τρεις νίκες αλλά και δύο ήττες και δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς στη Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα παραχθεί στην Ιταλία χωρίς τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ενώ με την αποστολή δεν ταξίδεψε ούτε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που χτύπησε στον αγκώνα κατά την διάρκεια προπόνησης.

Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα επικίνδυνο και δύσκολο ματς»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι στην Ιταλία και με θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να μείνει στην κορυφή.

«Είναι επικίνδυνο και δύσκολο ματς. Παίζουν καλά στην έδρα τους. Έπαιξαν δύο μεγάλα ματς εντός κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μονακό. Θα αντιμετωπίσουμε μια επιθετική ομάδα και πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε επίθεση και άμυνα».

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

World
ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

Άλλα Αθλήματα 24.10.25

«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Ο εμβληματικός τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε την εντός έδρας αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπασκόνια και «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε μαζί τους, σύνθημα του Ολυμπιακού.

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές κατά Euroleague: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 22.10.25

Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»

Οι Φενέρμπαχτσε και Ανατολού Εφές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση πως αρνούνται την επιστροφή Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ, παρά την ανακοίνωση της Euroleague.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο υπάλληλος του δήμου – Ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ επιχειρούσε στις πλημμύρες
Καταγγελία αντιδημάρχου 24.10.25

Στο νοσοκομείο υπάλληλος του Δήμου Μεσολογγίου που ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ επιχειρούσε στις πλημμύρες

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιδήμαρχος Χρήστος Βούρβαχης εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τον ξυλοδαρμό χειριστή μηχανήματος από 10 άτομα την ώρα που «πάλευε μέσα στα νερά»

«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Ο εμβληματικός τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε την εντός έδρας αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπασκόνια και «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε μαζί τους, σύνθημα του Ολυμπιακού.

Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης
Culture Live 24.10.25

Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, οι μουσικοί του Μπρόντγουεϊ πέτυχαν μια ιστορική συμφωνία που εγγυάται καλύτερες αποδοχές και υγειονομική κάλυψη – μια νίκη για την τέχνη και την αξιοπρέπεια της εργασίας.

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ – Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της
Κόσμος 24.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ - Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα κληθεί να διαπραγματευτεί ζητήματα άμυνας και στρατηγικής

Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)
Europa League 24.10.25

«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)

Έξαλλος μετά την απόφασή του να μην καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Λιλ και κατά του ΠΑΟΚ, ο Ολιβιέ Λετάνγκ τα έβαλε με τη διαιτησία και τον Νταμπάνοβιτς

Λευτέρης Πετρούνιας: Η μεγάλη ώρα για τον «άρχοντα» των κρίκων – Πάει για ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Γυμναστική 24.10.25

Η μεγάλη ώρα για τον Πετρούνια - Πάει για ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Για έβδομη φορά στην καριέρα του, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα λάβει μέρος στον τελικό των κρίκων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα (13:12, ΕΡΤ2 Σπορ), θέλοντας στη Τζακάρτα να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο…

Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»
Σχέδιο νόμου 24.10.25

Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με την μη είσπραξη προστίμων για οδικές παραβάσεις από τους Δήμους, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό έσοδο για τους ΟΤΑ.

Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της
Αntipoverty Network 24.10.25

Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της

Το 2022 δημοσιοποιήθηκε η Έθνικη Στρατηγική για τη Μείωση της Φτώχειας. Έκτοτε ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, φωτίζει τι πήγε λάθος.

Κίνηση: Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Της υπομονής 24.10.25

Αυξημένη κίνηση με ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Μεσογείων, κυρίως στη συμβολή με την Κατεχάκη - Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο

Γκάζι: Ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ – Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων
Στο Γκάζι 24.10.25

Ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ - Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων

«Πνευμονική εμβολή μπορούμε να έχουμε από μέθη, ουσίες ή και τα δύο μαζί. Ο θάνατος είναι ακαριαίος», είπε η Ματίνα Παγώνη για τον τραγικό θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι.

