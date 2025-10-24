Παναθηναϊκός: Δύσκολη δοκιμασία στην Μπολόνια με… φόντο την κορυφή

Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στο αποψινό παιχνίδι εκτός έδρας της 6ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00).

Οι πράσινοι βρίσκονται στο 4-1 μέχρι στιγμής και φυσικά, θα επιδιώξουν να συνεχίσουν τη νικηφόρα πορεία τους για να διατηρήσουν το καλό τους πλασάρισμα στο βαθμολογικό πίνακα. Αυτή τη στιγμή, με ένα παιχνίδι λιγότερο, βρίσκονται πίσω από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, που είναι στην κορυφή.

Από την άλλη, η Βίρτους μετράει τρεις νίκες αλλά και δύο ήττες και δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς στη Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα παραχθεί στην Ιταλία χωρίς τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ενώ με την αποστολή δεν ταξίδεψε ούτε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που χτύπησε στον αγκώνα κατά την διάρκεια προπόνησης.

Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα επικίνδυνο και δύσκολο ματς»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι στην Ιταλία και με θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να μείνει στην κορυφή.

«Είναι επικίνδυνο και δύσκολο ματς. Παίζουν καλά στην έδρα τους. Έπαιξαν δύο μεγάλα ματς εντός κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μονακό. Θα αντιμετωπίσουμε μια επιθετική ομάδα και πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε επίθεση και άμυνα».