Τι είπε ο Αταμάν για τους τραυματίες στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ιταλία για την αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (24/10) για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Για το παιχνίδι παραχώρησε δηλώσεις ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να προσέχουν στην άμυνα.

Παράλληλα μίλησε και για τον τραυματία Ρισόν Χολμς, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος, ωστόσο χαρακτήρισε μεγαλύτερο πρόβλημα τους παίκτες που θα ταξιδέψουν με την ομάδα αλλά δεν προπονήθηκαν όλη την εβδομάδα λόγω τραυματισμών.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Είναι επικίνδυνο και δύσκολο ματς. Παίζουν καλά στην έδρα τους. Έπαιξαν δύο μεγάλα ματς εντός κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μονακό. Θα αντιμετωπίσουμε μια επιθετική ομάδα και πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε επίθεση και άμυνα».

Για την απουσία του Χολμς: «Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα έχεις κάποιος τραυματίες που δεν θα μπορούν να παίξουν σε μερικά σημαντικά ματς. Ο Χολμς είχε καλή συνεισφορά στα τελευταία ματς και θα μας λείψει ο Χολμς. Το πιο σημαντικό πρόβλημα δεν είναι οι παίκτες που δεν θα είναι στο ρόστερ, αλλά αυτοί που ταξιδεύουν μαζί μας, αλλά όλη τη βδομάδα δεν προπονήθηκαν, πάντα είναι τραυματίες. Δεν ξέρεις τι εμφάνιση θα κάνουν στο ματς. Αυτό καταστρέφει το teamwork και τις προπονήσεις. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για το μέλλον. Κάποιοι παίκτες δεν θα παίξουν επειδή είναι τραυματίες σε αυτό το παιχνίδι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά έχουμε πρόβλημα ότι έχουμε κάποιους παίκτες που είναι πάντα τραυματίες».