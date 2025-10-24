«Ποιος είναι ο λόγος που ο Σάμανιτς αποχώρησε από την Μπασκόνια»

Η Μπασκόνια και ο Λούκα Σάμανιτς προχώρησαν στη λύση της συνεργασίας τους με τους Βάσκους να αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε για προσωπικούς λόγους που αφορούν τον παίκτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Spotske η πραγματική αιτία της αποχώρησης βρίσκεται σε σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε ανάμεσα στον Κροάτη και τον τεχνικό της ομάδας, Πάολο Γκαλμπιάτι.

Τι γράφουν για τον Σάμανιτς και την αποχώρηση του από την Μπασκόνια

Όπως αναφέρει λοιπόν, το ρεπορτάζ της ξένης ιστοσελίδας, ο προπονητής των Βάσκων φέρεται να ζήτησε από τον Σάμανιτς να αγωνιστεί στο παιχνίδι απέναντι στην Παρτιζάν, παρόλο που ο φόργουορντ είχε συμπτώματα βρογχίτιδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω ματς, ο Σάμανιτς, αν και ήταν άρρωστος έπαιξε για 14 λεπτά σημείωσε 13 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ.

Μετά από το συγκεκριμένο συμβάν, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγήθηκαν στη ρήξη και έτσι… η συνέχεια είναι γνωστή, με το «διαζύγιο» και το αντίο του Σάμανιτς στην ομάδα.