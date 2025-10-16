Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»
Σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Εφές δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Πόλη.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αύριο (17/10, 20:30) από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα, τονίζοντας την δυσκολία του ματς, αλλά και την ετοιμότητα των «πρασίνων» και την ανάγκη για βελτίωση μέσα από τους αγώνες, καθώς δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για πολλές προπονήσεις.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:
«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Είναι σημαντικό πώς θα παίξει η ομάδα μας σε αυτό το παιχνίδι, οπότε έχουμε την δύναμη. Μπορούμε να παίξουμε με οποιονδήποτε, αλλά φυσικά με όλο τον σεβασμό στην Εφές, έχουν καλή ομάδα, πήραν μία σημαντική νίκη πριν από δύο ημέρες με τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε.
Η ομάδα είναι έτοιμη, ελπίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε. Υπάρχουν φυσικά νέοι παίκτες, που πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, ελπίζω ότι όλοι θα καταλάβουν την στρατηγική του αγώνα».
